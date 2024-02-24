Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1692
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Okay, ich hab's. Es stellt sich heraus, dass, wenn es gut funktioniert mit Dropout größer als 0,5, dann gibt es eine Menge unnötiges Zeug in den Vektor.
Es ist eine Art... Es ist nicht so sehr unnötig, es ist wahrscheinlicher, dass sie nur anfängt, sich zu merken, nicht zu verallgemeinern. Und hier die Dropout bei jeder Epoche und schneiden Sie die Hälfte ihrer Neuronen, zwingt sie zu einer Art von Parse-Informationen auf alle Neuronen (generalisieren), weil es nicht klar ist, welche Neuronen werden abgeschnitten nächste Zeit, und Sie müssen mehr lernen.
Ich streite nicht, ich bin der Anstifter.
Was bringt es, sich zu streiten? Sie werden Ihren ehrlich verdienten Gewinn nicht mit mir teilen, oder?
))))
Was die Banken betrifft, so haben sie andere Ziele, aber ich kann Ihnen sagen, dass auch Banken Geld verlieren, und zwar regelmäßig ;)
Die Ziele der Maklerunternehmen sind unterschiedlich. - Ich würde sagen, dass auch die Ziele unterschiedlich sind.
SZS: ich erinnere mich an den Kampf gegen die Ketzer, jetzt ist es an der Zeit, herauszufinden, wer Recht hat und wer auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll ))))
UPD: Es ist Zeit für große Geschichten....
Hier habe ich auch einen Chart erstellt, EA generiert TS, TS ist nicht perfekt, aber imho kann dieser Chart für weitere Arbeiten in der Zukunft verwendet werden
Ich glaube nicht, es ist nicht ideal, aber es könnte in Zukunft nützlich sein.
Denn in der Realität besteht ein erhöhtes Risiko, das die TZ zu einem roten Tuch macht, das unweigerlich zu einem Abfluss führt.
Igor, das Problem ist, dass Martin im Testgerät und in der Realität nicht dasselbe sind.
Denn in der Realität erhöht man das Risiko, was den TS zu einem roten Tuch macht, das unweigerlich zum Scheitern führt.
fuh....
ich glaube, ich habe bereits geschrieben, dass ich nach dem Positionsmanagement gefragt habe, die Antwort war nur martin-martin
meine Charts sind Limit Counterclosing, wenn ho - so hat der Tester das optimale Bestellsystem gefunden - ich habe mir das letzte Mal angesehen, als ich es gemacht habe, als der Trendindikator hinzugefügt wurde, als ich den Code debuggen musste
Los geht's - Test + Vorwärts - jetzt mit echten Ticks
und der Sinn dieser Tabelle ist nicht die schöne Gleichgewichtstabelle, sondern die automatische Suche nach diesen Wundern, fuck!
SZS: Kommunikation im Forum ist etwas, jede Frage wird beantwortet, aber leider wird die Antwort im Voraus vorbereitet ))))
Übrigens, EA hat einen Weg gefunden, mit Aufträgen zu arbeiten, stoppte die Optimierung
und meine Frage, warum einige EAs den Vorwärtstest bestehen, während andere scheitern und wie man dies feststellen kann.... das sind alle Antworten: "Martin, verdammt noch mal".
fuh....
Gibt es dort einen Bericht mit Zahlen... bitte?Das ist die Art von Dingen, die in Umlauf gebracht werden:#32
Gibt es einen Bericht mit Zahlen...?
Ja, die gibt es.
Ich habe die Optimierung gestoppt, dieser Testbericht wird an die PM geschickt, Sie können ihn analysieren
Optimierung 2018.01.01 - 2019.05.01 , dann Test mit Forward auf heute - Screenshot oben, Test durch echte Ticks
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich muss mich durch die Spielerforen wühlen, dort gibt es Berechnungen und Wahrscheinlichkeiten, und Wettsysteme... Ich denke, ich werde mehr Informationen finden.
Ja, das gibt es
Ich weiß nicht, wie ich die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes überprüfen kann, und ich frage, wie ich nicht verliere, selbst wenn der TS den Vorwärtstest bestanden hat.
Ich glaube nicht, dass ich weitere Informationen finden kann. Ich glaube, ich werde mehr Informationen finden
fuh....
ich glaube, ich habe bereits geschrieben, dass ich nach dem Positionsmanagement gefragt habe, und alles, was ich bekommen habe, war ein martin martin
wo ist der martin? mein chart ist ein counter limit close, wenn CHO - so hat der tester das optimale order system gefunden...
