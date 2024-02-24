Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1894
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die MGUA-Methode setzt Stichproben und Prädiktoren voraus, nicht wahr? Oder haben Sie einfach die Preise oder ihre Ableitungen über verschiedene Bereiche genommen, sie in eine einzige Linie eingepasst und dann nach primitiven MGUA-Modellen gesucht, die zu 1/0-Funktionen führten, die zu Prädiktoren wurden?
Die Idee ist, die Merkmale zu ändern, das Modell zu trainieren und zu sehen, was mit den neuen Daten passiert.
Ein Beispiel: Wir haben eine Matrix mit den Prädiktoren x1,x2,x3,....x20
Lassen Sie uns das Modell trainieren - Sie erhalten einen Fehler mit den neuen Daten
neue Prädiktoren werden auf der Grundlage der Prädiktoren erstellt
x1^2 ,x2^2, x5^2..... x1*x2,x1*x5,x2*x4.....
das Modell trainieren - einen Fehler in den neuen Daten erhalten
wir behalten die n besten Prädiktoren
auf der Grundlage der n Prädiktoren werden neue Prädiktoren erstellt
und so wiederholt sich der Vorgang, bis der Fehler verschwindet...
Als Ergebnis können wir die folgenden Prädiktoren erhalten
q1 = x1
q2 = x5*x9 ^ 4
q3 = x10*x20*x5*x2 ^ 8
.....
..... Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, denn ich bin kein Mathematiker und könnte etwas falsch verstanden haben...
Das Beispiel ist für die Arbeit mit funktionalen Daten, aber Sie können auch mit Log-Regeln arbeiten, anstelle von Funktionen verwenden Sie eine Bedingung, anstelle von " . ^ " - ">, < ,=="
Wie arbeiten wir mit normalen Modellen? Wir geben einfach x1,x2,x3,....x20 ein und das war's.
Was ich im letzten Skript gemacht habe, ist, dass - 0,82
Ich habe alle 31 Indikatoren als Prädiktoren verwendet.
dann nahm ich ihre Vorhersagen als Prädiktoren zweiter Ordnung, dann nahm ich Vorhersagen aus den Vorhersagen und so weiter 11 Mal, bis der Fehler sank, ich bekam 0,82 statt 0,7
Ich weiß nicht, wo ich es vermasselt habe (
Die Haltung der Rentiere.
Die Pflicht zur Nachsicht ist verboten, nicht für Männer.
Die Pflicht, Misserfolge zu tolerieren, ist das A und O.
Jeder Mensch, auch ein Mann, schuldet nur das, was er erhalten hat und wem er es erhalten hat.
Alle anderen Schulden werden von Frauen und denen, die dich kontrollieren wollen, auferlegt.
Hatten Sie jemals Probleme? Mit Misserfolgen, mit Schulden, mit Manipulationen, mit der Auferlegung von Schuld oder Schulden...
Oh, nein.
Sie sind derjenige, der sich das Gefühl der Pflicht auferlegt, Misserfolge zu tolerieren. Leben Sie selbst so und raten Sie anderen aufrichtig zu Ihrer Denkweise, oder wollen Sie verwalten?
Echo Bruder, was für ein Weg, um es zu tun....
Ich bin eher in der Lage, mit Menschen umzugehen, einmal sind wir mit einem Boot gekentert, ich saß auf der Plane, als ich ins Wasser fiel, hat sich meine Kehle verklemmt. Ich fing an zu schreien wie eine verrückte Schlampe mit einer unzusammenhängenden Stimme, aber das Erstaunliche ist, dass ich diese Tatsache völlig ignorierte und dummerweise anfing, den Campern zu sagen, was sie tun sollten, und am Ende wegen meiner ungeschickten Befehle (mir wurde gesagt, dass sie nicht flippt) und dem Ruder und nicht in der Lage waren, sie anzulegen. Theoretisch ist es möglich, es zu montieren, es ist ein Boot der Hochseeklasse, aber wir sind gescheitert :-(
Zählt das als Manipulation, einschließlich Bestechung? Oder meine Tochter hat sich den Arm gebrochen :-(((((( und schreit: "Papa, guck mal, wie ich das kann", und ich gebe ihr diesen Kamm, weil sie die Einzige im Krankenhaus ist, es ist nur eine Bestechung, und ich kaufe ihr Äpfel und leckere Leckereien. Zählt das? Was meinen Sie dazu?
Und wir sind immer noch im Ob, Glück gehabt !!!!!!!!
Echo brother, what a ride....
Ich bin eher ein Kontrollfreak. Einmal haben wir uns mit dem Boot überschlagen, ich saß auf der Plane, und als ich ins Wasser fiel, klemmte meine Kehle. Ich fing an, wie eine verrückte Schlampe mit einer unzusammenhängenden Stimme zu schreien, aber das Erstaunliche ist, dass ich diese Tatsache völlig ignorierte und einfach dummerweise den Campern sagte, was sie tun sollten, am Ende wegen meines schlechten Urteilsvermögens (mir wurde gesagt, dass sie nicht kippt) und das Ruder und waren nicht in der Lage, sie anzuziehen. Theoretisch ist es möglich, es zu montieren, es ist ein Boot der Hochseeklasse, aber wir sind gescheitert :-(
Zählt das als Manipulation, einschließlich Bestechung? Oder meine Tochter hat sich den Arm gebrochen :-(((((( und schreit: "Papa, guck mal, wie ich das kann", und ich gebe ihr diesen Kamm, weil sie die Einzige im Krankenhaus ist, es ist nur eine Bestechung, und ich kaufe ihr Äpfel und leckere Leckereien. Zählt das? Was meinen Sie dazu?
