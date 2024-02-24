Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1541
die kolchose heißt google
hehe... gute Antwort )))
Unternehmen wie Yandex und Sberbank verwenden Python hauptsächlich für maschinelles Lernen. Oder besser gesagt, niemand dort hat je davon gehört, dass R in der Produktion verwendet wird. In Python, ja.
Ich würde mich nicht mit denen vergleichen, die für Yandex und Sber arbeiten, und noch weniger mit denen, die für Google und Microsoft arbeiten, denn dort sagt man "Render to Caesar the Renderer", während hier das Sprichwort "wo ich geboren wurde, da bin ich nützlich" eher zutrifft. Wenn ich also begonnen habe, imMetatrader-Handelsterminal zu programmieren, muss ich weiterhin MQL verwenden, egal was in der Welt passiert. Sie versuchen, jeden durch den Finger zu wickeln und ihn auf einen modischen und glamourösen Weg direkt zum AD zu bringen.
Wenn sie moderne ml libs zu mql hinzufügen, gibt es keinen Zweifel, aber nicht sicher. Im Vergleich dazu wird es ohnehin nur sehr wenige Beispiele geben. Besonders hier gibt es nur 2 Leute, die es verstehen.
Oder schlagen Sie vor, sie umzuschreiben? Dann liegt es nicht an mir.
Ich vergleiche mich nicht mit ihnen, ich sage nur, dass es viele solcher Beispiele gibt. Sie nehmen ein fertiges Produkt und tragen es auf.
Ich habe es vorerst auf einen localhost gelegt, um zu testen, ob ich den Tester normal geschrieben habe. Überwachung im Profil
Spread und Margap sind nicht enthalten, aber es handelt sich um 15-Minuten-Symbole (Signal durch Eröffnungskurs), also werde ich Margap im Moment ignorieren. Ich werde sie später hinzufügen.
Hallo!
Sind alle Geschäfte dort profitabel? Ich habe es auf dem Screenshot gesehen. Oder es handelt sich um Testdaten.
Der Fehler lag nicht im Code ))
ohne Aufschläge.
einen Aufstrich hinzufügen
etwas mehr
Versuchen Sie es auf Moex, der Spread ist dort minimal und wenn die Methode funktioniert, werden Sie Gewinn machen!
Ich glaube, ich habe die Logik von mt5 irgendwie falsch umgeschrieben. Nicht ganz dasselbe. Die Spanne muss nicht viel ausmachen.und es sollte nicht so viele Berufe geben
In Bezug auf die Aufwertung des Finanzergebnisses oder die Spread-Simulation?