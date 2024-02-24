Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1521
Wow, sogar auf Russisch, danke.
Wir begannen mit guter Gesundheit und endeten mit Elliott-Wellen. Es wurden keine mathematischen Methoden zur Vorhersage von Finanzzeiten vorgeschlagen, mit Ausnahme der Bestimmung der Persistenz der Reihen, die bereits klar ist.
Also wieder nichts Neues, was?
Ich werde also weiter daran arbeiten, den Baum zu spalten.
Das Diagramm zeigt die Iterationen des Splittings mit ihren Blättern (X) in Form der Gewinnakkumulation für jedes Blatt (Y) des Splittings außerhalb der Trainingsstichprobe.
Aus dem Diagramm geht hervor, dass die Aufteilung des Baums alternative logische Ketten hervorbringen kann, einschließlich solcher, die einen anderen Bereich des Raums beschreiben, aber mit den gleichen oder besseren Ergebnissen.
Das Problem dabei ist, dass alle Blätter in einem System zusammengefasst und auf der Grundlage ihrer Korrelation untereinander und der Vollständigkeit der Abdeckung des Stichprobenraums gewichtet werden müssen, und ich weiß leider nicht, welche Formeln in diesem Fall zu verwenden sind.
Ich habe festgestellt, dass die Ergebnisse besser sind, wenn man den Markt in bedingte Zustände unterteilt, das Modell für jeden dieser Zustände trainiert und zwischen ihnen wechselt.
Das ist es, was ich mit hmm mache.
Es macht Sinn, dass es besser ist, aber wie kann man die Staaten unterscheiden?
Wurde eine Clustermethode dafür gefunden? Schließlich sollte es, sagen wir, fließende Übergänge von Cluster zu Cluster geben, wenn es globale Trends identifiziert, sollte es eine Art Sensibilität und Logik des Übergangs von einem Zustand zum anderen geben.
sie haben bereits über HMM geschrieben
Die Jungs auf den Leitern skaten gegen Dipmind (versehentlich von ihnen erwischt)
Ich lese auch über künstliche Intelligenz in Spielen, aber es gibt eine Menge nicht-NS-Spiel-Bots, die Entscheidungsbäume verwenden.
Nun, sie machen keine Verstärkungen an Bäumen...
Ich muss viele Spiele spielen, wie kann ich sie umschulen?