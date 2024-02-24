Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2172
Warum schläfst du jetzt?
öffnen Sie es jetzt, was ist Ihr Problem oder was ist Ihr Problem?
;)
Sie werden gleich in Schwierigkeiten geraten.
Du wolltest ein Pipsqueak-Match ausprobieren, ich habe zugesagt.
aufmachen
Ich habe ein Handicap, das ist es, worauf ich setze.
Lassen Sie uns gleichzeitig gehen.
Ich habe ein Handicap, das ist es, worauf ich setze.
Ich sagte doch, morgen ist der Tag.
ich muss lernen, ich habe nicht auf den Bitcoin gewettet
Jepp...
Das Thema wird von Tag zu Tag besser.
Und es scheint ganz einfach zu sein. Es gibt hier die Coryphäen der MO, aber praktisch gibt es keine Zauberer, die in der Lage wären, einige magische Merkmale vorzuschlagen (richtig?), die eine Vorhersagekraft hätten. Natürlich nur theoretisch, um zu beweisen, dass diese Chips wirklich gut sind...
Es wurde also bereits gesagt, nicht von mir, aber von allen, dass das einfachste Modell für die Vorhersage das Vorzeichen der nächsten Rückkehr eines stationären Prozesses mit einem ACF ungleich Null ist.
Wir haben Glück mit ACF - auf dem Markt ist es egal, was wir mit den Kursen machen, sie sind immer ungleich Null, und das gibt denjenigen, die darunter leiden, große Hoffnung.
Aber wo bleibt die Stationarität und wie kann man das Vorzeichen des nächsten Inkrements vorhersagen, wenn es unverblümt = 0 sein kann?
Ähm ... Ich habe bereits mehrfach eine Stelle aus dem Buch Genesis gezeigt. Ich werde es noch einmal zeigen:
".. . es ist elementar, die stationäre Verteilung wird durch das Schreiben von Balken mit gleicher Anzahl von Ticks erhalten.
in diesem Fall ist die Verteilung der Intervalle zwischen OFFENEN solchen Balken exponentiell:
, und die Verteilung der Inkremente ist doppelt dreieckig:
Bei einer solchen Verteilung der Rückkehrer scheint die Vorhersage des nächsten keine so unmögliche Aufgabe zu sein.
Ahem.
Ich habe dir eine SMS geschickt - morgen geht's los.
Ich muss sagen, dass ich nicht auf den Bitcoin gewettet habe.
Sie sind 67% des Saldos
ahahahaha
Jepp...
Hallo! Schön, dich zu sehen, es wird schon langweilig.
Hallo! Ähm ... Ja, ich bin noch nicht lange hier. Ich bin nur vorbeigekommen.
und Sie haben einfach den von mir geposteten Code verschluckt und entscheiden jetzt was?
Ich kann Sie nicht verstehen.
Das ist sehr unhöflich.