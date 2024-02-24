Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1514

Igor Makanu:

Hier ist weiteres interessantes Material über Entropie, der Autor erklärt es sozusagen mit den Fingern

https://habr.com/ru/post/171759/


Ich kann nichts über Entscheidungsbäume finden, einige Informationsfragmente sind im Internet zu finden, ich brauche etwas in Form von Literatur.

Ja, es scheint ein guter Artikel zu sein, ich glaube, ich habe ihn schon einmal gesehen.

Nun, ein Buch vom Vater des Zufallswaldes solltest du vielleicht gleich lesen.

ich habe keine Punkte mehr auf der Website, kann nicht herunterladen)

https://www.twirpx.com/file/2130647/

Breiman L., Friedman J., Stone C.J., Olshen R.A. Classification and regression trees [PDF]
Breiman L., Friedman J., Stone C.J., Olshen R.A. Classification and regression trees [PDF]
  www.twirpx.com
Boca Raton: CRC Press, 1984. — 366 p.The methodology used to construct tree structured rules is the focus of this monograph. Unlike many other statistical procedures, which moved from pencil and paper to calculators, this text's use of trees was unthinkable before computers.
 
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
  ugpressa.ru
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет. В основе революционного стекла лежит удивительно доступная...
Aleksey Vyazmikin:
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html

Erkennen mit Lichtgeschwindigkeit - nicht schlecht

 

Aleksey Vyazmikin:

Neuronales Netzwerk aus Glas kann Bilder ohne Kameras oder Algorithmen erkennen

Diese Technologie ist über 50 Jahre alt. Nichts weiter als eine weitere Anwendung.

Ich habe einen Indikator nach dem Prinzip des Artikels über die maximale Entropie erstellt (die Annahme ist, dass das System immer in Richtung der Maximierung der Entropie geht). Rot für Kauf, grün für Verkauf. Welcher hat einen größeren Wert und geht in die Richtung des Trends.

Ich werde es überprüfen, aber es scheint nicht schlechter zu sein als die MAs.

Ich habe in Kodobase nachgeschaut, niemand hat es getan.


 
Es ist cool, aber ein bisschen laut...

 

Guten Tag.

Es gibt ein Muster, das ich mit meinen Augen sehe, aber ich kann es aufgrund seiner Komplexität und des nicht ganz klaren Verständnisses dessen, was ich sehe, nicht kodieren. Der Kern ist verstanden und formalisiert, aber es gibt Details, die vom "seitlichen Sehen" erfasst, berücksichtigt, aber nicht an das Bewusstsein weitergegeben werden. Das Muster wird seit vielen Jahren erfolgreich mit meinen Händen gehandelt.


Ich möchte Neuronik lehren, um zu sehen, dass es (oder vielmehr der Teil, der 1), um zwei Probleme zu lösen:

1) um herauszufinden, was sie gesehen hat, um zu verstehen, woran sie in der Aufstellung "hing" und dadurch besser zu verstehen, was ich sehe und was genau das wichtige Merkmal des Horoskops ist.

2) den Handel darauf zu verlagern oder (eine Mindestoption) eine Glocke zu setzen.

Die Frage an die Profis, bitte beraten, ob das Problem richtig eingestellt ist und wo zu gehen, um es zu lösen?

P.S. Ich sehe der Tatsache gelassen entgegen, dass es ein oder zwei Jahre dauern wird, bis eine Lösung gefunden ist, und noch gelassener sehe ich der Zusammenarbeit mit Fachleuten entgegen.

q-pic.PNG  15 kb
 
Ich glaube nicht, dass es einfach ist, fünf solcher Lücken hintereinander zu finden. Es wäre vielleicht besser, einen Schnappschuss aus dem Diagramm des Ortes zu machen, an dem diese Einrichtung vorhanden ist. Oder besser noch, machen Sie mehrere Fotos.

 
Alexey Viktorov:

Ich glaube nicht, dass es einfach wäre, fünf solcher Lücken hintereinander zu finden. Vielleicht wäre es besser, einen Schnappschuss des Diagramms an der Stelle zu machen, an der diese Anordnung vorhanden ist. Oder besser noch, machen Sie mehrere Fotos.

Das Bild ist nur eine Illustration von Phase 1 und 2.

