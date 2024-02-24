Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1549
Eine lange Zeit würde Streaming, auf YouTube, auf Twitch begonnen haben. Werden Sie es tun?
Ich bin interessiert, sogar sehr interessiert. Ja, Mikro ist nötig, es gibt Geräusche...
Nicht unbedingt ein bestimmtes Thema. Jeder Stream ist ein neues Thema) - so do) Just work as before, but in parallel online, on tviche there is a cool category for it - science and technology.
Ja, ich denke, das werde ich tun, sobald ich einen richtigen Computer dafür habe.
Ich bin selbst süchtig nach den Streams von jemand anderem).
Im nächsten Teil wird der Ton aus dem Studio kommen.
Ich finde Ihre Luftschlangen gut. Sie können gerne weitermachen. Skalieren Sie einfach auf den Code, schlecht sichtbar auf einem Laptop und zitieren Sie nicht, nehmen Sie sich ein Beispiel an Wladimir Wladimirowitsch, er zitiert nicht, das ist schon vor langer Zeit aus der Mode gekommen.
Wer ist Wladimir?
Beispiel für die Verwendung von MLflow zum Speichern und Vergleichen von Ergebnissen. Screenshots des Testers müssen manuell erstellt werden.
Das Ergebnis sind Screenshots des Testers mit Parametern:
Warum nehmen nicht einfach einige Tester eineSeilrutsche zum Beispiel. Was ist der Vorteil?dann brauchen Sie auch keine Rennen in MT5 zu fahren, dann brauchen Sie auch die dll nicht wirklich
Nur die Preise für das Training eines Zufallsforsts (mit einem Balken Rückstand) werden serviert. Ich habe die prognostizierte rote Linie. Bei den Trendgebieten fällt auf, dass die Prognoselinie überhaupt nicht getroffen wird.