Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1503
Guten Tag an alle, die im NS-Bereich tätig sind.
Ich habe nicht viel über NS im grundlegenden Sinne gelernt, aber es gibt Fragen und niemanden, den ich konsultieren kann.
Wenn jemand die Konstruktionsmodelle gut kennt, bitte ich um Rat, in welcher Richtung ich nach einer Lösung suchen sollte und ob sie sinnvoll ist.
Die Aufgabe ist folgendermaßen geartet.
Im eindimensionalen Array befindet sich ein Muster, die Werte des Indikators werden neu gezeichnet.
Ist es möglich, dem Netz mit Hilfe von NS beizubringen, die gleiche Reihe von Stichproben zu erhalten, ohne dass diese Stichprobe in Echtzeit neu gezeichnet wird?
Z.B. mit einem Lehrer, um doppelte Werte einer Probe zu lehren und wird dieses Ergebnis in Echtzeit neu gezeichnet?
Wenn nicht, welches Modell ist dafür besser geeignet?
Das Clustering, so wie ich es verstehe, ergibt die endgültige Antwort als zwei Lösungen Ja Nein, wahr falsch, 0 1
dass dieses Lernmodell für die vorliegende Aufgabe nicht geeignet ist.
Welches Lernmodell wird für die jeweilige Aufgabe benötigt?
Und macht es überhaupt Sinn, zu üben, wie man die Neuberechnung von Werten im Endergebnis loswird?
Wenn das Ergebnis ständig neu gezeichnet wird, was zählt dann als Endergebnis???
warum nicht wie alles andere am Ende der Kerze zählen?
Wir lehren nicht den Extremwert, sonderndie Bandbreite der Werte.
Das Endergebnis ist der ursprüngliche Lehrer in dem eindimensionalen Array.
D.h. es geht darum, z.B. die gleiche Maske zu kopieren, aber nicht, sie in Echtzeit neu zu zeichnen (die Maske ist z.B. nicht gezeichnet).
Ich habe nicht viel NS-Grundlagenforschung betrieben, aber ich habe Fragen und niemanden, den ich konsultieren kann.
Ist es möglich, ein Netzwerk mit NS zu trainieren, um das gleiche Musterfeld zu erhalten, aber so, dass dieses Muster später nicht in Echtzeit neu gezeichnet wird?
Das heißt, mit einem Lehrer zu trainieren duplizieren Probe Werte, und wird dieses Ergebnis in Echtzeit neu zu zeichnen?
fremdes Grundverständnis von NS, und wie lautet dann Ihre Definition von NS-Ausbildungsfehler?
Die Antwort ist nein, die NS wird immer neu zeichnen nach Ihrem Verständnis, auch wenn Sie auf die Daten nicht neu zeichnen trainiert, können Sie mit Aktivierungsfunktionen und die Struktur der NS experimentieren, aber es wird immer noch "Stop" in den Fehler der Ausbildung der NS - dieser Fehler wird "neu zeichnen" bei der Berechnung der ausgebildeten NS
wie diese
Der Lernfehler ist die Differenz zwischen der gewünschten und der tatsächlichen Modellleistung.
Es ist nicht möglich, die Genauigkeit des Modells mit neuen Daten zu bewerten, die nicht in den Lernprozess einbezogen wurden.
Besser ist die Verwendung des Generalisierungsfehlers, d.h. des Modellfehlers auf einer Testmenge.
Es ist also folgendermaßen.
Deshalb wollte ich wissen, ob es möglich ist, diese Aufgabe mit Hilfe von NS zu lösen.
Und über mögliche Modelle, die dieses Problem lösen können.
Ja, die Idee war einfach, eine Reihe von Werten aus der Vergangenheit zu nehmen, die nicht gezeichnet wurden, und das Netz anhand dieser Stichprobe zu trainieren.
Es gibt spezielle Programme für das Training mit vorgefertigten Modellen oder für die manuelle Konstruktion von Modellen.
Die Frage ist, welches Modell für die Aufgabe besser geeignet ist, der Name des Modells, ich bin sicher, es gibt ein solches Modell.
Ja, es ist möglich, dass es einen Fehler gibt, aber Sie können versuchen, ihn zu minimieren, Hauptsache, das Modell wurde richtig gewählt.
Ich werde mir die Meinungen der anderen Teilnehmer anhören.
Wie sieht es mit den echten Daten aus?
Es sieht so aus, als würde er ein Plus machen, aber es ist noch zu früh, um das zu sagen. Ich habe erst am Freitag mit meinem Demokonto begonnen. Ich denke darüber nach, den Mindesteinstiegswert zu erhöhen, um die Anzahl der Trades zu verringern und ihre Qualität zu verbessern.
Dies ist ein Müll, kein TS, mein Freund.
Das ist Quatsch, nicht der TS, mein Freund.
Eine so geringe Anzahl von Gewerben reicht nicht aus, um den Gral zu erkennen. Der Unterschied zwischen den analytischen Ergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen ist nicht so groß.