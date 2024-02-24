Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2462
Nun, hier ist ein Thema, das Sie diskutieren können.....
Wie bereits erwähnt, sind die Informationen, die dem NS-Eingang zugeführt werden, von großer Bedeutung. Ich verwende z.B. Delta, OM und RealVolume, weil ich denke, dass diese Informationen direkt für ein Arbeitsinstrument wichtig sind, sei es Si oder RTS Index. Die Hauptsache ist, dass wir die Werte aus dem Markt nehmen, auf dem wir arbeiten. Ich habe versucht, diese Informationen von der Chicagoer Börse zu übernehmen, um mit Moex zu arbeiten, aber sie waren nutzlos, deshalb übernehmen wir sie von der Börse, an der wir arbeiten. Es stellt sich die Frage, welche weiteren Informationen für den Moskauer Börsenmarkt relevant sind. Nun, wahrscheinlich der Bereich Optionen, und zwar die wöchentlichen Optionen smile Parameter für alle verwendeten Instrumente. OK, was könnte außerhalb des Ausbildungsbereichs noch nützlich für eine hochwertige Vernetzung sein?
Hier ist ein Thema für die Diskussion.....
Fügen Sie den Kurs des Basiswerts hinzu. Wenn Stahlunternehmen - Stahlkurse von der Londoner Börse, Öl, Gas, usw.
Zweifelhaft, ich denke, es wird nicht funktionieren...
Delta, OI und RW funktionieren nicht, und doch schiebt sie jeder in den NS
Warum glauben Sie das? Es gibt einen Beweis oder zumindest eine logische Schlussfolgerung und dann werde ich Ihnen sagen, wie ich sie verwende!
Es gibt einen Beweis - das Fehlen von mindestens einem bestätigten Fall von systematischem Gewinn bei diesen drei Indikatoren.
Zeitverschwendung.
Für die Jüngsten erkläre ich es ganz einfach: Wenn es keinen einzigen bestätigten Fall der Existenz von Meerjungfrauen gibt, dann ist die rationalste Lösung, zuzugeben, dass sie nicht existieren.
Ich werde nicht lügen, dass die Kurve nicht perfekt ist, aber sie ist vorhanden und sieht recht interessant aus!!!! Und Sie sagen, es gäbe keinen solchen Beweis, also hier ist er!!!!
Ein Prüfer?