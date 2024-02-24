Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1742
Schön, und was haben Sie mit den Clustern gemacht?
einen näheren Einblick geben
sehen Sie sich das genauer an.
Lassen Sie mich das Pythonbild sehen.)
Ich habe soeben die Cluster von gestern in das Diagramm übertragen.
Was ist das, eine Menge von falschen Signalen, sollten Sie für 95% Ziel.
Und ich habe Ideen, wie man die Qualität noch verbessern kann, aber ich weiß nicht, wie ich sie alle umsetzen soll.
Ich weiß auch nicht, wie der Störsignalfilter funktioniert. Dem Chart nach zu urteilen, wird die Ausweitung des Preiskorridors in diesem speziellen Bereich hilfreich sein. Die Trends werden kürzer sein, aber es wird weniger falsch-positive Ergebnisse innerhalb des Trends geben.
Jetzt werde ich zu Gauß-Mischungen wechseln, weil Kamins schwach ist... und ich muss mit inkrementellen Verzögerungen spielen (nicht alle sind gleich gut)
Aber mit den neuen Daten ist es cool... aber ich muss Tester und TS schreiben, um es mit Trades zu überprüfen
Für mich ist dies auf die Korrektheit der Welle zurückzuführen, und nach der Wellentheorie klingt die korrekte Welle korrekt ab, so dass wir eine kurzfristige Prognose haben. In einer unregelmäßigen Kurve gibt es viele Wellen, so dass es unmöglich ist, eine Vorhersage zu machen, ohne die Wellen zu teilen.
Es ist eine komplizierte Sache, man weiß nicht genau, wie man es angehen soll... es ist alles sehr vage.
Es ist ein bisschen übertrieben, die Schilder oder so etwas zu machen.
Der Nachteil der Wellentheorie besteht darin, dass sich der Kurs bei einem anhaltenden Trend in den Bereich der großen Zyklen zu bewegen beginnt. Ein Beispiel: Der aktuelle Arbeitszyklus ist 15, d.h. wir erhalten einen vollständigen Schwingungszyklus während 15 Takten. Der Endlostrend beginnt und in dem Moment, in dem Zyklus 15 sich bereits gedreht haben sollte, führt die kontinuierliche Bewegung des Kurses dazu, dass der aktuelle Zyklus zu steigen beginnt, bis sich der Kurs ohne eine Wende in eine Richtung bewegt. Dieser Effekt des unidirektionalen Zykluswechsels (konstante Erhöhung der Zyklusdauer oder konstante Kontraktion) ist also der schlimmste in dieser Theorie. Das heißt, TS, die auf Zyklen aufgebaut sind, wissen nicht, wie man auf langen Trends steht. Es handelt sich um dieselbe CSSA, die allerdings ein Netz enthält. Ich denke, es verwendet Regression mit einer großen Anzahl von Kernen, die es erlaubt, für absolut jede Kurve, die mehrere Zyklen enthält, flexibel zu sein. Diese spezielle Lösung war also ein Versuch, die Auswirkungen großer Trends zu beseitigen, wenn eine Notierung in Richtung einer zunehmenden Zyklusperiode zu springen beginnt.
Wenn Sie einen Kreis haben, bedeutet das, dass eine oder mehrere Wellen synchronisiert sind. Zunehmende, abnehmende Zyklusdauer ist Beschleunigung. Aber die externen Faktoren sind nicht ausgeschaltet. Die Frage ist, ob man die Wellen nur vorhersagen kann, wenn man sie richtig teilt, was problematisch ist, oder wenn eine Welle übrig bleibt. Und Gott bewahre, dass äußere Kräfte sich nicht einmischen. Es kommt vor, und es kann gefunden werden.
Ich glaube, dass ein rein technischer Ansatz ohne Verbindung und ohne Verständnis für das, was vor sich geht, einen Nachteil hat. Es gibt Millionen von Gewerbetreibenden, aber die Einheitlichkeit der Faktoren ihres Handelns lässt hoffen, dass die Zahl der zu berücksichtigenden Faktoren ausreichend reduziert werden kann. Und wenn es bis zu tausend davon gibt, werden GA und IO die Aufgabe))))
Es stellt sich die Frage, wie die Nachrichtendienste die Bevölkerung des Feindeslandes und die Morbidität des Personals erfassen und wie sie diese Zahlen an die KI weitergeben. Nach den Nachrichten zu urteilen, gibt es Arbeiten und Ergebnisse zu diesem Thema.
Im Allgemeinen ist es möglich, das Wesen der Faktoren nicht zu kennen, man muss sie nur richtig trennen oder ihre Auswirkungen isolieren. Was Sie und ich und andere tun.
Ich konnte nicht widerstehen, mir das anzusehen...
Sie sollten zumindest einen kleinen Einblick haben, worum es geht, was die Bedingungen sind, warum es gebraucht wird und worum es geht,https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу
Vielen Dank für die Informationen, aber kurz gefasst. Haben Sie diese Bilder selbst gemacht oder haben Sie sie herausgenommen, und wenn ja, was war das Ergebnis der Arbeit mit OOS?
Hier gefunden