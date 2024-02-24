Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1500
Ich glaube, eine Art Gral zeichnet sich für mich ab. Die Tests wurden mit 28 Paaren und 4 Zeitrahmen (5-15-30-60) durchgeführt. Das gesamte Testergebnis (Gewinn in Pips) ist unten angegeben. Ich habe es jedoch nicht in einem Testprogramm, sondern programmatisch und ohne die Ausbreitung getestet. Ich habe dafür einen Expert Advisor erstellt. Ich habe es auf Demo gestellt. Wenn er sich in die positive Richtung bewegt, werde ich das Signal zur Überprüfung hinzufügen.
Ich habe auch 2 neue Vorhersagen für die Nationalversammlung erfunden:
1. den Gewinn der Überkreuzungen von zwei Balken für einen bestimmten Zeitraum berechnen und zur Eingabe vorlegen.
2. Eingabe der Kreuzungspreise oder der Differenz (Verhältnis) zwischen dem aktuellen und dem Kreuzungspreis
Das ist beim Lernen immer so. Aber niemand hat sie auf dem Prüfstand.
Ich habe den gleichen Gral, wenn "viterbi" als fertige Funktion aus dem Paket betrachtet wird und es ist ein euras m5 Instrument.
Aber wenn ich echten Handel simuliere, bei dem das Modell nur die letzten Daten erhält, bin ich aufgeschmissen ((
Ich habe 100% Ähnlichkeit mit den Ergebnissen der "whiterby" Batch-Funktion, wenn ich das Modell mit Daten in das gleitende Fenster zu trainieren, aber dann gibt es eine Verzögerung in den Signalen + - für die Größe des Fensters und das Modell nicht Geld machen
Es ist daher sehr empfehlenswert, eine Art "realen Handel" zu simulieren, wenn die in das Modell eingespeisten Daten genau so sind wie in der Realität.
Gehört das zum Ausbildungsteil oder zum Testteil (vorwärts)?
In der Ausbildungsabteilung ist das immer so. Aber beim Test ist das nicht der Fall.
Haben Sie versucht, etwas mit dem Indikator auf den Maschinen zu machen, die ich hier hochgeladen habe?
Nun, es stellt sich heraus, dass die "Gral"-Schaltfläche bereits in R erfunden wurde, und niemand hat sie bisher in mql erfunden
Ich habe hundertmal in verschiedenen Threads geschrieben, dass das Wertvollste in MT4 / MT5 der Strategietester ist, er zerstört schnell jede hraal Annahme oder TS
))))
SZZY: mql hat den Gral, es ist genug, um Ihre Artikel anzuwenden ;) Ich finde es schade, dass die MQL-Entwickler all ihre aktuelle Arbeit auf die Optimierung und Beschleunigung des Terminals und von MQL5 reduziert haben und die Standardbibliotheken seit vielen Jahren nicht mehr mit neuen MO- und NS-Paketen aufgefüllt wurden
Sie können einen Blick auf???? werfen. ;)
die Frage ist rhetorisch...