Nein, das wird nicht funktionieren, zumindest optimieren das System ohne MM zuerst, und wenn es vorwärts wird irgendwie im Plus (ASR>2), dann optimieren separat MM und Ausführung, alle zusammen optimieren - der Weg zum Scheitern. Im Allgemeinen ist die Optimierung eine lahmere Sache, aber da...
Nein, das wird nicht funktionieren, zumindest das System zu optimieren, ohne MM zuerst, und wenn es in der formard ist, dann optimieren getrennt mm und Ausführung, alle zusammen zu optimieren - der Weg zum Scheitern. Im Allgemeinen ist Optimierung eine lahmere Sache, aber da...
Ich entwickle keine TS für Hedgefonds und Banken, vielleicht sind Ihre Aufgaben anders, vielleicht ist das ein Missverständnis
Lassen Sie uns unser Gespräch auf eine bekannte Frage verkürzen: Haben Sie einen Staat?
Ich habe eine in den Prozess der Forschung, aber ich nehme an, dass Sie eine, die funktioniert und Sie können Ihre realen Erfahrungen zu teilen haben?
Ich glaube nicht, dass ich lernen muss , wie man den TS testet, ich habe schon lange an diesem Thema genagt. Und zum 101. Mal zu erklären, dass du es MM nennst, das ist deine Verallgemeinerung, und du merkst nicht einmal, dass den Gewinn rechtzeitig zu schließen genauso kompliziert ist, wie die Verluste nicht zu lange laufen zu lassen - ich kann es einfach nicht erkennen.
Ich entwickle keine TS für Hedgefonds und Banken, vielleicht sind Ihre Aufgaben anders, vielleicht ist das ein Missverständnis
Lassen Sie uns das Gespräch auf eine altbekannte Frage verkürzen: Haben Sie einen Steute?
Ich habe eine in den Prozess der Forschung, aber ich nehme an, dass Sie eine, die funktioniert und Sie können Ihre realen Erfahrungen zu teilen haben?
Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, mir beizubringen , wie man den TS testet, ich beschäftige mich seit langem mit diesem Thema, aber zum 101. Mal zu erklären, dass Sie es MM nennen, das ist Ihre Verallgemeinerung, und Sie wissen nicht einmal, dass das rechtzeitige Schließen des Gewinns genauso herausfordernd ist wie das Nicht-über-den-Verlust-fahren - ich kann es einfach nicht erkennen.
Der hervorgehobene Teil zeigt den Widerspruch, der das Problem verursacht.
Sie sollten entweder selbst Geldmanagement studieren oder sich beraten lassen.
Wie man einen Gewinn rechtzeitig schließt, kann die Analyse nur erklärenMO schaltet jedoch marktanalytische Gedanken auf Hochtouren aus und schafft die Grundlage für die Unglaubwürdigkeit der Analyse.
Die Hervorhebung zeigt einen Widerspruch, der das Problem schafft.
Es gibt kein Problem, das einzige Problem ist Ihre Sichtweise, Sie haben sich einfach nicht informiert und wissen nicht, wo Sie suchen sollen.
Sie sollten sich entweder selbst mit dem Thema Geldmanagement beschäftigen oder sich beraten lassen.
gehen zu
Ratschläge? .... Sollen wir ein Thema über den Staat eröffnen? - Wenn nicht, ist es sinnlos, darüber zu diskutieren.
Ich habe keine Ahnung, wie man Gewinne rechtzeitig schließt - nur die Analyse kann das erklären
Warum technische Analyse? Ist das nur ein Wortsalat? - Warum können wir es nicht durch Erfahrung herausfinden? - Wo ist der Beweis?
aber MO schaltet die marktanalytischen Gedanken auf Hochtouren aus und schafft auch die Grundlage für Nicht-Glauben in der Analyse
entweder über den Zustand oder wieder über die Aussichten - ich weiß nicht, worüber diskutieren wir überhaupt? .... Ah, ja, ich erinnere mich: "Fahrzeuge, die schwerer als Luft sind, können nicht fliegen" - also hat jemand Berühmtes seine Vision des technologischen Fortschritts gerechtfertigt, und Sie sind derselbe? Sind Sie ein Experte für ME? - Wenn Sie ein Experte für technische Analyse sind, bin ich leider nicht Ihr Kunde.