Und wir waren noch nicht einmal auf dem Ob, zum Glück !!!!!!!!.
ist wunderbar gesunken. Ich bin nach Ob gefahren, um zu angeln und ein Picknick zu machen.
Wunderschön kaputt. Ich ging zum Ob, um zu angeln und ein Picknick zu machen.
Sie haben sie uns weggenommen und an ein anderes Team gegeben. Genau ein Jahr später, sank sie an der gleichen Stelle + - 10 Meter, aber wir haben es schwimmfähig, weil wir nicht dumm Team und sorgte für seine Reserve Auftrieb, und das andere Team, sie völlig ertrunken, musste Taucher rufen und ziehen sie Autos auf dem Boden, Meter 400-500. Sie ging mit einem Knall unter, und unser Mast brach, als Yaroslavets sie einholte, weil das Rettungsboot "Amur" es nicht geschafft hatte... Segel, die zur Zeit des Fotos unter Wasser gestopft wurden.....
Stell dir mich und den Kapitän vor :-)
Siehst du, die Stimmung ist Klasse. Es ist niemand gestorben!!!!!
Ausfahrt hinter der Insel aus dem Kanal, schicksalhafter Ort für sie stellt sich heraus..... Ein Windstoß mit wütend gesetzten Segeln und sie geht mit den Segeln auf dem Wasser unter :-((((( Und es ist 10 Tage nach dem Eisgang, also war meine quietschende Stimme die Antwort meiner Hoden, nicht die Wassertemperatur, wie viele annehmen, und ich selbst :-))))))
Nun, ich bin ein klarer Segler, nur wissen nicht viele Leute davon.....
Ich habe mich einmal auf einem Parkplatz mit sündhaft teuren Booten und ihren Motoren amüsiert, weil ich allein war und die Leinen und das Ruder in der Hand hatte, also habe ich es geschafft. Ich habe ein paar Runden gedreht, die nicht echt waren, und dann war es Zeit, einen Haufen Boote zu kuyar. Gut kuli Wind und Steuermann schob uns ab und blieb auf Pantones. Ich musste also wie eine Saiga .... herumspringen, aber die Art und Weise, wie ich das tat, war mehr als lobenswert. Denn wenn man nicht dumm ist, kann man jede Wissenschaft betreiben, einschließlich der Schätzung der Optimierung, die Sie sich ausgedacht haben, aber leider bin ich nie dazu gekommen :-(
Mehr noch, sie nahmen sie uns weg und gaben sie einer anderen Crew. Genau ein Jahr später, sank sie an der gleichen Stelle + - 10 Meter, aber sie blieb schwimmfähig, weil wir nicht dumm sind Team und sorgte für ihre Reserve Auftrieb und das andere Team sie völlig versunken, musste Taucher rufen und ziehen sie Maschinen auf dem Boden, 400-500 Meter. Sie ging unter, und unser Mast brach, als Yaroslavets sie einholte, weil das Rettungsboot "Amur" sie nicht einholte... Segel, die zur Zeit des Fotos unter Wasser gestopft wurden.....
Stell dir mich und den Kapitän vor :-)
Siehst du, die Stimmung ist Klasse. Es ist niemand gestorben!!!!!
Ausfahrt hinter der Insel aus dem Kanal, schicksalhafter Ort für sie stellt sich heraus..... Eine frische Brise, die Segel sind hart gesetzt und sie segelt ins Wasser :-((((( Und das 10 Tage nachdem das Eis gebrochen war, also war meine quietschende Stimme die Reaktion meiner Hoden und nicht die Wassertemperatur, wie viele vermuten, und ich selbst :-))))))
vielleicht haben sie irgendwo den Ballast unter dem Kiel verloren, wie kippt sie um ))
es ist eine coole Art von Urlaub
Nun, ich bin ein klarer Segler, nur wissen nicht viele Leute davon.....
Ich habe mich einmal auf einem Parkplatz mit sündhaft teuren Booten und ihren Motoren amüsiert, weil ich allein war und die Leinen und das Ruder in der Hand hatte, also habe ich es geschafft. Ich habe ein paar Runden gedreht, die nicht echt waren, und dann war es Zeit, einen Haufen Boote zu kuyar. Gut kuli Wind und Steuermann schob uns ab und blieb auf Pantones. Ich musste also wie eine Saiga .... herumspringen, aber die Art und Weise, wie ich das tat, war mehr als lobenswert. Denn wenn man nicht dumm ist, kann man jede Wissenschaft betreiben, einschließlich der Schätzung der Optimierung, deren Anwendung ich herausgefunden habe, aber ich habe immer noch zu viel Zeit :-(
Wir segelten auf dem Meer, und als ob wir das Segel auf dem Wasser halten wollten, rollt jeder auf die gegenüberliegende Seite des Auslegers...
Das stimmt, aber obwohl die Touristen instruiert wurden, haben sie es nicht rechtzeitig auf die andere Seite geschafft. Die Quintessenz, wie man so schön sagt.
Der Trick lag in der Rolle, und wenn viele Leute da waren, mussten sie alle mitmachen. Es stellte sich also heraus, dass die Leute keine Zeit hatten, auf die andere Seite zu gehen, und wir duckten uns hinter der Insel heraus.... Nun, das ist schade. Ich fürchte, leider :-(((((
Das stimmt alles, aber die Touristen haben es nicht rechtzeitig auf die andere Seite geschafft, obwohl sie instruiert wurden. Die Quintessenz, wie man so schön sagt.
Das habe ich mir gedacht, deshalb
um die Kreuzung zu machen, kommt der Befehl "Wenden!" ;)Wenn du den Befehl nicht befolgst, kann es sein, dass dich der Knall auf den Schädel trifft oder dich wegbläst ;)
Ich dachte, das sei der Grund
um den Übergang zu vollziehen, ist das Kommando "Wende!" ;)