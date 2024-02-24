Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1696

Wenn Sie schon in R sind, warum fangen Sie nicht an, Modelle darin zu trainieren? Dann brauchen Sie keine Eksels und andere Krücken! Dafür ist es ja da, verdammt!

 
Nun, jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Glauben Sie, dass Reshetovs Optimierer nur deshalb ein guter Optimierer wurde, weil er dummerweise ein System von Referenzvektoren verwendet? Aber das war es nicht. Der Punkt ist, dass es eine Reihe von Algorithmen implementiert, die von einem neuronalen Netz umgeben sind. Dazu gehört die Erstellung von invarianten und cleveren Partitionen der Trainingsstichprobe, etc. Und ich habe einmal vorgeschlagen, die Logik von JPrediction in das gleiche R zu übertragen, aber diese Idee wurde nicht unterstützt, deshalb ist es dabei geblieben. Wenn ich gestern den ganzen Tag damit verbracht habe, eine vorgefertigte Matrix einer bestimmten Größe zu erstellen, in die ich Werte aus einer anderen Tabelle auf der Grundlage von Daten aus der dritten Tabelle eingeben musste, dann ist das mit meinem Wissen nicht möglich. Ich habe nur data.frame sechs Stunden lang gemacht, und erst am Ende habe ich gesehen, dass es aus Spalten besteht, im Gegensatz zu der Liste, die aus Zeilen besteht. Ich hatte niemanden, der mir sagte, was ich tun sollte. Und wo ist eigentlich Doc? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.....
 
Und ich spreche noch nicht einmal von den von mir hinzugefügten Funktionen, die die Optimierungszeit erheblich verkürzen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein verallgemeinertes Modell zu erhalten.
 
Shit)))....

Woher wissen Sie, dass es gut ist? Haben Sie es mit anderen Produkten verglichen?

 
Leider sind, wenn Sie sich erinnern, alle meine Versuche, eine vergleichende Analyse mit anderen Modellen, einschließlich der Modelle von R, durchzuführen, gescheitert. Denn mein Datensatz war zu klein für die Herren von ttarmailS. Um jedoch ein Vergleichsexperiment mit ausreichender Reinheit durchzuführen, muss ich den JPrediction-Algorithmus nach R kopieren und eine vergleichende Analyse durchführen. Und dann kann man schon die Trainingsmethoden und die Art der Netze verbessern. Aber bisher beurteile ich die Arbeit des Optimierers nur durch empirische Analysen. Dummerweise durch Übung. Wenn es (der Optimierer) tatsächlich eine Mogelpackung ist, kann ich mir nicht einmal vorstellen, wie man in anderen Systemen erstaunliche Ergebnisse erzielen kann, wenn diese Mogelpackung mir durchaus hilft, zu verdienen.
 
Was genau ist das Problem beim Vergleich von JPrediction mit etwas anderem?

 
Das Problem des Vergleichs war im Allgemeinen eine zu kleine Trainingsmenge. Schließlich ist die Methode der Referenzvektoren zeitaufwendig, weil sie die Daten gründlich durchschüttelt. Und die Idee war die folgende. Wir nehmen ein und dieselbe Trainingsdatei und erhalten zwei Modelle - eines im Optimierer und das andere im alternativen System - und vergleichen dann einfach ihre Leistung in der Feedbackschleife. Bei Interesse können wir es versuchen...
 

So, das war's. Es dauerte nicht lange, bis das Epicfeil eintraf. Noch einmal: Geld ist gerne leise. Allerdings sehe ich im Moment eine gute Gelegenheit, zu einem besseren Preis einzusteigen. Ich werde vielleicht ein wenig verkaufen, aber nicht für lange, für heute.


 
Wenn Sie wollen, können wir in welcher Form auch immer herumtüfteln. Ich werde einige Schlüsselbedingungen schreiben, die im Optimierer implementiert sind, um ein System zu erstellen. Sie machen es in R, aber mit freier Interpretation. Dann trainieren wir beide dieselbe Datei und sehen, wie sie bei OOS funktioniert. Vielleicht haben Sie bereits Ihre eigene KI in R, die sich von der Optimierungslogik von Reschetow unterscheidet, aber es wird notwendig sein, die Spielregeln zu definieren, sozusagen, damit der Vergleich angemessen war, aber nicht, um einen Elefanten mit einer Fliege zu vergleichen. Dort werden wir alle Punkte aufzählen und alle Kreuze machen!!!!
 
Interessant ist, dass dieser Anstieg in NI beginnt, die nächste Option auszuspielen, nun ja, was soll ich sagen. Gut gemacht...
