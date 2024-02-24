Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1696
Wenn Sie schon in R sind, warum fangen Sie nicht an, Modelle darin zu trainieren? Dann brauchen Sie keine Eksels und andere Krücken! Dafür ist es ja da, verdammt!
Nun, jetzt kommen wir zum Interessantesten. Glauben Sie, dass Reshetovs Optimierer nur deshalb ein guter Optimierer wurde , weil er dummerweise ein System von Referenzvektoren verwendet? Aber das war es nicht. Der Punkt ist, dass es eine Reihe von Algorithmen implementiert, die von einem neuronalen Netz umgeben sind. Dazu gehört die Erstellung von invarianten und cleveren Partitionen der Trainingsstichprobe, etc. Und ich habe einmal vorgeschlagen, die Logik von JPrediction in das gleiche R zu übertragen, aber diese Idee wurde nicht unterstützt, deshalb ist es dabei geblieben. Wenn ich gestern den ganzen Tag damit verbracht habe, eine vorgefertigte Matrix einer bestimmten Größe zu erstellen, in die ich Werte aus einer anderen Tabelle auf der Grundlage von Daten aus der dritten Tabelle eingeben musste, dann ist das mit meinem Wissen nicht möglich. Ich habe nur data.frame sechs Stunden lang gemacht und erst am Ende habe ich gesehen, dass es aus Spalten besteht, im Gegensatz zur Liste, die aus Zeilen besteht. Ich hatte niemanden, der mir sagte, was ich tun sollte. Und wo ist eigentlich Doc? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.....
Shit)))....
Woher wissen Sie, dass es gut ist? Haben Sie es mit anderen Produkten verglichen?
Shit)))....
Leider sind, wie Sie sich erinnern, alle meine Versuche, eine vergleichende Analyse mit anderen Modellen, einschließlich R-Modellen, durchzuführen, gescheitert. Denn mein Datensatz war zu klein für die Herren hier. Um jedoch ein Vergleichsexperiment mit ausreichender Reinheit durchzuführen, muss ich den JPrediction-Algorithmus nach R kopieren und eine vergleichende Analyse durchführen. Und dann kann man schon die Trainingsmethoden und die Art der Netze verbessern. Aber bisher beurteile ich die Arbeit des Optimierers nur durch empirische Analysen. Dummerweise durch Übung. Wenn es (der Optimierer) tatsächlich eine Mogelpackung ist, dann kann ich mir nicht einmal vorstellen, wie man in anderen Systemen erstaunliche Ergebnisse erzielen kann, wenn diese Mogelpackung mir durchaus hilft, zu verdienen.
Was genau ist das Problem beim Vergleich von JPrediction mit etwas anderem?
So, das war's. Es dauerte nicht lange, bis das Epicfeil eintraf. Noch einmal: Geld ist gerne leise. Allerdings sehe ich im Moment eine gute Gelegenheit, zu einem besseren Preis einzusteigen. Ich werde vielleicht ein wenig verkaufen, aber nicht für lange, für heute.
