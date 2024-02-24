Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2663

Neuer Kommentar
 
Ich verstehe das nicht, welche dritte Dimension?
 
Aleksei Stepanenko #:
Dann verstehe ich nicht, was ist die dritte Dimension?

Die dritte Dimension von Z.

Um einen Graphen zu sehen wie !!! "Elefant.")

1112

Ich vergaß zu sagen. Diese Grafik basiert auf fundamentalen Daten. Die Daten sind zwar veraltet, aber immer noch relevant.

 

Die dritte Dimension hat jetzt einen anderen Namen.

Veraltet, aber relevant, gut gesagt.

 
Aleksei Stepanenko #:

Veraltet, aber relevant, gut gesagt.

Ja, ich mochte es auch)))
 
Uladzimir Izerski #:

Die dritte Dimension von Z.

Um einen Graphen zu sehen, wie !!! "Elefant.")

Sie wissen, dass ein Elefant statische Daten sind, während Kurven dynamisch sind. Wenn Sie 3D auf Kurven auftragen, erhalten Sie eine unverständliche Wolke von Punkten, ohne zu verstehen, wo der Anfang und das Ende sind, ohne jeglichen Bezug zur Zeit, und daher ohne Analyse.
 
mytarmailS #:
Sie wissen, dass ein Elefant statische Daten sind, während Kurven dynamisch sind. Wenn Sie 3D auf Kurven aufbauen, erhalten Sie eine unverständliche Wolke von Punkten, ohne zu verstehen, wo der Anfang und das Ende ist, d. h. ohne jeglichen Bezug zur Zeit und somit ohne Analyse.

;)

Du hast nur noch nicht begriffen, dass alles gespeichert wird. Zeit, Preis und Volumen.

Einen schönen Tag noch.

 
Uladzimir Izerski #:

;)

Du hast nur noch nicht begriffen, dass alles konserviert wird. Zeit, Preis und Volumen.

Einen schönen Tag noch.

Wie passt das zusammen mit - Balancing price d.h. trend averaging in der Regel geopolitisch + Importwährungskäufe und Exportwährungsdumping.

alles dreht sich wie ein reifen um die hüfte. wenn man still steht, kann man perfekt balancieren, aber wenn man herumtanzt

 
Uladzimir Izerski #:

;)

Du hast nur noch nicht begriffen, dass alles konserviert wird. Zeit, Preis und Volumen.

Einen schönen Tag noch.

Ich sage es noch einmal, das letzte Mal - es wird keine Zeit in dem entstehenden 3D-Elefanten geben. Und wenn es keine Zeit gibt, dann gibt es auch keine Analyse.
Einen schönen Tag noch
 
mytarmailS #:
Ich wiederhole noch einmal den letzten Punkt - der entstehende 3D-Elefant wird keine Zeit haben. Und da es keine Zeit geben wird, wird es auch keine Analyse geben.
Einen schönen Tag noch

Der Elefant kann laufen.

Alles Gute :)

 
lynxntech #:

Wie passt das zusammen mit - Ausgleichende Preise, d.h. Trenddurchschnitt.... in der Regel geopolitisch + importierte Währungskäufe und Exportwährungsdumping

alles dreht sich wie ein reifen um die taille. wenn man still steht, kann man perfekt balancieren, aber wenn man herumtanzt

Wenn Sie die perfekte Frage stellen würden, hätten Sie die Antwort schon selbst parat.

Ja, ein Reifen und nicht einer, sondern viele, und nicht um zu tanzen, sondern um mit der Zeit zu gehen.

Also gut. Ich hab's soweit verstanden.

1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399
Neuer Kommentar