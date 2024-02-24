Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1895
erster Kaltlauf der Renditestrategie für einen Flat-Cluster auf 3 Uhr, einige Deals im Chart (Beispiel)
erster Kaltlauf der Renditestrategie für einen Flat-Cluster auf 3 Uhr, mehrere Trades im Chart (Beispiel)
Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Schauen wir uns die Demo an, und dann die echte.
Je nach Stunde (und natürlich dem Instrument) können unterschiedliche Schnitte vorgenommen werden
hier ist zum Beispiel der Eurobock zur 9. Stunde (Endzeit). Umgekehrter Cluster.
Kauf- und Verkaufscluster können auch in der Historie als positiv eingestellt werden
Kurz gesagt, die Frage der Suche und Optimierung ist immer noch die gleiche
+ Umschulung. Bei neuen Daten kann es schlechter funktionieren (wie üblich)
Etwa so: seit 2015 Clustering. Dies ist der frustrierendste Teil. Ich hätte nicht gedacht, dass die recht grobe Einteilung in Cluster zu einem starken Übertraining führen würde.