Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 874
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Woher wissen wir, ob sie passen? Arbeiten Sie mit NS (neuronalen Netzen)?
Und wenn nicht, was tun Sie dann? Und das käme dem Thema von MO näher).
Ich will sozusagen in der Vorbereitung die Ziele normalisieren und ihnen eine Note geben - sehr schlecht - völliger Quatsch, durchschnittlich - ok, sehr gut - auch Quatsch (wegen der Seltenheit).
Ich bereite mich sozusagen darauf vor, die Zielvorgaben zu normalisieren und ihnen eine Note zu geben - sehr schlecht - völliger Quatsch, durchschnittlich - ok, sehr gut - ebenso Quatsch (weil es selten ist).
Was tun Sie also? Ein Feld?
In welchem Bundesland sollte ich nach ihnen suchen und prüfen, ob sie passen? Ich habe das Wissen nicht - ich bin ein Narr, also frage ich die Klugen.
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Sie benötigen ein logistisches Sigmoid (unten auf der Seite)
ersetzen Sie in der Funktion Ihre von 0 bis 1 normalisierten Daten.
Was tun Sie also? Bereich?
Ich phantasiere - vorgestern Nacht habe ich eine Methode zur Auswahl von Prädiktoren erfunden (für mich ist es die Berechnung von Filtern), und ich möchte sie ausprobieren.
Zusätzlich zu den natürlichen Indikatoren möchte ich einige geschätzte Koeffizienten verwenden - was besser sein wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es nichts und ich bin im Delirium, aber ich werde es überprüfen...
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Sie benötigen ein logistisches Sigmoid (unten auf der Seite)
Füllen Sie es mit normalisierten Daten von 0 bis 1.
Danke - ich werde es mir ansehen!
Was machen Sie damit?
Was sollte ich dagegen tun?
Ich weiß nicht, wir könnten uns an die Nationalversammlung wenden.
mehr für Tics tun müssen
Ich weiß nicht, Sie könnten einen NS beantragen.
die wir für die Tics tun sollten...
Ich verstehe...
Was war denn der ursprüngliche Zweck/das ursprüngliche Konzept?
Ich verstehe...
Was war also der ursprüngliche Zweck/das ursprüngliche Konzept?
das Sieben der Ströme, über das Alesander schrieb
eine Poisson-Verteilung der Renditen oder ähnliches zu erreichen
Nun, die Sichtung des Stroms, über die Alesander schrieb
eine Poisson-Verteilung der Erträge oder etwas Ähnliches zu erreichen
ist eigentlich ein Haufen Unsinn.
Um sie zu verstehen, genügt es, die Frage "Warum?" zu stellen und zu versuchen, eine vernünftige Antwort zu geben.