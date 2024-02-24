Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1926
und holt und erschafft, und holt von dem, was ich erschaffen habe )) und erschafft von dem, was ich geholt habe ) und durch magua und alle möglichen Dinge )und wählt dann die besten durch Auswahl und Umordnung aus usw. usw.
gut cool, cool, aber es ist immer noch eine primitive funktionale Suche und ich spreche über eine vollständige zufällige Suche....
Das ist die Art von Dingen, die Ihr Oszillator nicht tun wird.
wenn die Kerze um 6 Uhr weiß war und um 12 Uhr der Preis niedriger war als der Preis der Kerze um 6 Uhr
Ich spreche nicht davon, eine Funktion mit einer anderen zu multiplizieren, ich spreche davon, eine komplette zufällige Aufzählung von allem zu erstellen, keinen Unsinn.
Sie müssen ALLES berücksichtigen! Zeit, Preise, Niveaus, Muster, ihre Abfolgen, alles, alles, und suchen, suchen, suchen
Ich glaube nicht, dass es so funktioniert.
Worin besteht Ihrer Meinung nach das Problem?
irgendwie, es gibt unendlich mehr Regeln
zwei Worte - Dimensionsreduktion
Dafür ist es da.
Glaubst du, ich bin gerade süchtig danach geworden?)
Ich kann bereits das Potenzial von primitiven Tests erkennen.
Ich sehe den Fehler in meinem Ansatz... die Kriterien für den Einstieg in den Handel wurden durch den Mittelwert und die Standardabweichung des zu trainierenden Clusters bestimmt, und die neuen Daten zeigen eine Verschiebung
wir müssen die Kriterien überarbeiten und das war's.
Versuchen Sie es... ich bin im Moment zu faul )
das wird nichts ändern, aber versuchen Sie es weiter).
Ich weiß noch nicht wie...
==================================
ich habe auf yumap-Klassen trainiert, Klassen visualisiert, ich sehe, dass sich die Klassen im Laufe der Zeit gegenseitig ersetzen, besonders dort, wo es eine starke Konzentration ("Muster") gibt, sterben diese Systeme nicht nur im Laufe der Zeit, sondern funktionieren sogar rückwärts
Irgendeine Idee, wie man das macht?
Was genau?
Generell das Prinzip der Generierung von Fiches.
zufällig...
Ein fich kann als eine Log-Regel dargestellt werden...
Regelgröße - zufällig
Regelinhalt - zufällig
1000 Regeln erstellt - als 1000 Merkmale an IMO gesendet
Wählen Sie 1-5 gute Eigenschaften, wenn Sie sie haben, wenn nicht - werfen Sie sie alle weg.
Ausgewählte Merkmale werden in die "Datenbank für gute Merkmale" aufgenommen.
und wieder 1000 Merkmale erzeugen, und so weiter.
Wenn die "Basis guter Merkmale" mehr als 1000 Merkmale enthält, können Sie damit ein neues Modell trainieren und sehen, was Sie erhalten.