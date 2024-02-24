Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1081
Nun, nein,
Also, nein.
Alleine, den Mond anstarren...
Nun gut, hier ist ein Thema für Sie, von dem ich glaube, dass Sie es im Gegensatz zu den Jüngeren verstehen werden. Schließlich müssen Sie verstehen, dass junge Menschen uns auch lesen.... :-) Schnaps.....
Der entscheidende Punkt beim realen Handel, im Gegensatz zu den Recherchen, der Suche, den Builds usw., ist die Glaubwürdigkeit des Modells, wenn man es auf das reale Konto überträgt. Der Zeitpunkt des Beginns der Arbeit mit TS ist ebenfalls sehr wichtig, wie er auf dem Bild gerade zu sehen ist. Die Frage, die der HANDWATCHER über den Roboter (cooler Name, den ich mir selbst gegeben habe, oder?) beantworten muss, ist, ob er den TC now????? wählen soll oder nicht.
Wetten GOSPELS!!!!!
Ich tippe auf nein, auch wenn sie auf real!!!! steht.
Auf Gurus wird nicht gehört, sie werden benutzt. Wenn Sie mehr als ein Jahr lang bewundern, sitzen Sie in der Falle. Wer einen anderen überhöht, erniedrigt sich selbst. Hören Sie auf. Mit einem echten Lehrer werden die Schüler schnell zu Gurus. Um andere vor Gurus mit Schnurrbart zu warnen.
Ich hoffe, das ist ein Zitat aus einer Frauenzeitschrift, sonst fürchte ich mich im Stillen vor Ihnen).
Sie könnten mir ein Messer in die Seite rammen, wenn Sie mich zufällig treffen?????:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Über veraltet, ich stimme Ihnen voll und ganz zu, so dass ich begann, es zu verbessern, aber ein Almosen Preis aller Verbesserungen, wenn die Zukunft nicht sicher ist und bestimmen die Zukunft Verallgemeinerbarkeit des Polynoms ist unmöglich, und alle aktuellen Metriken haben nichts zu tun, und sind nur bedingte Art der Definition der resultierenden Modelle. Die in den letzten Jahren entwickelten Algorithmen und Methoden verbessern zwar die Verallgemeinerungsergebnisse, aber keine der bekannten Schätzungen bestimmt die zukünftige Verallgemeinerbarkeit des Polynoms. Und sie bestimmen den Strom mit einer starken Überschätzung und nicht immer adäquat. Ich bin sicher, dass Sie diesen Text nicht auf Anhieb verstehen werden, Maxim, also lesen Sie ihn noch einmal. Es geht um den Fisch, nicht um die Bauweise. Mit einem hochwertigen Polynom kann man die Modellierung auf eine einfache Rückwärtsfortpflanzung des Fehlers aufbauen, falls der CHØ plötzlich.... so.... einen Moment warten....
Es gibt nur ein Modell mit optimaler Komplexität, das das externe Qualitätskriterium erfüllt. Es ist nicht deine Schuld, dass du das Kriterium nicht kennst. Lass es los.
Komm schon.... Das gibt's doch nicht... Maximka... mich aufklären. Ich würde es zu schätzen wissen.... Was ist Ihr Kriterium dort?????
Dieses Wissen ist zu heilig. Ihre und meine. Kein einziges Wort mehr. Polynome sollten aus den Dialogen ausgeschlossen werden.
Nun, das meine ich. Weder Sie noch ich haben sie.... Aber ich habe eine Theorie und in deren Rahmen gibt es interessante Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, die ich in meinem Block bei Reshetov!!!! umsetzen möchte. Ich werde dort eine Expertenbewertung hinzufügen und dafür den Preis der Filmakademie!!!!! erhalten. AAAA Max, wie wäre es damit :-)
Es ist eine lange Wartezeit.) Komm schon, poste jetzt ein Video. Erheben Sie das Glas auf die Jungs. Wünschen Sie sich etwas (keine Namen).
Kommen Sie, Monsieur, ich gehe jetzt ins Bett...... Sie wissen, warum Sie für Ihre Beiträge nicht bezahlt werden, weil Sie sie löschen :-)
Ich dachte, es sei mein Lehrer, der den Menschen das Licht bringt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen).
Ich schon, nur werde ich dafür bezahlt und du nicht :-) Aber ich trage sie kostenlos. Schließlich ist mein Gedanke viel wert :-) Das sollten gerade Sie wissen......
Durchblättern des Artikelshttps://www.mql5.com/ru/articles/5008
einen Artikel über "Hallo Welt!" - nichts Großartiges, aber ich war an dieser Grafik interessiert.... Nun, das ist sozusagen der perfekte Prädiktor :)
ZS: Ich schlage nicht vor, die Geschäfte in Bezug auf diese Grafik umzukehren!!! - kein Fisch dort ;)
Gestern habe ich den ganzen Thread noch einmal kurz durchgelesen - Gott, war das ein Spaß! Scharen von Leidenden, die sich gegenseitig wegstoßen und wie Löwen, d.h. buchstäblich mit den Zähnen, an den Netzen reißen. Sie glänzten mit Witz und Wahnsinn... Sie servierten alles, was sich bewegte, bis hin zu einem kahlen Teufel...
Und was geschah dann? Apathie, schwache Knie und Leere... Der übliche Kater.
Noch einmal: Bereiten Sie Eingabedaten vor, die den Anforderungen von Kolmogorow entsprechen, und Sie werden zufrieden sein.