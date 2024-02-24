Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1083
urkomisch...
dasselbe.
Wir wissen es, wir haben es gehört:)
es?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
Schließen Sie es an den TS an und sehen Sie nach. Wenn man im Netz ist, muss man es richtig vorbereiten, sonst wird es verrückt (Stufen).
hier wird normal gekocht, das ist mir noch nicht klar....
Die üblichen Extrema funktionieren nicht, verschiedene komplexe Kombinationen funktionieren auf dem Weg, aber das Gitter findet sie nicht. Ich bräuchte einen separaten Algorithmus, der die Kombinationen sammelt und auf Gültigkeit prüft, und erst dann ist das Netz fertig ... aber es gibt viele Fragen zu dem Algorithmus, oder besser gesagt, ich weiß einfach nicht, wie ich ihn noch implementieren soll, nicht einmal auf Blockdiagrammebene
Bäume und so weiter im Wald.
Nun, ja, aber das ist der nächste Schritt, aber ich stecke beim allerersten fest - Umwandlung von Informationen, also müssen wir, um nach Kombinationen zu suchen, diese erst einmal erstellen, die Daten in bestimmte Teile von Clustern aufteilen, die wir verbinden, hinzufügen, wegwerfen, im Allgemeinen kombinieren können... aber wie man das macht, was man als Teile zählt, weiß ich nicht...
Hier ist ein einfaches Muster, aber die zwei Schlaganfall, kein Netzwerk wird es nicht finden, jetzt ziehen ...
1) Warte auf die Zickzack-Bewegung
2) es handelt sich um einen mehrstufigen Prozess, der Kurs kann sich überall hinbewegen, solange er 261,8 durchbrochen hat
3) Erst danach ist mit dem Abprallen von der 100%-Linie zu rechnen, d.h. die Bedingung (2) kann, muss aber nicht eintreten oder darf überhaupt nicht eintreten.
Es kann sein, dass der Rebound nicht stattfindet, aber es ist wahrscheinlicher, dass etwas nicht in Betracht gezogen wird, und es (etwas) passiert.
1) Sie sehen, ich schrieb eine Zickzack-Bewegung in der menschlichen Sprache, alles ist einfach, aber was ist die Bewegung - eine Welle in einem Code? Wie kann es programmiert werden, wenn der Markt ist fraktal? Und ich brauche, um es zu programmieren, und sogar bringen sie alle auf die gleichen Parameter, um dann zu teilen und tun diese Kombinationen, um etwas zu finden ...
2) Es ins Netz zu stellen funktioniert nicht, das wissen Sie..... Und das Netz wird nicht viele Situationen finden und es gibt nur solche auf dem Markt... Multimoves - wenn eine Situation aus einer anderen erwächst und es viele Male so weitergehen kann
Sie können wahrscheinlich 1 im Zickzack fahren, wenn der Abstand zu 2 groß genug ist, um ein erneutes Zeichnen von
zu vermeiden. Suchen Sie nach Artikeln - ich glaube, jemand hat die zzz-Muster usw. hervorgehoben.
Es gibt überhaupt keinen Grund für MO-Rasseln...
Ich habe es gelesen und versucht, Zickzack zu fahren, Fraktalität sollte irgendwie überwunden werden...
Die Frage ist nicht, wie man das gegebene Muster beschreibt, davon gibt es Hunderte, die Frage ist, wie man das Netz nach solchen Klassenmustern suchen lässt, mit weitreichenden Varianten, mit unklarer Zeit-Ziel-Dehnung und so weiter...
Die erste Frage ist natürlich, wie man die Daten konvertieren kann, also denke ich
es gibt verschiedene Methoden zur Schätzung der Fraktalität, die bekannteste ist die Box-Counting-Dimension
Zeit kann mit Hilfe von Renko-Graphen eliminiert werden
Renco ist dasselbe wie Zigzag. Sie müssen auch den Bereichsparameter eingeben, und das ist nicht gut.
Wie verwende ich die Fraktalitätsberechnung?
Renco ist kein PZ, Renco versteckt alle kleinen Bewegungen innerhalb des Balkens - es funktioniert, indem es einen Renco-Stein um die Größe eines Renco-Steins durchbricht, es verzögert sich, aber es gibt keine Zeitkomponente und keine Geräuschkomponenten
Sie haben mit Fraktalität angefangen, ich habe Ihnen die Methode gegeben, die ich vor einer Woche auf hibrehabre gelesen habe.
Ich denke, es handelt sich um eine Schätzung, ähnlich wie bei der Entropie, und alles, was man bei der Schätzung der Fraktalität oder der Entropie feststellen kann, ist, dass sich der Markt verändert hat, aber man kann es mit bloßem Auge sehen)))
Ich studiere gerade die Box-Counting-Dimension, ich habe sie noch nicht in Code geschrieben, ich werde sie aufschreiben, vielleicht taucht etwas auf... aber ich bezweifle es
Igor, hast du nicht eine Verteilung mit Ohren gezeigt? Verlor sie.
Lassen Sie mich noch einmal einen Blick darauf werfen und mir sagen, woher und wie sie erhalten wurde.