In Bezug auf die Aufwertung des Finanzergebnisses oder die Simulation des Spreads?
Die Zielpersonen selbst sind wahrscheinlich falsch abgetastet.
Und ja, der Spread wurde in mt5 berücksichtigt.
Ich weiß schon, dass es mit meinem EA nicht funktionieren würde, weil Spread alles frisst. Ich werde es ändern
Die Ziele selbst müssen irgendwie falsch abgetastet werden
Und ja, in mt5 wird der Spread berücksichtigt... Ich sollte ihn auch hier hinzufügen.
Ich habe eine gute Idee - das wird nicht funktionieren, die Streu frisst alles. Ich werde sie ändern müssen.
Wenn ich ein gutes Ergebnis für MetaTrader 3 habe, werde ich MT5 verwenden und sie dann zum Datumssatz hinzufügen, und dann werde ich keine Kurse mehr verwenden. Für mich stimmen die Ergebnisse im Allgemeinen überein, mit wenigen Ausnahmen, die vielleicht vernachlässigt werden.
Der Fehler lag nicht im Code ))
ohne Aufschläge.
einen Aufstrich hinzufügen
etwas mehr
Eine weitere Bestätigung dafür, dass der Preis auf dem Devisenmarkt für einen Außenstehenden eine zufällige Wanderung ist.
Es ist möglich, dass die Geldgeber wissen, wo sich die Stopps ansammeln und den Preis dahinter treiben.
Wenn Sie Ihrer Annahme folgen, dann wissen die Besitzer des Sportlottos, welche Kugeln aus der Lottomaschine fallen werden, und die Besitzer des Roulettes wissen, wo die Kugel sein wird, wenn sich das Rad das nächste Mal dreht
Vielleicht ist es einfacher als das? ;)
Der wichtigste Punkt in meinem Beitrag ist, dass der Markt SB ist. Es ist einfach die Tatsache, dass alles einfacher ist.
Aber Manipulationen in Form von ungewöhnlich langen Trends sind nicht auszuschließen. Natürlich sind dies Annahmen, und man kann endlos darüber streiten, was etwas sein kann oder nicht.
Es ist nicht sehr interessant, darüber zu streiten.
Interessant - wie man verdient. Offenbar gibt es keinen Weg, außer vorübergehend, wenn man Glück hat.
Nun, man kann auch mit Bällen, Magneten und einem verschobenen Schwerpunkt spielen).
Ich glaube, ich habe das vor nicht allzu langer Zeit geschrieben, aber ich habe es wiedergefunden:
SZZY: Ich mag es, alle Probleme zu lösen, indem ich nach Analogien in der physischen Welt suche - hier lese ich das TV-Forum und bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die Suche nach der mathematischen FormelE des Marktes wie die Suche nach einem Weg ist, die nächste Karte in einem Kartenspiel zu erraten..... aber ohne zu wissen, was die nächste Karte im Deck ist, kann man den Gegner oft schlagen, richtig? ;)
Kartenspiel ist jemandem
Ich glaube, wir suchen einfach an der falschen Stelle - wir versuchen zu erraten, wohin der Preis gehen wird, und suchen nicht nach einer Strategie, die eine gute mathematische Erwartung hat
ZS: hat sich meine Literatursammlung der letzten Jahre angesehen.... nur mein Günther hat direkt mit dem Handel zu tun, der Rest (1,9 Gb = 191 Bücher) kann getrost gelöscht werden ))))
Automat Ylexander_K hat versichert, dass die SB kein Hindernis für den Händler ist.
Im Allgemeinen habe ich Fehler korrigiert, einen normalen Tester gemacht, die letzten Trades mit echten Trades verglichen - sie stimmen alle überein.
Ich habe die folgenden Ergebnisse (Training + 50/50 Test), Training am Ende.
Es scheint alles korrekt zu sein, aber ich werde es noch einmal überprüfen müssen. Ich bin mit dem Ergebnis in CB zufrieden.
Es sieht interessant aus, haben Sie es selbst implementiert oder gibt es eine Bibliothek, ich meine die grafische Komponente und die finanziellen Berechnungen.
Was die Ergebnisse anbelangt, so scheinen Rentabilität und Sharpe Ratio nicht ausreichend zu sein - es gibt fast keinen Spielraum für Slippages und Provisionen, falls es welche gibt.