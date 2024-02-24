Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1507

Alexander_K:

Im Sinne der Theorie der Zufallsprozesse ist ein Trend die stärkste Abweichung der Parameter eines Zufallsprozesses von eins. Es entsteht eine gewisse Regelmäßigkeit - eine gerichtete, deterministische Bewegung. Diese Parameter sind die so genannten "Diskontinuitätsindikatoren" - Entropie, Hurst, AFR, was auch immer. Sie müssen sie suchen, finden und hier veröffentlichen.

Sieh an, sieh an. Sie können es nicht auf der Karte sehen? Sie können es nicht?
Die gleichen Abweichungen suchen durch... Ähm... Hearst... irgendwas. Das ist originell.
ZZY: Ich habe Zweifel, aber wissen Sie, was Sie tun und warum?
 
Das tue ich, und ich halte den Staat offen. Aber Sie? :))

 
Evgeniy Chumakov:


In welcher Richtung lag das Signal selbst?

Ich weiß es nicht. Mein TC hat es nur herausgefiltert, das ist alles.

 
Geldangelegenheiten sind meine persönlichen Angelegenheiten. Und das sollte per definitionem niemanden etwas angehen.
Es steht Ihnen frei zu denken, was Sie wollen.))
Hat jemand versucht, ein Neuron für das Öffnen von Geschäften und ein zweites Neuron für das Schließen zu trainieren? - zur gleichen Zeit, natürlich.
 
Ich werde jetzt den Wald wachsen lassen, um ihn zu schließen, so wie der EA zwei Modelle haben wird - zum Öffnen und zum Schließen.

Die Frage der Zielmarkierung ist sehr wichtig - bisher habe ich dummerweise vom Minimum bis zu den letzten 5 Takten nach der ZZ-Pause genommen. Das Problem ist, dass die Stichprobe sehr unausgewogen ist.

Ich habe einen Trendexperten, der weiß, warum nicht alle ZZ-Segmente besetzt sind.

 
Wenn ich den richtigen Ansatz habe, kann ich fragen, ob es sinnvoll ist, ZZ zu verwenden und welche Ergebnisse erzielt wurden (kein Bedarf in den Berichten, das Wort genügt), da ich zum ersten Mal in dieser Richtung experimentiere.

 
Und ich habe das Modell noch nicht einmal trainiert, ich habe nur die Datenerfassung ermöglicht.

Vielleicht teile ich später meine Ergebnisse mit, aber das wird wieder nur eine Geschichte sein....

 
Ilya Antipin:

Wie geht es dem Ratsmitglied Ilja?

