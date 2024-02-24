Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2822
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Modellierung der Nicht-Stationarität impliziert die Modellierung der Volatilität, so wie ich sie verstehe. Ohne direktionale Trades. In dieser Hinsicht sind Muster oder sich verschiebende Durchschnittsinkremente für den direktionalen Handel vielversprechender. Ich habe mir den Artikel noch nicht angesehen.
Ich glaube nicht, dass es jetzt an der Zeit ist, zu entscheiden, was besser ist: das Fehlen eines Signals im Chaos festzustellen, indem man die Umgebung mit dem Chaos vergleicht, oder das Vorhandensein eines Signals, indem man es vom Chaos unterscheidet. Es ist auch nicht besser, einen Zustand vorherzusagen oder zu bestimmen. Es ist eine Zeit des Experimentierens.
Ich stimme zu.
Es gibt ein Zeichen, das in unseren Terminals gehandelt wird. Was ist Volatilität ist überhaupt nicht klar.
Aber wenn man den absoluten Wert eines Vermögenswerts vorhersagen will, ist das eine andere Sache. Die Volatilität ist ein Risiko, das bei der Vorhersage des Wertes eines Vermögenswertes entscheidend ist.
Wahrscheinlich ist es so ähnlich.
Ich werde also die Garchas vergessen.
Ich glaube nicht, dass die Zeit reif ist, um zu entscheiden, ob es besser ist, das Fehlen eines Signals im Chaos festzustellen, indem man die Umgebung mit dem Chaos vergleicht, oder das Vorhandensein eines Signals, indem man es vom Chaos unterscheidet. Genauso wie es besser ist, den Zustand vorherzusagen oder zu bestimmen. Es ist noch Zeit für Experimente.
Zeitreihenbuch
https://otexts.com/fpp3/intro.html
=====
Die Vorhersagbarkeit eines Ereignisses oder einer Größe hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:
..
Zeitreihenbuch
https://otexts.com/fpp3/intro.html
=====
Die Vorhersagbarkeit eines Ereignisses oder einer Größe hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:
ha, interessant!
1. sagen wir 5.
2. alle.
3. kopieren
4. nein
ha, interessant!
1. sagen wir 5.
2. alle von ihnen.
3. kopieren
4. keine
Ich stimme in keinem Punkt zu)
Was meinen Sie mit "nicht zustimmen"?
Das sind Fragen, du musst sie beantworten.
;)
Ich meine, ich stimme dem nicht zu.
Es sind Fragen, die man beantworten muss.
;)
Ich entschuldige mich.
nicht mit den Antworten übereinstimmen