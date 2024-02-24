Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 748
Und die Antwort auf die Frage, welche Daten Informationen über die Zukunft enthalten, ist einfach. Optionserwartungen (Volatilitäts-Smile), ihre Steigung, Krümmung und ihr tatsächlicher Wert. Weiter: Delta, Volumen und Open Interest des realen Marktes. Dann der Preis selbst. Preis Akshin, so genannt.
Von den aufgelisteten Daten stehen mir nur Delta und Volumen für 11 Instrumente zur Verfügung. Mit diesen Daten konnte ich 110 Prädiktoren erstellen und einfache Indikatoren wie AD, Stochastik und Standardabweichung konstruieren.
Es scheinen Standardindikatoren zu sein, aber sie basieren auf außergewöhnlichen Daten, die Informationen über die Zukunft enthalten....
Nein danke......
Was die Fenster betrifft, so gibt es immer ein anderes Fenster, das vom Markt selbst diktiert wird, und seine Bildung impliziert eine Marktumkehr. Der normalste Moment für die Analyse ist der Moment der erwarteten Umkehr.
Und ich erwarte eine Entschuldigung von dir, Max, für meine Skepsis gegenüber meinem TS in Versen, die ich auch mögen sollte.
Mein Markt hat sich längst von einem Aufwärts- zu einem Abwärts- und einem Rückwärtsmarkt gewandelt, und der TS funktioniert immer noch. Und wenn Sie das Modell selbst sehen, werden Sie überrascht sein (es ist sehr klein)
Ich würde die Risiken während der Erprobung des Systems reduzieren, um nicht zu viel für Bier auszugeben.
Ich warte selbst, Max.... Ich warte selbst... brauchen ein wenig mehr Zeit, nicht alle Signale des Basis-TS funktionieren.... viele "Weiß nicht"-Angaben, z. B. kein Handel in den letzten 2 Tagen....
Wenn Sie sich mein Profil ansehen, sehen Sie den flachen Bereich für diese Woche.
2. Wenn Ihr System keine Signale gibt, dann "leider".
Wenn es irgendeinen Zweifel gibt, dass die Pfeile nur nach unten gehen.
Zur Klarstellung. Es gibt kein einziges Kaufsignal. Nun, noch nicht.
Kolleginnen und Kollegen!
Wie wäre es, auch aus diesen die besten Signale herauszufiltern?
Vorschläge nehme ich nur unter vier Augen entgegen.
Alle sind still.
Es ist Zeit, eine Wette zu platzieren.
Wer wird der erste sein, der einen Beitrag schreibt.
Also gut. Sagen wir es ab.
Warum reden wir nicht miteinander?
eine Reihe neuer Ideen bekommen und beschlossen, zu bellen und zu prüfen)