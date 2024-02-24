Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1889
Alexej, weißt du noch, wie viel Acuraci wir aus dem Zickzack herausgeholt haben, als wir gemeinsam ein Date vergewaltigt haben?
0,71?
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Praxis, Handel und mehr
Aleksey Vyazmikin, 2020.05.17 18:45
Aber wenn wir die Stichprobe auf ein Jahr (2019) ausdehnen, werden wir den Trend zumindest für 2018 sehen
Aus der Zusammenführung der beiden Stichproben ergibt sich Accuracy=68.06261099940409
Aus dem Diagramm geht hervor, dass der Trend bei den neuen Bäumen seitwärts geht.
Ich beschloss, die beiden Stichproben getrennt zu trainieren, da ich sie beschneiden musste, wie Sie das Ergebnis sagten:
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Meine Genauigkeit=68,03370090447281.
Ich danke Ihnen!
schaffte es, dass
Accuracy 0.82
Aber es ist nicht genau )))) Der Code ist sehr umständlich, es besteht eine Fehlerwahrscheinlichkeit.
In der Zwischenzeit hört man das Geschrei, dass die Märkte willkürlich sind ))
Erfinden Sie das nicht!
Ich habe nie etwas darüber gesagt, dass die Organisatoren von Sportlotto regelmäßig die Kugeln, die Drehgeschwindigkeit der Lottomaschine, die Anzahl der Durchläufe usw. verändert haben, um ein Muster auszuschließen.
Das Gleiche passiert im Devisenhandel, und hier hilft kein MO. Die Preisbewegung ist ein Zufallsprozess und hängt vom menschlichen Faktor ab.
Und das Marktverhalten und die Währungspaare ändern sich ständig, je nach Markt- und politischen Bedingungen. Es ist unmöglich, die Richtung der Bewegung vorherzusagen.
Das f-i wird nun mit allen Statistiken im cment geparst. Es ist möglich, in die Funktion hineinzuschauen und sofort zu verstehen, welcher Cluster für was zuständig ist.
Außerdem gibt es die Idee, eine .mqh-Datei mit f-Dateien für alle benötigten Uhren auf einmal zu erstellen. Und ganz allgemein zur Vereinfachung der späteren Bezugnahme auf sie
Welches Thema? Nichts funktioniert, wir haben es überprüft.
Du sollst Python lernen... lerne es. Das ist gut für dich. Aber verlassen Sie sich nicht auf die Gewinne aus neuronalen Netzen.
Wenn es keinen Fehler gibt, ist es ein gutes Ergebnis - wahrscheinlich zeigt es auch frühere Umkehrungen.
Wenn es keinen Fehler gibt, ist dies ein gutes Ergebnis - vielleicht zeigt es auch Umkehrungen früher.
Die Umkehrungen zeigen perfekt 0,8 auf dem Zickzack ist absolut genug, um Geld zu verdienen...
so sehen die Vorhersagen auf neuen Daten mit acurasi 0.83 aus
Aber wir sollten den realen Handel simulieren, nämlich dann, wenn das System alle 5 Minuten einen Balken erhält. Ich hoffe wirklich, dass keine Fehler gefunden werden. :) sonst ist es wie immer.)
Mensch Max, du weißt einfach nicht, wie man sie kocht, und ja, sie erhöhen die Shats um höchstens 80%. Bei BOs ist dies die Auslöseschwelle oder etwas höher. Buchstäblich 5 %, aber selbst das reicht aus..... Der Haken an der Sache ist folgender. Sie können nicht einfach irgendeine Uhr einwerfen, Sie müssen spezifisch sein.... ????
Nun, mytarmails hat dir geschrieben, dass er es schaffen kann.python lernen...
Ist es nicht klar, dass es NICHT möglich ist, Tiefst- und Höchststände dynamisch zu bestimmen?
Wenn es auch nur ein bisschen weiter geht, mit einer Verzögerung, gibt es keine Garantie, dass es sich nicht um eine falsche Umkehrung handelt.
Es sieht gut aus, haben Sie neue Prädiktoren erfunden?