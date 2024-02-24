Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2168
Es scheint überall zu stehen, dass Fourier nur für periodische Signale geeignet ist. Oder nahe daran - mit einem engen Spektrum.
Übrigens, für MO im Handel scheint mir die Walsh-Zerlegung besser geeignet zu sein, aber aus irgendeinem Grund habe ich nicht gesehen, dass sie im Forum erwähnt wurde.
Nicht nur periodisch, sondern mit immer der gleichen Periode (Zeit vom Beginn einer Schwingung bis zum Beginn einer anderen) und immer der gleichen Form. Und in Anführungszeichen ändern sich sowohl die Zeiträume als auch die Form der Kurve ständig. Daher sind keine Signaltransformationen auf dem Markt angebracht.
Ich habe auch Elektronik an der Universität studiert und weiß, wovon ich spreche.
Ja!
Ich bin gerade fertig - Sie haben es richtig gemacht.
Ich muss es aufgeben, ein Schwachkopf hat mit seinen Fantasien die Dinge aufgewühlt ))))
ok
Es scheint überall zu stehen, dass Fourier nur für periodische Signale geeignet ist. Oder nahe daran - mit einem engen Spektrum.
Die Basisfunktionen sind Sinusfunktionen, und die Transformation bestimmt für jeden Sinus nur dessen Offset (Phase) und Periode
und der Schnittpunkt all dieser Sinuskurven (x-Achse) ergibt die Punkte, an denen wir die Werte des Signals (y-Achse) ablesen
UPD: hier ist eine weitere gute Erklärung,https://habr.com/ru/post/196374/
das Wertvollste an diesem Artikel sind die handgezeichneten Zeichnungen ;)
ok
Du brauchst einen Screenshot, Max, nicht nur Worte.
Sie können keinen Unsinn machen.
Zeigen Sie mir einen Screenshot, Max, nicht nur Worte.
Du musst doch keinen Sack schütteln, oder?
Was wollen Sie sehen? Hier ist der echte TC über die MO aus meinem Artikel. Ausbildung - nur 1 Monat, dann Verallgemeinerung für 2 Jahre. Sie sind echt, und es funktioniert.
Sie machen geniale Sachen ) Ich werde mir das am Montag ansehen.