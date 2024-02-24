Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1514
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hier ist weiteres interessantes Material über Entropie, der Autor erklärt es sozusagen mit den Fingern
https://habr.com/ru/post/171759/
Ich kann nichts über Entscheidungsbäume finden, einige Informationsfragmente sind im Internet zu finden, ich brauche etwas in Form von Literatur.
Ja, es scheint ein guter Artikel zu sein, ich glaube, ich habe ihn schon einmal gesehen.
Nun, ein Buch vom Vater des Zufallswaldes solltest du vielleicht gleich lesen.
ich habe keine Punkte mehr auf der Website, kann nicht herunterladen)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Erkennen mit Lichtgeschwindigkeit - nicht schlecht
Aleksey Vyazmikin:
Neuronales Netzwerk aus Glas kann Bilder ohne Kameras oder Algorithmen erkennen
Diese Technologie ist über 50 Jahre alt. Nichts weiter als eine weitere Anwendung.
Ich habe einen Indikator nach dem Prinzip des Artikels über die maximale Entropie erstellt (die Annahme ist, dass das System immer in Richtung der Maximierung der Entropie geht). Rot für Kauf, grün für Verkauf. Welcher hat einen größeren Wert und geht in die Richtung des Trends.
Ich werde es überprüfen, aber es scheint nicht schlechter zu sein als die MAs.
Ich habe in Kodobase nachgeschaut, niemand hat es getan.
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Ich mag es
Ich habe einen Indikator nach dem Prinzip des Artikels über die maximale Entropie erstellt (die Annahme ist, dass das System immer in Richtung der Maximierung der Entropie geht). Rot für Kauf, grün für Verkauf. Welches hat mehr Wert und geht in den Trend.
Ich werde es überprüfen, aber es scheint nicht schlechter zu sein als die MAs.
Ich habe bei kodobase nachgeschaut, ich glaube nicht, dass das jemand gemacht hat.
Es ist cool, aber ein bisschen laut...
Guten Tag.
Es gibt ein Muster, das ich mit meinen Augen sehe, aber ich kann es aufgrund seiner Komplexität und des nicht ganz klaren Verständnisses dessen, was ich sehe, nicht kodieren. Der Kern ist verstanden und formalisiert, aber es gibt Details, die vom "seitlichen Sehen" erfasst, berücksichtigt, aber nicht an das Bewusstsein weitergegeben werden. Das Muster wird seit vielen Jahren erfolgreich mit meinen Händen gehandelt.
Ich möchte Neuronik lehren, um zu sehen, dass es (oder vielmehr der Teil, der 1), um zwei Probleme zu lösen:
1) um herauszufinden, was sie gesehen hat, um zu verstehen, woran sie in der Aufstellung "hing" und dadurch besser zu verstehen, was ich sehe und was genau das wichtige Merkmal des Horoskops ist.
2) den Handel darauf zu verlagern oder (eine Mindestoption) eine Glocke zu setzen.
Die Frage an die Profis, bitte beraten, ob das Problem richtig eingestellt ist und wo zu gehen, um es zu lösen?
P.S. Ich sehe der Tatsache gelassen entgegen, dass es ein oder zwei Jahre dauern wird, bis eine Lösung gefunden ist, und noch gelassener sehe ich der Zusammenarbeit mit Fachleuten entgegen.
Guten Tag.
Es gibt ein Muster, das ich mit meinen Augen sehe, aber ich kann es aufgrund seiner Komplexität und des nicht ganz klaren Verständnisses dessen, was ich sehe, nicht kodieren. Der Kern ist verstanden und formalisiert, aber es gibt Details, die vom "seitlichen Sehen" erfasst, berücksichtigt, aber nicht an das Bewusstsein weitergegeben werden. Das Muster wird seit vielen Jahren erfolgreich mit meinen Händen gehandelt.
Ich möchte Neuronik lehren, um zu sehen, dass es (oder vielmehr der Teil, der 1), um zwei Probleme zu lösen:
1) um herauszufinden, was sie gesehen hat, um zu verstehen, woran sie in der Aufstellung "hing" und um dadurch besser zu verstehen, was ich sehe und was genau das wichtige Merkmal des Horoskops ist.
2) den Handel darauf zu verlagern oder (eine Mindestoption) eine Glocke zu setzen.
Die Frage an die Profis, bitte beraten, ob das Problem richtig eingestellt ist und wo zu gehen, um es zu lösen?
P.S. Ich bin ruhig über die Tatsache, dass es ein Jahr oder zwei zu verbringen, um zu lösen und noch ruhiger zu arbeiten mit einem Profi.
Ich glaube nicht, dass es einfach ist, fünf solcher Lücken hintereinander zu finden. Es wäre vielleicht besser, einen Schnappschuss aus dem Diagramm des Ortes zu machen, an dem diese Einrichtung vorhanden ist. Oder besser noch, machen Sie mehrere Fotos.
Ich glaube nicht, dass es einfach wäre, fünf solcher Lücken hintereinander zu finden. Vielleicht wäre es besser, einen Schnappschuss des Diagramms an der Stelle zu machen, an der diese Anordnung vorhanden ist. Oder besser noch, machen Sie mehrere Fotos.
Das Bild ist nur eine Illustration von Phase 1 und 2.