Haben Sie jemals Brython benutzt? Das ist Python für den Browser.
Es wäre interessant, Zugang zu den Daten im Auftragsbuch zu haben.
Hier finden Sie weitere Details: MetaTrader für Python.
Können Sie die Informationen weitergeben:
1. Ja, immer
2. Außerhalb, da ich mit VScode und Jupyter vertraut bin (sehr praktisch für die Forschung)
3. Bis jetzt ist alles ausreichend, ich benutze keine Indikatoren. Ich benutze noch keine Indikatoren, aber ich kann einfache MT5-Modelle mit ONNX-Typ verwenden, aber ich habe es noch nicht studiert.Trade API hat es auch ausprobiert, es funktioniert gut
Das ML-Thema schwebt von Ihnen weg.
Ich verwende MQL5, um Daten zu sammeln und dann aktuelle Daten für die Abfrage des neuronalen Netzes vorzubereiten. Alles andere ist in Python.
MQL in dieser Kette nur durch alte Trägheit, weil ich damit angefangen habe, ansonsten sind alle diese Fragen in Python gelöst. Natürlich ist MQL Geschwindigkeit und Klarheit, aber zur gleichen Zeit:
- Krücken für den Erhalt von Daten aus Krypto-Börsen
- Unfähigkeit, direkt mit api von Krypto-Börsen zu handeln
- Unfähigkeit, in den Markt Ihre EA zu platzieren, ohne den Code zu öffnen (keine automatische Validierung ist möglich, wenn es Webrequest)
- völlige Unkenntnis und Unfähigkeit, MQL-Terminal zu verwenden (jeder wird einen Browser bekommen).
Sie wird nicht verschwinden.
Es gibt keine Krücken mit Kryptowährungen - finden Sie einfach einen MT5-Broker mit direkten Integrationen mit Kryptowährungen.
Wenn die gesamte Logik des EA von Webrequest abhängt und der EA nicht in der Lage ist, eigenständige Geschäfte zu tätigen, wird er nicht bestehen. Denn in diesem Fall wird der Schutz des Gewerbetreibenden verletzt und es besteht absoluter Spielraum für Fälschungen.
Aus Unwissenheit und Ungeschicklichkeit liegen Sie falsch. Längst ist alles auf dem Niveau eines Mobiltelefons.
Ihre Aussagen zeigen, dass Sie sich die ganze Welt so vorstellen, als gäbe es nichts außer Python". Hätten Sie 20-30 Jahre früher mit der Programmierung begonnen, hätten Sie gesehen, wo die wirkliche Arbeit geleistet wird (Arbeitspferde für Dutzende und Hunderte von Millionen von Verbrauchern) und wo die Forschung auf Krücken geht.
Forschung in R/Python für den kommerziellen Markt (Dutzende und Hunderte von Millionen von Nutzern) erfordert zwangsläufig eine fast vollständige Umstellung auf andere produktivere Sprachen. Folglich entspricht "Garage gegen Fabrik" "Python gegen MetaTrader 5".
Wir arbeiten daran, den Übergangsprozess abzuschaffen und MQL5 so zu entwickeln, dass es die meiste Arbeit selbst erledigen kann.
Sie haben den Moment verpasst, als vor etwa drei Jahren der Handel zum Mainstream wurde. Und das gilt nicht nur für Kryptowährungen.
Alle Pläne, die Sie beschrieben haben, sind zwar technisch cool, aber sie sind nur für Geeks, sie werden den Tag nicht retten. Um in den letzten Wagen zu springen, müssen Sie dringend eine Web-Version von tradingview Ebene zu machen, mit allen Funktionen des mql5 Terminal.
Nehmen Sie dieses Projekt als Grundlage und entwickeln Sie es weiter, sonst fährt der Zug vorbei, und Sie werden mit anderthalb Freaks zurückbleiben.
Wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit Handelsplattformen.
Unsere ersten mobilen Terminals wurden 2001 auf Palm veröffentlicht, und wir haben schon vor langer Zeit Web-Terminals entwickelt, auch solche, die in andere Anwendungen eingebettet sind.
Wir werden in Kürze ein neues Webterminal für MetaTrader 5 veröffentlichen. Der Kernel ist bereit:
Hier sehen Sie im Abschnitt Zitate, und Sie können es auch einfach hier im Editor einfügen:
Eine Anregung für die MQ.
In MO werden meist OHLC-Balkendaten für das Training verwendet. D.h. echte Ticks sind nicht sinnvoll, da sie um ein Vielfaches länger dauern. Ich verwende den Tester zum Beispiel, indem ich Preise öffne.
Auf einem flachen Fleck die doppelte Menge an historischen Daten?
Nein, verwenden Sie dafür entweder M1-Spread-Informationen oder Tick-Daten.
1) Noch nicht, aber ich werde es tun müssen. Bislang verwende ich für ML aus Gewohnheit in MQL geschriebene Lösungen, um "alles an einem Ort" zu arbeiten.
2,3) Nicht herausgefunden, wie man intern verwenden, ich denke, mqh-Wrapper-Schnittstellen für populäre ML Python-Bibliotheken wäre in der Nachfrage sein.
Wird es Matrixoperationen mit GPU-Berechnungsmöglichkeiten geben?
Wir werden eine direkte Integration mit WinML entwickeln, so wie wir es für OpenCL und DirectX getan haben.
Darüber hinaus haben wir ein großes Projekt zur Aufnahme von C++-Modulen/Paketen ähnlich wie bei anderen Sprachen. Das heißt, es wird möglich sein, viele Open-Source-Bibliotheken in Pakete umzuwandeln.
Matrixoperationen zumindest auf CPU/Multithreads/AVX, aber möglicherweise auch mit GPU.
Es kann sinnvoll sein, eine automatische Differenzierung vorzunehmen (wie z. B. in PyTorch). D.h. Tensoren mit der Fähigkeit, den Gradienten auf ihnen zu berechnen, und darüber hinaus können Sie beliebige neuronale Netze verwendenaber es ist eine Menge Arbeit, wahrscheinlich so, als würde man sein eigenes neuronales Netzwerk schreiben
Aus Ihren Äußerungen geht hervor, dass Sie sich die ganze Welt so vorstellen, als gäbe es nichts außer Python".
Ich sehe die Welt als Geschäftsmann. Ich habe ein Produkt und bewerbe es. Ich bin auf der Suche nach besseren Möglichkeiten. MQL5 eignet sich nicht für Produktwerbung, das ist meine persönliche Erfahrung, mehr nicht.
- Ich habe versucht, einen Artikel auf meiner Website in MQL zu veröffentlichen, aber sie sagten mir, ich solle mich verpissen...Ich habe versucht, einen Artikel in MQL5 mit folgendem Wortlaut zu posten: "nicht genug Größe, sorry, wir werden es nicht einmal lesen",
- MQL5 Market ist nicht für mein Produkt verfügbar,
- von 10 Kunden verwendet nur 1 (bestenfalls) MQL Terminal,
- "finden Sie einfach MT5 Broker mit direkter Integration mit Krypto-Grenzen" dies ist eine Krücke, die im wirklichen Leben nicht funktioniert, weil Krypto-Grenzen der einzige direkte Broker ist, und sie alle haben eine große api.
Ich glaube, Sie (MQLs) tauchen in Ihre eigene Welt ein und versuchen zu sehen, wer einen längeren und dickeren Code hat.
Die Mindestspanne pro M1 ist für eine genaue Handelsbewertung nicht geeignet.
Ja - jetzt nur noch aus echten Tickdaten, damit wir Traffic pumpen können.