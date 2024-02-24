Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1541

Maxim Dmitrievsky:

die kolchose heißt google

hehe... gute Antwort )))

 
Maxim Dmitrievsky:

Unternehmen wie Yandex und Sberbank verwenden Python hauptsächlich für maschinelles Lernen. Oder besser gesagt, niemand dort hat je davon gehört, dass R in der Produktion verwendet wird. In Python, ja.

Ich würde mich nicht mit denen vergleichen, die für Yandex und Sber arbeiten, und noch weniger mit denen, die für Google und Microsoft arbeiten, denn dort sagt man "Render to Caesar the Renderer", während hier das Sprichwort "wo ich geboren wurde, da bin ich nützlich" eher zutrifft. Wenn ich also begonnen habe, imMetatrader-Handelsterminal zu programmieren, muss ich weiterhin MQL verwenden, egal was in der Welt passiert. Sie versuchen, jeden durch den Finger zu wickeln und ihn auf einen modischen und glamourösen Weg direkt zum AD zu bringen.

Gral:

Ich würde mich nicht mit denen vergleichen, die für Yandex und Sber arbeiten, geschweige denn mit denen, die für Google und Microsoft arbeiten; wie sie sagen "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist", während bei uns das Sprichwort "Wo du geboren wurdest, bist du willkommen" angemessener ist. Das heißt, wenn Sie angefangen haben, sich mit der Programmierung im Metatrader-Handelsterminal zu beschäftigen, sollten Sie weiterhin MQL verwenden, egal was in der Welt passiert. Sie versuchen, mit dem Finger zu ködern und alle auf einen modischen und glamourösen Weg direkt zum AD zu führen.

Wenn sie moderne ml libs zu mql hinzufügen, gibt es keinen Zweifel, aber nicht sicher. Im Vergleich dazu wird es ohnehin nur sehr wenige Beispiele geben. Besonders hier gibt es nur 2 Leute, die es verstehen.

Oder schlagen Sie vor, sie umzuschreiben? Dann liegt es nicht an mir.

Ich vergleiche mich nicht mit ihnen, ich sage nur, dass es viele solcher Beispiele gibt. Sie nehmen ein fertiges Produkt und tragen es auf.

 
Wer, wie ich, die Kommandozeilenversion von CatBoost (als komplettes Programm) verwendet und unter Windows 7 läuft, dem hat der Entwickler versprochen, einen Fehler zu beheben, der verhindert hat, dass die letzten Versionen von CatBoost funktionieren. Eine neue Version sollte morgen zum Download bereitstehen.
Ich habe es vorerst auf einen localhost gelegt, um zu testen, ob ich den Tester normal geschrieben habe. Überwachung im Profil

Spread und Margap sind nicht enthalten, aber es handelt sich um 15-Minuten-Symbole (Signal durch Eröffnungskurs), also werde ich Margap im Moment ignorieren. Ich werde sie später hinzufügen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe es vorerst auf einen localhost gelegt, um zu testen, ob ich den Tester normal geschrieben habe. Überwachung im Profil

Bestätigung, dass es sich um genau diesen TS handelt

Es handelt sich um einen Tester ohne Berücksichtigung von Spread und Margap, aber es sind 15-Minuten-Symbole (Signal durch Eröffnungskurs), also werde ich Margap im Moment ignorieren. Ich werde später mehr hinzufügen.


Hallo!

Sind alle Geschäfte dort profitabel? Ich habe es auf dem Screenshot gesehen. Oder es handelt sich um Testdaten.

Der Fehler lag nicht im Code ))

ohne Aufschläge.

einen Aufstrich hinzufügen

etwas mehr

 
Maxim Dmitrievsky:

Der Fehler lag nicht im Code ))

ohne Aufschläge.

einen Aufstrich hinzufügen

ein wenig mehr

Versuchen Sie es auf Moex, der Spread ist dort minimal und wenn die Methode funktioniert, werden Sie Gewinn machen!

Aleksey Vyazmikin:

Versuchen Sie es bei Moex, der Spread ist dort minimal und wenn die Methode funktioniert, gibt es Gewinne!

Ich glaube, ich habe die Logik von mt5 irgendwie falsch umgeschrieben. Nicht ganz dasselbe. Die Spanne muss nicht viel ausmachen.

und es sollte nicht so viele Berufe geben
 
Maxim Dmitrievsky:

scheint irgendwie die Logik von mt5 falsch umgeschrieben zu haben. Das ist nicht ganz dasselbe. Die Spanne sollte sich nicht so stark auswirken.

In Bezug auf die Aufwertung des Finanzergebnisses oder die Spread-Simulation?

