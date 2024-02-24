Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2000

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky:
Es gibt keine Bibliotheken in Python, also verstehe ich nicht, was Sie brauchen

Google lügt! Ich wusste es, ihr Schwachköpfe ))))

===============================

Wenn Sie Pandas oder eine andere Bibliothek ausführen, müssen Sie nicht 10 offene Skripte mit Funktionen dafür in der IDE haben.

 

.

 
Evgeniy Chumakov:

Wo sind X[,3] usw.?

keine, weil es keinen Bedarf dafür gibt...

Evgeniy Chumakov :

Ich verstehe die Bedeutung von X[,1] == X[,1] nicht?

Wenn das der Fall ist, dauert es sehr lange, das zu erklären.

Evgeniy Chumakov :

Sie müssen die letzten 10 Werte durchgehen, um eine Vorhersage zu treffen.

Ja

[Gelöscht]  
mytarmailS:

google lügt! ich wusste es, pindos ))))


Wenn Sie Pandas oder eine andere Bibel ausführen, müssen Sie nicht 10 offene Skripte mit Funktionen dafür in der IDE haben, das ist, was ich brauche

Das sind die Pakete.

Erstellen Sie eine leere __init__.py-Datei im Ordner und genießen Sie

  
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

Ich sehe, im Allgemeinen, wenn array[x3] > - 0.03370967745 und array[x4] <= -0.00120967745 dann [16] usw.

 
Maxim Dmitrievsky:

Dies sind die Pakete

Erstellen Sie eine leere __init__.py-Datei im Ordner und genießen Sie

Okay, ich werde es versuchen.

 
Evgeniy Chumakov:

Ich sehe, im Allgemeinen, wenn array[x3] > - 0.03370967745 und array[x4] <= -0.00120967745 dann [16] usw.

Ich kenne die Syntax von mt4 nicht und bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was Sie geschrieben haben.

 
mytarmailS:

Ich kenne die Syntax von mt4 nicht und bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was Sie geschrieben haben.

Nehmen wir an, Ihr Array von Werten heißt "x" und Sie sagen das i-te Element voraus

dann ist X[,10] gleich x[i-1]

und X[,1] ist x[i-10]

und wir sagen x[i] voraus.


Hier sind die Statistiken über die Regeln und ihre Fehler

      len freq                  err                 
 [1,] "2" "0.258200032315398"   "0"                 
 [2,] "3" "0.168363225076749"   "0"                 
 [3,] "1" "0.0980772338019066"  "0"                 
 [4,] "1" "0.0929067700759412"  "0"                 
 [5,] "3" "0.0575214089513653"  "0"                 
 [6,] "4" "0.0571982549684925"  "0"                 
 [7,] "3" "0.0542898691226369"  "0"                 
 [8,] "2" "0.0525125222168363"  "0"                 
 [9,] "2" "0.0313459363386654"  "0"                 
[10,] "3" "0.0274680885441913"  "0"                 
[11,] "2" "0.025044433672645"   "0"                 
[12,] "3" "0.015026660203587"   "0"                 
[13,] "2" "0.0124414283406043"  "0"                 
[14,] "3" "0.010017773469058"   "0"                 
[15,] "5" "0.0122798513491679"  "0.0131578947368421"
[16,] "4" "0.0103409274519308"  "0.1875"            
[17,] "1" "0.0122798513491679"  "0.236842105263158" 
[18,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


im Prinzip 16, 17, 18 Regeln, die Sie versuchen können zu ignorieren

 
mytarmailS:

Nehmen wir an, dass Ihr Array mit Werten "x" heißt und Sie das i-te Element vorhersagen wollen

dann ist X[,10] gleich x[i-1]

und X[,1] ist x[i-10]

und wir sagen x[i ]


x[i], x[1], x[2],x[3] ist eine solche Folge.

X[,10] ist also mit größerer Wahrscheinlichkeit x[i+1], wenn minus, dann in der Zukunft.

 
Evgeniy Chumakov:


x[i], x[1], x[2],x[3] ist eine solche Folge.

X[,10] ist also mit größerer Wahrscheinlichkeit x[i+1], wenn minus, dann in der Zukunft.

Ah, dann vergessen Sie, was ich geschrieben habe, in meiner Sprache ist i+1 die Zukunft.


Schauen Sie sich also einfach dieses Bild an.

#
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • 2020.09.08
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
1...199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007...3399
Neuer Kommentar