Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2462

Wie bereits erwähnt, sind die Informationen, die dem NS-Eingang zugeführt werden, von großer Bedeutung. Ich verwende z.B. Delta, OM und RealVolume, weil ich denke, dass diese Informationen direkt für ein Arbeitsinstrument wichtig sind, sei es Si oder RTS Index. Die Hauptsache ist, dass wir die Werte aus dem Markt nehmen, auf dem wir arbeiten. Ich habe versucht, diese Informationen von der Chicagoer Börse zu übernehmen, um mit Moex zu arbeiten, aber sie waren nutzlos, deshalb übernehmen wir sie von der Börse, an der wir arbeiten. Es stellt sich die Frage, welche weiteren Informationen für den Moskauer Börsenmarkt relevant sind. Nun, wahrscheinlich der Bereich Optionen, und zwar die wöchentlichen Optionen smile Parameter für alle verwendeten Instrumente. OK, was könnte außerhalb des Ausbildungsbereichs noch nützlich für eine hochwertige Vernetzung sein?

 
Mihail Marchukajtes #:

Hier ist ein Thema für die Diskussion.....

Fügen Sie den Kurs des Basiswerts hinzu. Wenn Stahlunternehmen - Stahlkurse von der Londoner Börse, Öl, Gas, usw.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Das ist zweifelhaft, ich denke, es wird nicht funktionieren...
 
Mihail Marchukajtes #:
Delta, OI und RW funktionieren nicht, und doch werden sie alle in NS gesteckt
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Warum glauben Sie das? Haben Sie einen Beweis oder zumindest eine logische Schlussfolgerung und dann werde ich Ihnen sagen, wie ich sie verwende!!!
 
Mihail Marchukajtes #:
Es gibt einen Beweis - das Fehlen von mindestens einem bestätigten Fall von systematischem Gewinn bei diesen drei Indikatoren.

Zeitverschwendung.

Für die Jüngsten erkläre ich es ganz einfach: Wenn es keinen einzigen bestätigten Fall der Existenz von Meerjungfrauen gibt, dann ist die rationalste Lösung, zuzugeben, dass sie nicht existieren.

 

Ich werde nicht lügen, dass die Kurve nicht perfekt ist, aber sie ist vorhanden und sieht recht interessant aus!!!! Und Sie sagen, es gäbe keinen solchen Beweis, also hier ist er!!!!



Ja, 150 Geschäfte sind nicht viel, aber trotzdem...
 
Mihail Marchukajtes #:

Ein Prüfer?

 
Dmytryi Nazarchuk #:
Nein, es ist der Handel des letzten Monats des echten Kontos, komm drüber weg!!!
 
Ich würde nicht sagen, dass OI, Delta und RV funktionieren, wenn ich keine Beweise hätte, und haben Sie im Gegenzug irgendwelche Beweise, dass es NICHT funktioniert?
