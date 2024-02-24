Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1495
Ich habe den Indikator fractional.mq5 getestet. Die Ergebnisse waren nicht wesentlich besser als bei den Rückkehrern. Unrealistisch gute Ergebnisse bei Verwendung des RVI-Indikators series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Das Diagramm des Aktienwachstums ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Diese Ergebnisse wurden im Bereich der Beobachtung erzielt, aber das Überraschende ist, dass das Lernen auch ohne Lehrer stattfindet. Nun gilt es, die Leistung im Testgerät zu überprüfen. Ich habe es mir angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ldhmm ein umfassenderes HMM-Paket mit vielen nützlichen Hilfsfunktionen für die Analyse von Finanzzeitreihen ist.
Schön, ich wünschte, ich hätte mehr Beispiele für Oos, sonst könnte es ein Platzhalter sein.
Welche fraktionierten Parameter haben Sie verwendet? Haben Sie versucht, sie beispielsweise auf 0,1 zu reduzieren? und treshhold 1e-05 ist optimal.
eigentlich sind sie gar nicht so unterschiedlich :) die erste ist empfindlicher
Schön, ich wünschte, ich hätte eine Probe oder so etwas, das könnte eine wilde Fahrt werden.
und welchen fraktionalen Parameter haben Sie verwendet? haben Sie ihn z.B. auf 0,1 reduziert? und treshhold 1e-05 ist optimal?
Ja, ich habe versucht, Grad und Treshhold zu ändern. Die Signalfrequenz war bei allen Einstellungen niedrig. Ich werde jetzt sehen, was es in ldhmm zeigt.
Ich poste einen mq4-Indikator für das ldhmm-Paket.
Und niemand hat irgendetwas an meinen Daten ausprobiert(( aber eine Menge leeres Zeug ist darauf geschrieben worden(
Ich habe noch keine Zeit, ich habe zwar Literatur über Schaltkreise heruntergeladen, aber ich habe sie noch nicht gelesen.
Sehen Sie sich den Quellcode an
+ was für einen Datensatz Sie da haben, ein paar Zahlen. Ich weiß nicht, warum ich mein Modell auf irgendwelche seltsamen Zahlen festlegen sollte.
Es ist ein Indikator mit dem Code beigefügt. Der Code ist wirklich nicht gekämmt und archaisch, aber er funktioniert.
was eine Schande ist...Ich weiß nicht, µl, ich habe versucht, es herauszufinden, aber es gibt eine Menge durcheinander, es wäre besser, wenn Sie nur den Code und R, es gibt nur ein paar Zeilen Code und alles wäre klar, was ist wo und wo.
denn selbst dieses Python-Paket funktioniert nicht so, man muss Übergangswahrscheinlichkeitsmatrizen, Matrizen von Durchschnittswerten und anderes eingeben. Woher beziehen Sie sie? Ich verstehe nicht, wie das im Handumdrehen funktioniert, also muss ich den ganzen Algorithmus lesen
und Sie haben wirklich zwei Codezeilen da drin.
und überhaupt, nur damit Sie es verstehen, werden Zustandsraummodelle in Markov-Prozess und Markov-Entscheidungsprozess unterteilt. Ich habe mit der zweiten Variante gearbeitet, und die erste Variante ist Ihr Fall. Und auch dort gibt es Unterarten von Algorithmen.
und Sie haben dort wirklich zwei Zeilen Code.
Nun, grob gesagt, ja. Hier ist der Artikel, aus dem die Grundlage für alles, washttp://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/, entnommen wurde.
Und hier ist ein Codeschnipsel aus dem Beispiel in dem Artikel.
Wenn Sie die Datenverarbeitung und Visualisierung entfernen, ist der Code drei Zeilen lang.