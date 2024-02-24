Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1893
Nach Ihren früheren Beiträgen mit unzähligen grammatikalischen Fehlern zu urteilen, schließe ich daraus, dass der jetzige Beitrag nichts anderes ist als Copy-Paste
Schreiben Sie in Ihren eigenen Worten, das ist interessanter
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Sind Sie mehr daran interessiert, eine schlampige Rede mit grammatikalischen Fehlern zu lesen? :)
Es hat mit Psychologie zu tun ))) Er hat psychologische Probleme )))
Das tut weh, nicht wahr?
Buchstabiere es richtig.
verletzt, hm?
Sie können nicht buchstabieren.
Ist das dein Ernst? Ich dachte, wir arbeiten alle zusammen, um uns gegenseitig zum Erfolg zu verhelfen, und du sagst, dass es nicht funktionieren wird. Wir wissen, dass es nicht einfach ist ... Warum hörst du also nicht auf zu schreiben, dass es nicht funktionieren wird )))) und hörst auf zu weinen und hysterisch zu werden. Ich werde nicht mehr schreiben, wenn meine Fehler dich so sehr stören) Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Glück ;)
Ich dachte, Ihre Fehler seien etwas Besonderes und ein Zeichen von Respektlosigkeit gegenüber Ihren Gesprächspartnern.
Aber Sie irren sich, niemand weint.Schreiben Sie
Was ist los mit dir? Ich dachte, wir sind alle dabei, um uns gegenseitig zum Erfolg zu verhelfen.
Alenas Einstellung.
Es sind die Männer, die aushalten müssen, nicht die Männer.
Die Pflicht, Misserfolge zu tolerieren, ist ein allgemeiner Tiefpunkt.
Jeder Mensch, auch ein Mann, schuldet nur das, was er empfangen hat und wem er es verdankt.
Alle anderen Schulden werden von Frauen und denen, die Sie kontrollieren wollen, auferlegt.
Hatten Sie jemals Probleme? Mit Misserfolgen, mit Schulden, mit Manipulationen, mit der Auferlegung von Schuld oder Schulden...
Oh, nein.
Sie sind derjenige, der sich das Gefühl der Pflicht auferlegt, Misserfolge zu tolerieren. Leben Sie selbst so und raten Sie anderen aufrichtig zu Ihrer Denkweise, oder wollen Sie verwalten?
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, nicht zu denken und nicht zu erfinden, sondern eine Art Umdenk-Algorithmus zu schreiben, der Merkmale synthetisiert und sie prüft, wenn das Merkmal gut ist, lässt man es, wenn es schlecht ist, wirft man es weg, so kann man Millionen von Varianten durchgehen, das ist eindeutig effizienter als menschliches Erfinden.
Danach können wir gute Zeichen verbessern und ändern, dann wieder, und so weiter, bis der Fehler abnimmt...
Die Schriften von Ivakhnenko und die MGUA-Methode haben mich inspiriert, und die Philosophie der Methode gefällt mir sehr gut.
Die MGUA-Methode umfasst Stichproben und Prädiktoren, nicht wahr? Oder haben Sie einfach die Preise oder ihre Ableitungen für verschiedene Bereiche genommen, sie in eine Zeile gestellt und dann nach primitiven Modellen gemäß MGUA gesucht, was zu 1/0-Funktionen führte, die zu Prädiktoren wurden?
Ich habe ein Buch von Edward Torb gelesen und darin eine interessante Idee gesehen. In unsere Sprache übersetzt, sollte der Zweck der Klassifizierung nicht darin bestehen, die Richtung des Marktes zu finden, sondern die Strategie zu finden, die von einem bedingt großen Spieler oder seiner Gruppe verwendet wird, und daher die Strategie zu verwenden, die diese Strategie übertreffen kann, d.h. ihren Mechanismus zu nutzen, um einen statistischen Vorteil zu erlangen.
Diese Idee ähnelt sehr dem, was ich zuvor gesagt habe, nämlich dass es neben der Strategie auch wichtig ist, eine Taktik zu verwenden - d.h. es reicht nicht aus, die richtige Kursbewegungsrichtung zu bestimmen, man muss diese Idee mit minimalem Risiko handeln.
Wenn wir diese Idee entwickeln, sollte die Klassifizierung, wie jetzt, die Preisreihen in 3 Typen unterteilen - nach Preistrendrichtung, und nach der Aufschlüsselung eine zusätzliche Klassifizierung durchzuführen, wo Sie eine bestimmte Strategie wählen - es kann auch mehrere sein, aber nicht viele, und wenn die erste wird die wahrscheinliche Bewegung zu bestimmen, wird die zweite für Einstiegspunkte und die Festsetzung der Gewinn und Verlust verantwortlich sein.