Evgeny Dyuka:
Je mehr Propagandisten es gibt, desto interessanter ist dieses Thema

Haben Siediesen Artikel gelesen? Die Fehlertabelle ist wunderschön. Als ob Sie die Kerzen füttern würden.


 
Rorschach:

Petros Shatakhtsyan:

In den frühen 80er Jahren beschlossen wir mit sechs Mitarbeitern eines Forschungsinstituts, das Rückgrat von Sportloto zu brechen (oder zu zerstören) (wie Yusuf über Forex sagte :).

Einer von uns war Doktor der Ingenieurwissenschaften, andere waren Doktoranden, Mathematiker und Fachleute mit unterschiedlichen Profilen auf dem Gebiet der Entwicklung von Computerkomplexen.

. . .

*** Wenn >= die drei Teilnehmer daran interessiert sind, wie das Ganze ausgegangen ist, werde ich fortfahren.

Jeder weiß es bereits. Dies ist nicht das erste Mal, dass Sie das Thema wechseln.
 
Rorschach:

Haben Siediesen Artikel gelesen? Die Fehlertabelle ist wunderschön. So wie du die Kerzen verschlungen hast.


Kerzen zu füttern ist aus einem einfachen Grund unmöglich - man kann der Neurologie nie erklären, welche Kerzen sinnvoll sind. Wenn man einfach 100 Kerzen verteilt und fragt: "Welche Kerze ist die nächste?", wird die Neurologin nie verstehen, was "die nächste" bedeutet, denn für sie sind alle gleichwertig. Wir sollten das Gewicht der Kerzen ändern, der Einfluss der hundertsten Kerze ist nicht gleich dem Einfluss der ersten oder zweiten. Wir sollten dem neuronalen Netz in den Daten irgendwie erklären, welche Daten wichtiger sind. Ich habe dieses Problem gelöst.
 
Wenn ich sehe, dass die Fütterung mit Zäpfchen Ergebnisse bringt, ist das lächerlich, das ist im Prinzip nicht möglich.
 
Aleksey Vyazmikin:

Aleksey, erinnerst du dich daran, wie viel Genauigkeit wir aus dem Zickzack herausholen konnten, als wir gemeinsam einen Datensatz vergewaltigten?

0,71? oder wie viel ?

 
Vladimir Baskakov:
Jeder weiß es bereits. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie das Thema vorantreiben.

Denken Sie sich nichts aus!

Ich habe nie etwas darüber gesagt, dass die Organisatoren von Sportlotto regelmäßig die Kugeln, die Geschwindigkeit der Lottomaschine, die Anzahl der Durchläufe usw. verändert haben, um ein Muster auszuschließen.

Das Gleiche passiert im Devisenhandel, und hier hilft kein MO. Die Preisbewegung ist ein Zufallsprozess und hängt vom menschlichen Faktor ab.

Und das Marktverhalten und die Währungspaare ändern sich ständig, je nach Markt- und politischen Bedingungen. Es ist unmöglich, die Richtung vorherzusagen.

 
Petros Shatakhtsyan:

Ahahaha, ich verstehe, und ich dachte, eine intelligente Person wollte mir etwas beibringen... :)

Der Markt lässt sich nicht vorhersagen, denn er passiert.

 
Petros Shatakhtsyan:

Erfinden Sie das nicht!

Ich habe nie etwas darüber gesagt, dass die Organisatoren von Sportlotto regelmäßig die Kugeln, die Drehgeschwindigkeit der Lottomaschine, die Anzahl der Durchläufe usw. verändert haben, um ein Muster auszuschließen.

Das Gleiche passiert im Devisenhandel, und hier hilft kein MO. Die Preisbewegung ist ein Zufallsprozess und hängt vom menschlichen Faktor ab.

Und das Marktverhalten und die Währungspaare ändern sich ständig, je nach Markt- und politischen Bedingungen. Es ist unmöglich, die Richtung vorherzusagen.

Was nützt es, diese Mantras ständig zu wiederholen?

Ich höre es von verschiedenen Seiten in den gleichen Formulierungen.

mytarmailS:

Ahahahaha, ich verstehe, und ich dachte, ein kluger Mann wolle mir etwas beibringen... :)

In Ordnung Leute, lasst uns gehen, man kann den Markt nicht vorhersagen, weil er zufällig ist

Sie hören nicht auf das Geheimnis der Forschung und Entwicklung.

