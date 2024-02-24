Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1691
Wie der große und unübertroffene Alexander schrieb (und weiterhin auf Smradlab schreibt), müssen Sie mit der Marktzeit arbeiten, und wir werden alle glücklich sein
Dies ist eine unumstößliche Wahrheit, die wie das "Vaterunser" gelernt und beim Sitzen am Bildschirm wiederholt werden muss.Verstehen kommt später, zuerst - unerschütterlicher Glaube
Ich erinnere mich an den Film über Shurik, der Zeit und Raum durchbohrt hat).
über die Spieltheorie, aber wie an den Fingern abgezupft, wie sie im Verteidigungsministerium angewandt wird.
Was machen wir normalerweise?
Hier ist ein Flip-Kartenspiel, hier ist ein NS, und wir begrenzen den NS sofort durch die Regeln, aber nicht durch die Regeln des Spiels, sondern durch unsere Vision, so dass wir nur von der kleinsten Karte spielen und eine Karte auf einmal werfen... das hat mir mein Vater beigebracht. Also begannen wir mit dem Training und bekamen eine Art von trainierter Kartenspiel-KI
Was ist richtig, in Bezug auf die Kombinatorik: allgemeine Regeln des Spiels und das Ziel - die Anzahl der Gewinne, und wie NS wird es mit der kleinsten Karte zu spielen oder zu drehen ausschließlich Trümpfe... warum sollten wir uns einmischen? - das Ziel ist die maximale Anzahl von Siegen
das ist die primitive Art und Weise, wie wir unterrichtet wurden ... Ich habe den Namen der Software vergessen, die alle Atari-Spiele besiegt hat - mit stumpfer roher Gewalt und sogar stumpf ohne Kenntnis der Spielregeln - durch die Analyse von Pixeln auf dem Bildschirm, so scheint es - ich könnte mich hier irren und vor langer Zeit gelesen haben
Zwei oder drei werden sich also gegen die NS... Und bis auf die Knochen entkleidet werden. NS braucht keine maximalen Siege in so vielen Spielen wie möglich. Es geht um eine maximale Kapitalrendite. NS hat etwas aufs Spiel gesetzt und kann in bestimmten Situationen alles geben. Aber NS muss wissen, gegen wen er spielt, und zwar bis zur letzten Sekunde. Mehr über Poker als über den Narren. Auch dort gibt es Eigenkapital... Der Sieg geht an denjenigen, der seine Gegner ausnutzt. Wenn der Pegel hoch ist.
Wie man im Internet sagt: Du kannst gegen Phil Ivey spielen und ihn schlagen, aber du wirst auf die Distanz verlieren. Und warum? Er weiß, wieer gegen dich vorgehen muss, weil er weiß, was du in den vergangenen Spielen bereits gezeigt hast. Und Sie wissen nicht, wie Sie gegen ihn spielen sollen. Erspielt nicht mit Karten, er spielt mit Ihnen.
Um zu spielen und zu gewinnen, muss man sein Risiko kennen. Wo Sie alles riskieren können und gegen wen und wann, und wo Sie besser gar nicht am Tisch sitzen sollten!Wenn Sie sich an den Tisch setzen, wissen Sie, wann Sie gehen müssen.
In Dence gibt es einen Parameter namens Dropout.
Beschreibung:
Beim Dropout wird bei jeder Aktualisierung während der Trainingszeit zufällig ein Bruchteil der Eingabeeinheiten auf 0 gesetzt, wodurch eine Überanpassung verhindert wird.
Ich verstehe die Bedeutung dieses Parameters nicht, aber es scheint sich um eine Art Kampf gegen die Überanpassung zu handeln. Wenn man sie also erhöht, steigt auch die Qualität der Ausbildung. Aber wenn Sie den Wert auf mehr als 0,5 erhöhen, beginnt TensorFlow sich zu beschweren:
WARNING:tensorflow:Large dropout rate: Bitte stellen Sie sicher, dass dies beabsichtigt ist.
