Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1520
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Was gibt es da zu prüfen? Öffnen Sie ein beliebiges Brokerhaus und schauen Sie sich den Spread an... schließen
Solche Strategien haben vor 7 Jahren und davor funktioniert. Zeit wird verschwendet.
Solche Strategien haben vor etwa sieben Jahren und davor funktioniert. Verlust von Zeit.
Welche Strategien?
Was gibt es da zu prüfen? Öffnen Sie ein beliebiges Brokerhaus und schauen Sie sich den Spread an... schließen
Solche Strategien haben vor 7 Jahren und davor funktioniert. Zeitverlust.
ja, die Spanne ist riesig
es könnte dennoch einen Gral geben
Welche Strategien?
Nun, die zotteligen. Die DTs haben mit ihnen gekämpft und gekämpft, aber am Ende ist ihnen nichts Gescheiteres eingefallen als die Erhöhung der Spreads.
Was bleibt am Tag zu handeln oder was bleibt am Tag zu handeln?
Nun, sie sind zottelig. Die DTs kämpften und kämpften mit ihnen, aber am Ende fiel ihnen nichts Gescheiteres ein als die Erhöhung der Spreads
Was bleibt an diesem Tag zum Handeln übrig?
Wo bleibt die Rohheit?
Wo ist die Zotteligkeit?
Wer hat wo?
wer hat wo.
Ganz genau.
Was man über Entropie und Fraktale lesen sollte... ich frage mich nur
was man über Entropie und Fraktale lesen kann... bin nur neugierig.
Wow, sogar auf Russisch, danke.
Ja, aber die Spanne ist gigantisch.
aber vielleicht gibt es doch einen Gral.
Flauschige Zitate.
Eh, junge Leute....
Man muss zwischen Marktgebot und Händlergebot unterscheiden, bei einem solchen niedrigliquiden Spread variiert der Händler den Spread je nach Marktlage, aber das bedeutet nicht, dass der Preis so läuft, dass kein Handel stattfindet, das sind keine Marktnotierungen, die Spread-Ausweitung hebt das Limit nicht auf.