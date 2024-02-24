Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1886
Es ist kein Mist, es ist eine Süßigkeit.
Wenn es wie ein Uhrwerk laufen soll, machen Sie etwas falsch.
aber lassen Sie uns keine öffentliche Diskussion darüber führen. Denn ich stellte mir vor, wie das Geld nach einer solch genialen Entdeckung in meine Taschen fließen würde. Ich möchte sie mit niemandem teilen.
)))) so sei es)
Fortsetzung
Auf der linken Seite sind die Fehler des Auszubildenden und die Validierungen der Epochen dargestellt. In der Mitte befinden sich die Nettoleistung auf dem Tablett und der Benchmark. Auf der rechten Seite ist das Nettoergebnis der Validierungen und des Benchmarks zu sehen.
Relu, Daten normalisiert auf den Bereich 0-1
linear (lineare/keine Aktivierungsfunktion), normiert auf den Bereich 0-1
linear (lineare/keine Aktivierungsfunktion), normiert auf +-1
sigmoid, normiert auf den Bereich 0-1
sigmoid, Daten normalisiert auf +-1 Bereich
Aktienkursvorhersage mit RNN
Netter MA, aber nicht ganz bis zum SMA... es gibt noch viel zu erwarten
LOL
sieht gut aus auf relu, schwitzen den realen Markt
Ich mag tanh bisher am liebsten.
Es ist ein guter MA, aber nicht ganz so gut wie der SMA... es gibt viel, worauf man sich freuen kann.
lol
Dies ist ein Verweis auf diesen Beitrag
In nsdt gab es eine Fitness-Funktion Gewinnmaximierung, wie würde man in keras getan werden? Sie lernen ohne einen Lehrer, nicht wahr?
Machen Sie es so, zählen Sie anstelle der üblichen.
Hey, ihr Maschinisten, ich will nur sagen: Habt ihr es nicht satt, euch verarschen zu lassen? Ich werde nicht mehr für meine Beiträge bezahlt, also darf ich mich auch mal amüsieren. Koolie, wenn die Scheune abbrennt, brennt auch das Haus ab.... :-) Haben wir irgendwelche interessanten Ideen, oder wollen Sie den Jugendlichen weiterhin Blödsinn auftischen? ?????
Also..... einfach neugierig....
Max, dein Thema ist nur für BO interessant, wenn du cooler bewaffnet bist als die Organisatoren dieser Veranstaltung, aber mehr nicht. Vielleicht können wir sie also im Stillen auslöschen, damit sie nicht auffallen. Was sagen Sie dazu? Ich bin gerade das gleiche Thema wurde stocherte herum und hatte eine wichtige Einschränkung bei der Arbeit mit BO. Was meinen Sie dazu?
Nichts funktioniert, wir haben es überprüft.
Du wirst Python lernen, also geh und lerne es. Dies ist nützlich. Sie mögen Recht haben, aber verlassen Sie sich nicht auf die Gewinne aus neuronalen Netzen.