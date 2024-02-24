Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2663
Dann verstehe ich nicht, was ist die dritte Dimension?
Die dritte Dimension von Z.
Um einen Graphen zu sehen wie !!! "Elefant.")
Ich vergaß zu sagen. Diese Grafik basiert auf fundamentalen Daten. Die Daten sind zwar veraltet, aber immer noch relevant.
Die dritte Dimension hat jetzt einen anderen Namen.
Veraltet, aber relevant, gut gesagt.
Sie wissen, dass ein Elefant statische Daten sind, während Kurven dynamisch sind. Wenn Sie 3D auf Kurven aufbauen, erhalten Sie eine unverständliche Wolke von Punkten, ohne zu verstehen, wo der Anfang und das Ende ist, d. h. ohne jeglichen Bezug zur Zeit und somit ohne Analyse.
;)
Du hast nur noch nicht begriffen, dass alles gespeichert wird. Zeit, Preis und Volumen.
Einen schönen Tag noch.
;)
Wie passt das zusammen mit - Balancing price d.h. trend averaging in der Regel geopolitisch + Importwährungskäufe und Exportwährungsdumping.
alles dreht sich wie ein reifen um die hüfte. wenn man still steht, kann man perfekt balancieren, aber wenn man herumtanzt
;)
Ich wiederhole noch einmal den letzten Punkt - der entstehende 3D-Elefant wird keine Zeit haben. Und da es keine Zeit geben wird, wird es auch keine Analyse geben.
Der Elefant kann laufen.
Alles Gute :)
Wenn Sie die perfekte Frage stellen würden, hätten Sie die Antwort schon selbst parat.
Ja, ein Reifen und nicht einer, sondern viele, und nicht um zu tanzen, sondern um mit der Zeit zu gehen.
Also gut. Ich hab's soweit verstanden.