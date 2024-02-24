Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1888
Je mehr Propagandisten es gibt, desto interessanter ist dieses Thema
Haben Siediesen Artikel gelesen? Die Fehlertabelle ist wunderschön. Als ob Sie die Kerzen füttern würden.
In den frühen 80er Jahren beschlossen wir mit sechs Mitarbeitern eines Forschungsinstituts, das Rückgrat von Sportloto zu brechen (oder zu zerstören) (wie Yusuf über Forex sagte :).
Einer von uns war Doktor der Ingenieurwissenschaften, andere waren Doktoranden, Mathematiker und Fachleute mit unterschiedlichen Profilen auf dem Gebiet der Entwicklung von Computerkomplexen.
. . .
*** Wenn >= die drei Teilnehmer daran interessiert sind, wie das Ganze ausgegangen ist, werde ich fortfahren.
Aleksey, erinnerst du dich daran, wie viel Genauigkeit wir aus dem Zickzack herausholen konnten, als wir gemeinsam einen Datensatz vergewaltigten?
0,71? oder wie viel ?
Jeder weiß es bereits. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie das Thema vorantreiben.
Denken Sie sich nichts aus!
Ich habe nie etwas darüber gesagt, dass die Organisatoren von Sportlotto regelmäßig die Kugeln, die Geschwindigkeit der Lottomaschine, die Anzahl der Durchläufe usw. verändert haben, um ein Muster auszuschließen.
Das Gleiche passiert im Devisenhandel, und hier hilft kein MO. Die Preisbewegung ist ein Zufallsprozess und hängt vom menschlichen Faktor ab.
Und das Marktverhalten und die Währungspaare ändern sich ständig, je nach Markt- und politischen Bedingungen. Es ist unmöglich, die Richtung vorherzusagen.
Ahahaha, ich verstehe, und ich dachte, eine intelligente Person wollte mir etwas beibringen... :)
Der Markt lässt sich nicht vorhersagen, denn er passiert.
Erfinden Sie das nicht!
Ich höre es von verschiedenen Seiten in den gleichen Formulierungen.
Ahahahaha, ich verstehe, und ich dachte, ein kluger Mann wolle mir etwas beibringen... :)
In Ordnung Leute, lasst uns gehen, man kann den Markt nicht vorhersagen, weil er zufällig ist
Sie hören nicht auf das Geheimnis der Forschung und Entwicklung.