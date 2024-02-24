Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1513
Der Sinn dieser Aktivität ist es, stabile Muster (oder wie auch immer man sie nennen will) zu identifizieren, und sie sind stabil, weil sie auf verschiedenen BPs funktionieren; meine zaghaften Experimente in diesem Bereich zeigen, dass dies im Prinzip möglich ist... und infolgedessen nimmt die Robustheit zu (Verringerung des Anpassungsgrads)
wird zunächst in einem VR trainiert, dann wird es in dem anderen VR weiter trainiert. Welche Implementierungen Sie sich ansehen müssen, kann unterschiedlich sein
Ich füge auch künstlich Rauschen zu den Merkmalen hinzu, manchmal verbessert das die Ergebnisse.
Werfen Sie einen Blick auf die Wichtigkeitsstichprobe, sie ist ebenfalls interessant.
Metalernen
Ich würde es "Drawdown-Lernen" nennen, oder "Drawdown-Lernen", um wichtiger zu sein, warten Sie auf einen Artikel über "Drawdown-Lernen" von Pereverenko oder Denisenko, mit fortgeschrittenem OOP (>5 Vererbungstiefe), 90% Genauigkeit und dem gleichen (gleichen) Verhältnis von Gewinn zu Drawdown im Test, oder wie in den guten alten Zeiten ohne jeden Test, alles auf Lern und mit Martin, reiner Exponent)))
Ich muss sofort einen Artikel über"Drawdown Learning" schreiben.
Transferlernen bedeutet, dass ausgewählte Neuronen/Schichten (in der Regel die ersten 1-2 Schichten), die auf einem Datensatz oder Algorithmus trainiert wurden, in einem anderen Raster als Ersatzteil verwendet werden, z. B. zur Stilisierung von Bildern.
Natürlich bin ich kein "Spezialist", warum sollte ich mich sonst hier herumtreiben, alle meine Hoffnungen ruhen auf Ihnen und Maksim Denisenko, den "Spezialisten", ich warte darauf, dass Sie einen "Artikel" über den Lernprozess schreiben , und noch besser, dass Sie ihn mit einem Betrugssignal untermauern, etwas wie Dopamin von Maksim Denisenko
Sobald Sie Artikel und Bücher lesen, in denen RL-"Experten" versuchen, Dopamin auf finanzielle Zeitreihen anzuwenden, werden Sie sehen, dass Dopamin das Beste ist, was man mit diesem Thema machen kann.
mehr Metalernen
Nein... Ich verwende den einen, den anderen und den dritten BP als gleichwertig im Training, mal sehen, was dabei herauskommt
ich habe auch mehrere Bots auf einmal in meinem Bot ausprobiert, ich habe keine Verbesserung gesehen... ich habe eine eigenartige Sache, sie erledigt sich von selbst
Interessante Studie über die maximale Entropie, die ich heute gesehen habe. Mir gefiel, wie man die Entropie für die Bestimmung der Inputs verwendet (Teil 2 des Artikels)
Was bei mir offensichtlich fehlt. Ich hatte sogar fast dieselbe Idee, konnte sie aber nicht in Worte fassen. Es gibt eine Art theoretische Grundlage dafür.
es zeigt auch, dass die verschiedenen Märkte unterschiedlich prognostiziert werden, wenn also alles auf einen Haufen kommt... Ich weiß nicht
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
hier ist ein weiteres interessantes Material über Entropie, der Autor erklärt es sozusagen mit den Fingern
https://habr.com/ru/post/171759/
Ich kann nichts über Entscheidungsbäume finden, einige Informationsfragmente sind im Internet zu finden, ich brauche etwas in Form von Literatur