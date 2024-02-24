Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1864
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Danke, es fehlen noch Klammern, zum Beispiel hier
die roten sind so, wie sie sein sollten.
Meiner macht das alles. Andernfalls werden die Bedingungen schief sein und der Baum wird das Falsche zählen
Ja, es ist schnell passiert. Hier mit if/else
Ich drücke euch die Daumen. Zeigen Sie mir die Ergebnisse, nachdem Sie die Klammern gelöst haben. Ich mag den Baum an sich und er ist so interessant und einfach organisiert, dass er sich wirklich lohnt. Ich behalte meinen Finger am Puls....
Ich bin auch daran interessiert.
aber wie es in der Praxis aussieht, möchte ich ein Bild sehen
nur Codes...
Ich bin auch daran interessiert.
aber wie es in der Praxis aussieht, würde ich gerne ein Bild sehen
nur Codes...
Ein Beispiel für eine Baumstruktur.
Wie bei echten Bäumen gibt es Knotenpunkte, von denen Äste abzweigen.
Ein Beispiel für eine Baumstruktur.
Wie bei echten Bäumen gibt es Knotenpunkte, von denen Äste abzweigen.
Danke, jetzt macht es langsam Sinn.
So finden wir die optimale Variante?Sehr ähnlich dem PCB-Tracing-Algorithmus.
Ein Beispiel für eine Baumstruktur.
Wie bei echten Bäumen gibt es Knotenpunkte, von denen Äste abzweigen.
Danke, jetzt macht es langsam Sinn.
So finden wir die beste Option?Sehr ähnlich dem PCB-Tracing-Algorithmus.
Ja, die Aktivierungsfunktion wird verwendet, um den einen oder anderen Knoten auszuwählen, und so weiter durch die Baumstruktur, bis die beste Option gefunden ist.
Hier ist eine weitere interessante Animation, die mich an diesen Algorithmus erinnert.
Es ist genau dasselbe, es machte nur mehr Sinn für mich im Code :-)
Vor einiger Zeit, als ich die Bedeutung von OOP
begriff, während ich auf dem Balkon rauchte, teilte ichin Gedanken die Bäume vor meinem Fenster in Klassen ein. :))
Gute Schulung des Verständnisses.
Ein Baum ist nur eine verzweigte Struktur.
Danke, jetzt macht es langsam Sinn.
So finden wir die beste Option?Sehr ähnlich dem PCB-Tracing-Algorithmus.
Ja, alles begann mit Diagrammen)
Ja, die Aktivierungsfunktion wird verwendet, um den einen oder anderen Knoten auszuwählen, und so weiter durch die Baumstruktur, bis die beste Option gefunden ist.
Hier ist eine weitere interessante Animation, die mich an diesen Algorithmus erinnert.
GUT.
Und hier ist der Code von Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
erinnert mich persönlich an einen digitalen Filter