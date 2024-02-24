Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2130
Ich habe bereits mit dem Training begonnen, ohne Protokoll - wir werden sehen.
Ich verwende auch 1/4 Bar Zeit - Stunden, 4 Stunden, Tage.
Im Allgemeinen stellt sich heraus, dass Holzmodelle viele Eingaben benötigen, die so weit wie möglich vorverteilt sind, d.h. eine minimale Anzahl von möglichen eigenen Unterteilungen haben.
Wenn Sie die Quantifizierung selbst vornehmen, dann ja, aber es gibt auch eine eingebaute Automatisierung.
Die obigen Histogramme zeigen nur die unterschiedliche Anzahl von Quanten pro Prädiktor, Sie können sehen, wie sie das Endergebnis beeinflussen.
Wenn man Adern mit wertvollen Informationen als separates Quantum des Prädiktors herausnehmen will, kann man diese Ader als binäres Merkmal kodieren und separat einspeisen.
Saldo - T1 mit Minuten und T2 ohne Minuten - Durchschnittsergebnis: 3384/3126/3890
Rückruf - durchschnittliches Ergebnis: 0,0459/0,0424/0,0458
Präzision - Durchschnittswert: 0,5216/0,5318/0,5389
Bei den Durchschnittswerten des T2-Aggregats hat sich die schlechteste Option durchgesetzt.
Ich öffnete die Tabelle für die Signifikanz der Prädiktoren und war überrascht
Die letzten Änderungen der Trainingsmethode scheinen mir nicht zu gefallen, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht?
Ich habe die Probe geöffnet
Und ich habe gesehen, dass die Spalte TimeHG Stunden enthält - mein Fehler - ich muss alle Tests neu machen.
Und die Stunden blieben bei den Minuten.
Sie sollte folgendermaßen aussehenTimeHG - hat offenbar alles übernommen, weshalb die anderen Uhren nicht verwendet wurden.
Und die Uhr wird mit den Minuten verlassen
Wir müssen dies tun.
GUT.
Training für 3 Monate - nur so zum Spaß - Training am Anfang. Der gesamte Zeitplan umfasst den Zeitraum 2014-2020.
Wenn man einen großen Zeitraum nimmt, erhält man ein mittelmäßiges Modell. Gleichzeitig können Sie verschiedene Zeiträume von 3 Monaten im gesamten Zeitraum nehmen.
Hier können Sie zum Beispiel die Ausbildungszeit sehen - vorher und nachher ist die Dynamik positiv.
Aktuelle Futures
Mat expectation zeigt 6,15 auf realen Ticks.
Ich habe ein neueres Modell genommen.
Interessanterweise sind sie unterschiedlich, was die Möglichkeit eröffnet, sie in einem Ausschuss zusammenzufassen. Die mathematische Erwartung ist 12,64.
Unten sehen Sie ein Histogramm mit dem geschätzten Saldo, einschließlich der Ausbildungsstichprobe, abhängig von der Anzahl der Ausbildungsfenster - je höher die Anzahl, desto näher an unserer Zeit, ich erinnere Sie daran, dass die Stichprobe von 2014 bis Oktober 2020 reicht.
Interessanterweise sinken die Gewinne mancherorts auf fast die Hälfte des Höchstwerts. Was könnte das bedeuten - lautere Bereiche beim Training?
Saldo - T1 mit Minuten und T2 ohne Minuten - Durchschnittsergebnis: 4209,70/2882,50/3889,90
Rückruf - durchschnittliches Ergebnis: 0,0479/0,0391/0,0458
Präzision - mittlere Punktzahl: 0,5318/0,5168/0,5389
Bedeutung der Prädiktoren
Im Durchschnitt geht die Option ohne Minuten (T2) auf.
Minuten geben eine Erhöhung.
Ich verstehe nicht, was besser ist: die Zeit als Sinus und Kosinus oder nur als Tages-, Stunden- und Minutenzahl?
Wie lautet die Schlussfolgerung?
Was ist besser - Zeit als Sinus und Kosinus oder nur als Tages-, Stunden- und Minutenzahl?
Bisher können wir feststellen, dass T2 eindeutig die schlechtere Option ist und dass die Addition von Sinus und Kosinus nicht mit linearer Zeit gleichzusetzen ist. Ich denke, dass die Ergebnisse aufgrund der Darstellung der Zahlen, nämlich des Abstands zwischen ihnen, unterschiedlich sind. Der unterschiedliche Abstand wirkt sich auf die Bildung des Clustergitters aus - daher die Diskrepanz.
Theoretisch sollte dies auch für den Baum gelten.
Die Anzahl der verschiedenen Wahlmöglichkeiten bei Tagen, Stunden und Minuten entspricht der Anzahl der Wahlmöglichkeiten bei Sinus und Kosinus. Sowohl dort als auch dort gibt es in 7 Tagen 10080 verschiedene Werte, die sich einmal pro Minute ändern.
Wenn es eine Randomisierung in der Ausbildung gibt, kann dies auf diesen Unterschied zurückzuführen sein.
Womit haben Sie trainiert, Catbust?
Für NS sind Sinus und Kosinus natürlich besser, denn 59 und 1 Minute liegen dann nebeneinander, bei der Zahlendarstellung sind sie so weit wie möglich entfernt. Wenn du willst, dass der Baum ihn versteht, musst du ein paar zusätzliche Splits machen, was vielleicht der Grund dafür ist, dass er nicht so tiefgründig ist.