Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2279
Ich interessiere mich sehr für diesen SPADE-Algorithmus, aber ich weiß noch nicht, wie ich ihn angehen soll, er schwirrt mir schon seit einem halben Jahr im Kopf herum...
Es ist nicht sehr offensichtlich, wie man Daten dafür vorverarbeitet, dasselbe gilt für das Ziel + es ist extrem ressourcenhungrig, es ist definitiv kein "Big-Data"-Algorithmus...
Aber es scheint mir, dass dies der beste Algorithmus für den Data-Mining-Markt ist.
Das Beispiel ist einfach, aber der Algorithmus macht Spaß. Die Frage ist, wie man die Daten normalisiert oder aufbereitet.
Soweit ich mich zurückerinnern kann, starb die CU nach ein wenig Arbeit...
Fand die Umschulung die ganze Zeit über statt?
Wie kann ich das Problem lösen? Ich muss die Maschine eine halbe Periode im Voraus berechnen.
Es gibt 3 Informationsquellen:
1) Analyse des Gedankenstrichs selbst und seine Extrapolation
2) Wenn wir den Dummy um eine halbe Periode verschieben, wird seine Vorhersage auf eine Preisannäherung reduziert.
3) Es gibt mehrere Währungspaare, die durch eine Korrelation verbunden sind. Der einfachste Fall ist eurusd und usdeur, die Vorhersage für den einen muss mit der Vorhersage für den anderen übereinstimmen. Je mehr Paare beteiligt sind, desto genauer sollten die Vorhersagen sein.
Ich sollte diese drei Aufgaben irgendwie in einer Gleichung zusammenfassen.
Nein, nicht die ganze Zeit, ich habe es mir genetisch antrainiert, nicht so schnell...
Ich verstehe Ihr Problem nicht, versuchen Sie, es mir klarer zu machen
Ich möchte eine Vorhersage für eine halbe Periode machen. Dies kann auf 2 Arten geschehen und zusätzlich andere Währungen verwenden, um den Fehler zu verringern. Ich möchte das alles in einer Formel zusammenfassen. Aber es ist nicht nur eine Frage für dich, es sieht so aus, als ob du lineare Algebra brauchst.
1) Was meinen Sie mit"eine halbe Periode "?
2) Warum wollen Sie dies und nicht etwas anderes tun?
3) Warum in einer Formel zusammenfassen?
1 wenn die Wellenperiode 10 ist, dann 5 Takte voraus
2 halten es einfach für jetzt, vielleicht werde ich später einen anderen Filter verwenden
3) Um die Genauigkeit zu erhöhen, kann man Vorhersagen mit verschiedenen Methoden machen und den Durchschnitt nehmen.
es ist nicht so klar...
Wenn Sie Vorhersagen machen wollen, tun Sie es einfach. Was wollen Sie noch kombinieren?
Finden Sie eine Vorhersage für eurusd und usdeur, wenn die Vorhersage für ed nicht mit der Vorhersage für 1/de übereinstimmt, müssen Sie eine andere Vorhersage suchen. Je mehr Währungen beteiligt sind, desto genauer sollte das Endergebnis sein.
Nun... es gibt eine Vorhersage, eins, zwei, zehn, dann macht man ein paar Manipulationen mit ihnen...
Ich verstehe nicht, was die Assoziation damit zu tun hat, um Himmels willen, ich verstehe es nicht....
Hat jemand eine Ahnung, wovon wir hier sprechen?
Wenn eurusd bei 1,2 und ma bei 1,19 liegt
dann sollte usdeur 0,83333 und 0,84 sein
Auf diese Weise lässt sich die Richtigkeit der Vorhersage überprüfen.
Sie können die Korrektheit der Vorhersagen überprüfen.