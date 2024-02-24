Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1895

Das Ärgerlichste ist, dass es so laut ist, wenn der Boom kommt, er ist leer (Aluminiummast) und es ist so frustrierend, dass man sich die Stirn reibt. Das habe ich selbst schon erlebt... Ich weiß.... und das ärgerlichste ist, dass es laut ist, mit dem Lachen der Crew und es schmerzt wie ein heftiger Panzerknochen :-(
 
es kommt darauf an, welche Art von Brise ;)

 
Bei starkem Wind kann man das nicht so kategorisch machen, sonst bricht man sich den Arm usw. Aber es hängt alles vom Steuermann ab. Befohlen, Zeit für die Ausführung geben.....
 

Normalerweise gibt es zwei Befehle, "Prepare to turn" und "Turn", aber jemand hat den ersten Befehl übersehen, so dass wir uns verzettelt haben. Touristen, Sie wissen schon... was soll ich sagen... Und der Wind war heftig, das muss ich zugeben, eine Kombination von Faktoren, nichts weiter...

 
Es sieht aus wie...

 

Man braucht ein großes Boot, um wirklich zu segeln)

 
Aber auch mit einem kleinen Exemplar kann man viel erleben, vor allem, wenn der Fluss weit von einem Bach oder einem Rinnsal entfernt ist.....
erster Kaltlauf der Renditestrategie für einen Flat-Cluster auf 3 Uhr, einige Deals im Chart (Beispiel)

nicht cool, aber auch kein Lutscher... Ich werde es später versuchen


 
Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Schauen wir uns die Demo an, und dann die echte.

Je nach Stunde (und natürlich dem Instrument) können unterschiedliche Schnitte vorgenommen werden

hier ist zum Beispiel der Eurobock zur 9. Stunde (Endzeit). Umgekehrter Cluster.

Kauf- und Verkaufscluster können auch in der Historie als positiv eingestellt werden

Kurz gesagt, die Frage der Suche und Optimierung ist immer noch die gleiche

+ Umschulung. Bei neuen Daten kann es schlechter funktionieren (wie üblich)

Etwa so: seit 2015 Clustering. Dies ist der frustrierendste Teil. Ich hätte nicht gedacht, dass die recht grobe Einteilung in Cluster zu einem starken Übertraining führen würde.


