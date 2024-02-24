Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1695
Ja, das ist ein vernünftiger Weg, sozusagen der Spatz in der Hand, scheiß auf die Kräne, das ist lästig)). Aber IMHO ist es einfacher, einen Job zu bekommen, als einen kleinen Einfaltspinsel auszurauben, indem man ihm gefälschte "Schaufeln" verkauft; wir wissen beide, dass niemand die echten Schaufeln verkaufen würde)))
Aber ich urteile nicht, im Prinzip respektiere ich sogar Betrug, aber groß, nicht kleinlich.
Super! Ihre Antwort trifft den Kern der Position vieler. Sie müssen sich selbst davon überzeugen, dass andere Schaufeln haben, um zu schaufeln, sonst müssen Sie Ihre Komfortzone verlassen.
Was die Arbeit betrifft, so stimme ich zu, dass die Mittel, die ich für dieses Projekt in Form von Gehalt ausgegeben habe, mehr gebracht hätten.
Kesha Rutov:
Es wäre Betrug, auch wenn:
- einen Expert Advisor erstellen, der die Arbeit des neuronalen Netzwerks in Echtzeit auf dem realen Markt zeigt;
- Signale des neuronalen Netzwerks an einen öffentlichen Telegram-Kanal senden;
- einen Artikel schreiben, der die Schritte zur Lösung eines Problems beschreibt und 6.000 Aufrufe hat.
Kesha, Ihre Antwort über den Trend und die Wohnung hat mich beeindruckt und geht mir immer noch nicht aus dem Kopf.
Es geht mir nicht aus dem Kopf, und endlich habe ich die Antwort gefunden.
Warum glauben Sie, dass es einen Trend und eine Flaute gibt, und wie initiieren Sie das Auftreten des einen oder des anderen Trends?Ihrem Beitrag und Ihren Absichten nach zu urteilen, wissen Sie nicht...
Leute, entschuldigt mich, aber es hat sich herausgestellt, dass ich so dumm bin. Die höhere Gewalt mit dem Rstudio-Update und seinen Paketen trat auf, und nach dem Update begann das Skript, einen heftigen Fehler auszugeben, den ich nicht beheben kann. Alle, weil ursprünglich falsch geschrieben, so gab es eine natürliche Auswahl. :-( Also dachte ich, wenn die Zeit gekommen ist, spiele ich lieber mit Matrizen, Vektoren usw. und aktualisiere das Skript, damit es die Trainingsdatei speichert, ohne zwischen Exel zu springen. Wie das Sprichwort sagt, ist die Bestie größer als der Fänger. Daher habe ich die Dokumentation gelesen und ein konkretes Beispiel aus dem Tutorial programmiert, allerdings mit meinen eigenen Parametern, und ich erhalte ständig Fehler. Ich konnte kein Beispiel auf meine Daten anwenden. Deshalb, wenn Sie den Link zu guten Tutorials, nämlich erweiterte gazetteers Befehle besitzen. Was ist ein Nachschlagewerk, aber für die Dummies, behalten Sie es nicht für sich. Teilen!!!!!!
Elementare Matrix von Vektoren kann ich nicht erstellen, nicht weil ich nicht verstehen, die Grundlagen, sondern weil das ist, was er nicht wie diese. Ich erhalte immer wieder Fehler..... Ich bin sehr traurig :-(
Und die Hauptsache ist, dass ich anfange, bei einer der Variablen zu fluchen, ich sehe, dass sie nicht von dieser Art ist. Es war vorher von dieser Art und wurde plötzlich nicht mehr von dieser Art. R verwendet zwar eine automatische Datenkonvertierung. Was soll ich dazu sagen :-(
lamer ))
Ich habe CatBoost studiert, also werde ich darüber sprechen.
Für die Tiefe des Baumes werden 4-6 Spaltungen empfohlen. Das ist die Tiefe, die ich im Allgemeinen versuche.
Für die Aufteilung der Prädiktoren stehen drei verschiedene Algorithmen zur Auswahl. Es wird ein so genanntes Raster erstellt.
Die Ergebnisse der Aufteilung sind interessant, wenn man sie herauszieht und sich selbst ein Bild davon macht. Und wie teilt AlgLib die Prädiktoren in gleiche Teile auf, wenn es einen Baum für einen Wald erstellt?
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Bäume in Python zu betrachten https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/visualize_decision_trees_tutorial.ipynb
Aber ich habe einige Probleme mit Graphviz, anscheinend ist das Graphviz-Modul veraltet.
Sie können JSON https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/model_export_as_json_tutorial.ipynb nachschlagen.
Für einen symmetrischen Baum der Tiefe 2 funktioniert das folgendermaßen
"spaltet": [
{
{ "Rand": 4.550000190734863,
"float_feature_index": 12,
"split_index": 15,
"split_type": "FloatFeature"
},
{
{ "Rand": 2.423949956893921,
"float_feature_index": 7,
"split_index": 7,
"split_type": "FloatFeature"
}
So können Sie sich Bäume auf einem Python ansehen
Es ist wunderschön. Aber ich bin daran interessiert, ein Raster von Prädiktoren zu sehen, die weiter verzweigt sind.
Es ist wunderschön. Aber mich interessiert die Aufschlüsselung der Prädiktorenbereiche, nach denen weiter gesucht wird.
Ein weiterer Groll des Tages, für diejenigen, die auf 2000 auf dem RTS warten :-)