Und erst nach 0,5 beginnt die Qualität.
Weiß jemand, warum das so ist und was es ist?
Ich bin weit davon entfernt, ein Experte für Neuronen zu sein, aberDropout ist eine Art von Regularisierung, so dass es ein Übertraining zu verhindern, wenn die Ausbildung eines Neurons ein Teil der Neuronen ist Null aus (getötet), ist es getan, so dass das Neuron kann besser verallgemeinern und nicht konzentrieren viele Informationen in einem Neuron. 0,5 ist wahrscheinlich der maximale Schwellenwert für die Nullstellung der Anzahl der Neuronen
Ich bezweifle, dass Sie dieses "Axiom" bestätigen können - ich weiß, dass es auf jedem "Zaun" steht
Ich lese schon lange keine Zäune mehr. MM ist eine Art "Kosmetik", sie kann das reale Gewinn/Risiko-Verhältnis nicht ins Plus bringen, aber sie kann eine solche Illusion im Backtest erzeugen.
Natürlich ist es nicht realistisch, alle Möglichkeiten, einen Händler zu betrügen, aufzuschlüsseln, in einer Reihe von Organisationen haben es sogar die coolsten getan. Aber am Beispiel von Martin ist es leicht zu zeigen, wenn auch wahrscheinlich nicht für jeden.
Nehmen wir zum Beispiel 2TS mit identischen Serien von zufälligen Eingängen, identischem TP/CL, aber der erste hat ein konstantes Lot, und der zweite, wenn der vorherige Handel verliert - wir verdoppeln es.
Hier ist eines der zufälligen Beispiele.
Wie man sieht, ist aus dem ersten ASR <0 eine Illusion von Profiling entstanden, während der zweite ASR >3 hat - ein Wunder!
alles ist klar, es ist vielfach erprobt und bewährt
Wunder ganz am Ende
daher die LawineDie Lawine ist nicht aus Puh, sondern aus der Unfähigkeit zur Analyse entstanden, d. h. aus der Betonung der Zufälligkeit der Preisbewegungen.
Ich bin kein Experte für Neuronen, aberDropout ist eine Art von Regularisierung, so dass, wenn Sie ein Neuron zu trainieren, einige der Neuronen geleert (getötet), dies geschieht, so dass das Neuron besser verallgemeinern kann und nicht konzentrieren viele Informationen in einem Neuron. 0,5 ist wahrscheinlich die maximale Schwelle von Neuron Entleerung
Es ist alles klar, es ist sozusagen schon mehr als einmal gemacht worden.
Warum streiten Sie sich dann?
Es ist das ABC, wenn Sie versuchen, einen Job in einer Bank oder einem Hedge-Fonds zu bekommen und sagen, dass Sie Strategien durch den Backtester optimieren, und selbst mit all den Eingeweiden (mm, Ausführung, etc.) wird es ein schwarzer Fleck sein, sie werden Sie nicht einmal in der Provinz DC nehmen.
Ich streite nicht, ich bin der Anstifter
Was bringt es, sich zu streiten? Sie werden Ihren ehrlich verdienten Gewinn nicht mit mir teilen, verspreche ich nicht, Ihre Verluste auszugleichen?
))))
Was die Banken betrifft, so haben sie andere Ziele, aber ich kann Ihnen sagen, dass auch Banken Geld verlieren, und zwar regelmäßig ;)
Die Ziele der Maklerunternehmen sind unterschiedlich. - Ich würde sagen, dass auch die Ziele unterschiedlich sind.
SZS: ich erinnere mich an den Kampf gegen die Ketzer, jetzt ist es an der Zeit, herauszufinden, wer Recht hat und wer auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll ))))
UPD: Es ist Zeit für große Geschichten....
Ich habe ein ähnliches Diagramm gemacht, EA selbst generiert TS, TS ist nicht perfekt, aber imho, kann dieses Diagramm für die weitere Arbeit verwendet werden