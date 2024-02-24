Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2041
weniger Bäume, weniger Tiefe, vielleicht genug, zumindest zum Testen
Wo ist die Zeit geblieben? Tag der Woche, Tag des Monats, Stunde des Tages, Minute der Stunde. Die Zeit ist ein kontinuierlicher Wert, und es gibt aufeinanderfolgende Kategorien.
Handelt es sich dabei nicht um Zeitintervalle?
Ich kann es auch mit kategorischen Zeichen unterrichten - prüfen wir die Effizienz, welche Stellen kategorisch zu machen sind - alles, was mit Zeit zu tun hat?
Ich tue dies:
1) Ich erstelle ein Array von String-Indizes mit einer Länge, die der Anzahl der Strings entspricht, und fülle es mit Werten von 0 bis N Strings
2) Ich mische diese Anordnung
wobei RandomInteger() eine beliebige Variante der Methode3) dann nehme ich alle Werte dieser Indizes in einer Schleife und verwende sie, um die erforderliche Zeichenfolge aus dem Haupt-Array zu erhalten, es stellt sich heraus, eine Pseudo-Zufallszeichenfolge nach dem Mischen der Indizes zu sein
Danke, ich werde versuchen, sie zu nutzen!
Hat jemand versucht, viele Klassen zu klassifizieren, zum Beispiel 10k?
Funktioniert das überhaupt?
Ich kann versuchen, es auf CatBoost laufen zu lassen - setzen Sie die Probe zurück.
Sie können auch versuchen, den Tag des Monats zu entfernen.
Rein und raus?
Genau das ist der Fall, aber solange man Atome betrachtet und sobald man sich entschließt, das Kristallgitter zu betrachten, ist "alles vorbei" - in den meisten Fällen ist es sehr schwierig, das Problem zu lösen, ich habe einmal gelesen, dass man durch die Art und Weise, wie man neuronale Netze verwendet, das Ergebnis des Simulationsprozesses schneller erhält
die gleiche Situation mit den Märkten, während wir auf einen oder zwei Ticks schauen, gibt es nicht viele Optionen - entweder nach oben oder nach unten, alles wird kompliziert, wenn wir zu dem "hier haben wir einen Auftrag eröffnet, und hier haben wir ihn geschlossen" übergehen ))))
Ja, dies ist eine bestimmte lebendige Struktur, aber sie hat ein Verhaltensmodell - nennen wir es Muster oder den Marktkontext, es spielt keine Rolle
Es ist möglich, das Verhalten in der Geschichte zu studieren, das Einzige, was bleibt, ist zu entscheiden, was in Zukunft zu tun ist.
Allein das Verständnis der Eigenschaften des Kristallgitters wurde durch das Verständnis der Anordnung der einfachsten Teilchen gelöst, nicht nur des Atoms und des Elektrons und seiner Spins, sondern auch der Quarks und einer Reihe von einfachsten Teilchen. Ohne dieses Verständnis gab es kein Verständnis.
Das steht in den Marktdaten. Offensichtlich gibt es auch Bildung, d.h. man sollte die Schulbücher in den Schulen und Instituten der untersuchten Länder analysieren und daraus Schlüsse ziehen)
Die Vorhersage des Verhaltens der Gesellschaft ist nicht schwieriger als die Vorhersage des Schicksals eines Individuums/einer Einzelperson. Sie haben eine leibliche Familie, eine Ausbildung usw. Sie müssen raten, ob Ihr Mann treu sein wird oder nicht.
Ja
Ich habe mehr Bäume, ziemlich gut - bei der Prüfungsprobe liegt die Genauigkeit bei über 60 %.
Es stellt sich heraus, alle die gleiche Zeit der Suche nach einem Handel, Haltestellen und Ausfahrt sind miteinander verflochten, was logisch ist - wenn der Handel bereits lang ist, sind Haltestellen nicht ausgeschlagen, wahrscheinlich aus der Tatsache, dass sie groß sind ...
Modelle zum Anhängen?