Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1504
Wie unterscheidet sich HMM grundlegend von SOM?
Ich habe etwa 100 von 650 Seiten von Kohonen: Self-Organizing Maps (eine schreckliche Lektüre aus allen verwandten Bereichen, aber sehr wenig nicht speziell über SOM), kurz gesagt, "reine SOM" ist die Bildung von Neuronen-Verbindungen auf statische Daten, die mehr Daten haben ähnliche Merkmale, desto stärker die Neuronen-Verbindung
ZS: Ich war mit dem Autor des Artikels über SOM am Anfang der Woche argumentieren, anstatt zu antworten der Autor versucht, eine Art Tohuwabohu zu spielen, imho SOM ist nicht ein neuronales Netz im klassischen Sinne des NS, nur der Prozess des Lernens SOM ähnlich dem Lernen NS
ja, man hat den Eindruck, dass es mehr oder weniger üblich ist, auf eine Frage mit einer Frage zu antworten oder irgendwo eine Nachricht zu schicken ))
Ich frage mich nur, ob es wie ein latentes Markov-Modell aussieht oder nicht, wenn Cluster als latente Zustände betrachtet werden... Ich werde es in Ruhe googeln müssen
Denn beim Clustering wird beispielsweise der EM-Algorithmus und beim Lernen von Markov-Ketten verwendet. Und Wels ist auch eine Clusterbildung.
Ich habe einen tollen Artikel von Nicholas gefunden, den ich empfehle....
https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/
Es ist ein starker Artikel, aber ich war entsetzt, als ich die Kommentare las, denn nur Schwachköpfe schreiben Kommentare, kein einziger angemessener Kommentar + 99% von ihnen sind off-topic, so wie es hier oft passiert))
Behandelt der Lehrer jetzt auf finam?
Der Artikel ist aussagekräftig.
der Artikel ist in der Regel darüber, wie die eminente Mann meisterhaft ging die Harke für mehrere Jahre, aber nie geschafft, Metatrader zu installieren, sondern baute sein eigenes Fahrrad über viele Jahre und sagte, ja primitiv alle Händler mit ihren primitiven Indikatoren, das ist der Weg, der zum Gral führt:"Tschebyscheff, Butterworth, Hilbert-Filter bis 12. Ordnung, Halley-Filter, Vorwärts- und Rückwärts-Fourier-Transformation, Vorwärts- und Rückwärts-Kosinus-Transformation, Berg, Prony, Maximum-Entropie-Spektralschätzungsmethoden, ARSS-Prädiktoren, polynomiale Filtermethoden. "
Ich habe es seit vielen Jahren versucht und ich habe alles auf meiner Demo seit Jahren getestet, aber ich habe nie gelernt, dass MT TS in 5 Minuten testen kann))
Wie ein Physiker sagt - Staat! )))
Diese Lehrer, die 10 oder 15 Erfindungen vorweisen können, gibt es wie Sand am Meer, wie ein Physiker hier sagt: Gib mir den Staat! )))
Es gibt einen Zustand, aber nicht für Sie, Sie sind noch nicht so weit ... Sie haben noch 5-10 Jahre Zeit, um sich zu optimieren, und dann werden Sie anfangen, das Nützliche vom Herrn zu unterscheiden ...
Sie hätten gleich schreiben müssen, dass Sie für den Link und die Werbung bezahlt haben, der Artikel enthält genau null Informationen
Warum so unhöflich?
Sie hätten gleich schreiben sollen, dass Ihr Link bezahlt und beworben wurde, es gibt genau null Informationen in dem Artikel
Warum sind Sie so unhöflich?
Nur zwei Worte: Handfläche.
Ich musste es lesen.
lesen Sie die Blogs.
