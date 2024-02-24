Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1520

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  

Was gibt es da zu prüfen? Öffnen Sie ein beliebiges Brokerhaus und schauen Sie sich den Spread an... schließen

Solche Strategien haben vor 7 Jahren und davor funktioniert. Zeit wird verschwendet.

 
Maxim Dmitrievsky:

Solche Strategien haben vor etwa sieben Jahren und davor funktioniert. Verlust von Zeit.

Welche Strategien?

 
Maxim Dmitrievsky:

Was gibt es da zu prüfen? Öffnen Sie ein beliebiges Brokerhaus und schauen Sie sich den Spread an... schließen

Solche Strategien haben vor 7 Jahren und davor funktioniert. Zeitverlust.

ja, die Spanne ist riesig

es könnte dennoch einen Gral geben

[Gelöscht]  
fxsaber:

Welche Strategien?

Nun, die zotteligen. Die DTs haben mit ihnen gekämpft und gekämpft, aber am Ende ist ihnen nichts Gescheiteres eingefallen als die Erhöhung der Spreads.

Was bleibt am Tag zu handeln oder was bleibt am Tag zu handeln?

 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, sie sind zottelig. Die DTs kämpften und kämpften mit ihnen, aber am Ende fiel ihnen nichts Gescheiteres ein als die Erhöhung der Spreads

Was bleibt an diesem Tag zum Handeln übrig?

Wo bleibt die Rohheit?

[Gelöscht]  
fxsaber:

Wo ist die Zotteligkeit?

Wer hat wo?

 
Maxim Dmitrievsky:

wer hat wo.

Ganz genau.

[Gelöscht]  

Was man über Entropie und Fraktale lesen sollte... ich frage mich nur

Dateien:
Entropy_and_fractals.zip  7594 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

was man über Entropie und Fraktale lesen kann... bin nur neugierig.

Wow, sogar auf Russisch, danke.

 
Gianni:

Ja, aber die Spanne ist gigantisch.

aber vielleicht gibt es doch einen Gral.

fxsaber:

Flauschige Zitate.

Eh, junge Leute....

Man muss zwischen Marktgebot und Händlergebot unterscheiden, bei einem solchen niedrigliquiden Spread variiert der Händler den Spread je nach Marktlage, aber das bedeutet nicht, dass der Preis so läuft, dass kein Handel stattfindet, das sind keine Marktnotierungen, die Spread-Ausweitung hebt das Limit nicht auf.

1...151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527...3399
Neuer Kommentar