Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1999
Lachen Sie nicht, machen Sie mit...
Sie brauchen keinen Code, Sie brauchen Protokollregeln (das ist das Modell), Sie nehmen diese Regeln und fügen sie in Ihren Code ein, die Summe der Vorhersagen der Regeln wird die Antwort des Modells sein - "1" oder "-1".
Wenn Sie es nicht verstehen, fragen Sie nach.solange es mir gut geht ))
Bitte machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht verstehen...
So wie ich es verstehe, nehme ich das gleitende Fenster und durchlaufe es über die vorherigen 10 Werte, wenn die Bedingung bei dem Schritt erfüllt ist, z. B.
Bedingung "X[,1]==X[,1]". dann füge ich der Vorhersage [18,] "1" hinzu und so weiter.
p/s (hinzugefügt) obwohl ich etwas falsch verstanden habe...
Sind diese Koeffizienten nach dem Training? Wenn sich die Charakteristik der Reihe ändert (es gibt andere Zahlen), dann sollten wir neu trainieren.
Ja, genau so ist es...
Sie sollten nur berücksichtigen, dass X[10] ist die letzte Kerze in meinem Fall und in Ihrem mt4 es scheint die letzte ist X[1].
Bedingung - sind das die Koeffizienten nach dem Training?
Bedingungen sind Regeln, sie sind normale Protokollregeln und sie sind das Ergebnis des Lernens...
Wenn sich das Merkmal einer Zeile ändert (d. h. andere Werte erscheinen), müssen wir sie neu trainieren.
Nun, ein weiteres Training mit anderen Daten (Merkmalen)== andere Regeln (andere Zahlen)
Machen Sie ihm ein Modell in Form von Protokollierungsregeln, lassen Sie es ihn in seinen Code einbetten, warum ihn mit Python quälen?
Oder soll ich es tun?
Berücksichtigen Sie einfach, dass X[10] in meinem Fall die letzte Kerze ist und in Ihrem mt4 scheint es, dass die letzte Kerze X[1] ist .
Ich habe die Daten in einem Array. Hier sind die letzten 21 Candlesticks. oben ist der aktuelle Wert, den ich vorhersagen möchte. d.h. ich möchte mit der Arbeit von 0.0925306577 beginnen.
Zeigen Sie mir zumindest für die ersten beiden Daten ein Beispiel.
Mach was du willst) Ich habe den Bot neu gestartet, er testet wieder
Max, mach diese verdammte Bibel))) 10 Minuten Zeit, und wir bauen es!
Ich habe die Daten in einem Array. Hier sind die letzten 21 Stück. Ganz oben steht der letzte aktuelle Wert, den man vorhersagen kann. Man muss also bei 0,0925306577 anfangen zu zählen.
Wenn Sie nur die Vorhersage prüfen wollen, ja.
Kann man den Code nicht einfach in eine Datei kopieren?)
Sind Sie sicher, dass Sie wissen, wie man Bibliotheken erstellt?
Wo sind X[,3] usw.? Ich verstehe nicht, was X[,1] == X[,1] bedeutet? Sie müssen die letzten 10 Werte durchgehen, um eine Vorhersage zu treffen, oder 10 Mal mit einer Verschiebung von 1 über 10 Werte?