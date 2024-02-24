Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2000
Es gibt keine Bibliotheken in Python, also verstehe ich nicht, was Sie brauchen
Google lügt! Ich wusste es, ihr Schwachköpfe ))))
Wenn Sie Pandas oder eine andere Bibliothek ausführen, müssen Sie nicht 10 offene Skripte mit Funktionen dafür in der IDE haben.
Wo sind X[,3] usw.?
keine, weil es keinen Bedarf dafür gibt...
Ich verstehe die Bedeutung von X[,1] == X[,1] nicht?
Wenn das der Fall ist, dauert es sehr lange, das zu erklären.
Sie müssen die letzten 10 Werte durchgehen, um eine Vorhersage zu treffen.
Ja
Das sind die Pakete.
Erstellen Sie eine leere __init__.py-Datei im Ordner und genießen Sie
Ich sehe, im Allgemeinen, wenn array[x3] > - 0.03370967745 und array[x4] <= -0.00120967745 dann [16] usw.
Okay, ich werde es versuchen.
Ich kenne die Syntax von mt4 nicht und bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was Sie geschrieben haben.
Nehmen wir an, Ihr Array von Werten heißt "x" und Sie sagen das i-te Element voraus
dann ist X[,10] gleich x[i-1]
und X[,1] ist x[i-10]
und wir sagen x[i] voraus.
Hier sind die Statistiken über die Regeln und ihre Fehler
im Prinzip 16, 17, 18 Regeln, die Sie versuchen können zu ignorieren
x[i], x[1], x[2],x[3] ist eine solche Folge.
X[,10] ist also mit größerer Wahrscheinlichkeit x[i+1], wenn minus, dann in der Zukunft.
Ah, dann vergessen Sie, was ich geschrieben habe, in meiner Sprache ist i+1 die Zukunft.
Schauen Sie sich also einfach dieses Bild an.#19988