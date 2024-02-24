Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1509
Es gibt mehrere Probleme:
1. Es ist nicht klar, wie die anfänglichen Initialisierungsparameter zu definieren sind.
2. die Feststellung, ob der Zustand der Handlung entspricht, nur durch Erfahrung? Es muss einige objektive Kriterien geben. Wir müssen Nachforschungen anstellen,
Kürzlich waren wir mit einem Bekannten unterwegs, und er hat zum ersten Mal in seinem Leben ein solches Schild gesehen. Und natürlich hat er sofort "verstanden", was es bedeutet, denn er ist schon lange verheiratet. Was ich damit sagen will, ist, dass ich dachte, es sei sehr ähnlich wie mit dem Erkennen von Marktmustern und dem Handel in ihnen.
Stellen Sie sich vor, ein neuronales Netz wurde darauf trainiert, verschiedene Zeichen/Tabellen zu erkennen. Alles ist in Ordnung, es erkennt problemlos, was in der Trainingsstichprobe enthalten ist. Und dann eine neue Tabelle und das war's.Es ist das erste Mal, dass die Person es sieht, aber sie hat Lebenserfahrung und eine Menge zusätzliches Wissen, und sie hat sofort "erraten", was es bedeutet. Wenn Sie also wollen, dass ein neuronales Netz an den Märkten Geld verdient, muss es in der Lage sein, zu "erraten", was "Muster" bedeuten, sonst - keine Chance.Sie sind auf die Mustersituationen trainiert, aber ein Neuronetz muss das Prinzip begreifen und nicht einfach die vorgeschlagenen Muster auswendig lernen. Die Situationen auf dem Markt sind jedes Mal neu, aber das Konstruktionsprinzip ändert sich nie, wie das Prinzip des "Zeichnens" der Schilder unter den Straßenschildern.Wenn Sie erraten, was das nächste Marktzeichen bedeutet, werden Sie einen Gewinn erzielen. Es ist sinnlos, die Marktgeschichte zu betrachten und nach einer ähnlichen Situation zu suchen. Man muss "verstehen" und "raten". Genauso wie es sinnlos ist, ein 198 Jahre altes Verkehrsbuch auf der Suche nach einem "Muster" durchzublättern. Damals gab es keine solchen Zeichen, aber es gab viele andere, und wenn man sie studiert, muss man lernen, die Bedeutung der neuen Zeichen zu erraten.
IMHO muss der Markt niemanden warnen, was als Nächstes passieren wird, warum auch? Große Unternehmen handeln entweder unvorhersehbar oder im Gegensatz zu den Vorhersagen der kleinen und mittleren, während kleine und mittlere "nicht zurückschießen", was passiert, sind sie auf die Gnade der Illusionen, wie Süchtige "sehen" auf dem Teppich alle Arten von Viechern, oder sogar globale kosmische Ereignisse, manchmal ist dies rein zufällig mit der Realität übereinstimmt, aber öfter nicht. Es gibt keine "Zeichen".
Ich bin vor kurzem mit einem Bekannten gefahren, und er hat zum ersten Mal in seinem Leben ein solches Schild gesehen. Natürlich hat er verstanden", was es bedeutet, denn er ist schon lange verheiratet. Was ich damit sagen will, ist, dass mir aufgefallen ist, dass dies der Situation beim Erkennen von Marktmustern und dem Handel damit sehr ähnlich ist.
