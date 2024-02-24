Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1136
Heiken Ashi-Indikator ohne Einstellungen.
Oh Mann... das Bild ist nicht seriös
Wir alle wissen, dass jeder Indikator an einen bestimmten Teil der Geschichte angepasst werden kann, um ein "Gral" zu werden, dasselbe kann für "beliebige Parameter" getan werden, nur um die Geschichte anzupassen, dies ist für ***, für "Gral"-Verkäufer
All dies ist sehr einfach zu überprüfen, passen Sie einen Indikator auf einem Tablett und dann Backtest es auf der OOS (einmal), auf einem großen Stück Geschichte zu haben, mindestens 500 Trades, der Fehler ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Anzahl der Trades.
Hmm, ich weiß nicht, ob ich hier oder im Thema "Humor" posten soll:
Am Morgen habe ich deaktiviert Ad-Blocking im Browser auf android tvbox für RBC verboten für banozer (auf TV verwendet, um das Netz zu surfen), jetzt war ich überrascht, dass ich auf den Seiten war, begann zu bieten, um für Machine-Learning-Kurse anmelden, bis ich daran erinnert, dass banozer deaktiviert ist, um bezahlte Kurse für 12 Wochen, nicht zu gehen, aber das Trainingsprogramm für freie Versprechungen zu geben, gibt es ein Trainingsprogramm für die MOE ??? - Das braucht man, wenn man die Theorie nachholen will!
SZS: Ich habe einen schlechten Tag, schließlich habe ich meine Spam-Box gekapert, vor zwei Jahren habe ich eine neue angefangen, ich muss wieder anfangen, für alle Arten von linken Regs ... Ich werde es morgen tun.
https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtCrechts gibt es eine Wiedergabeliste
Sie sagen also, dass es im Internet nichts Erklärenderes als Woronzow über das Verteidigungsministerium auf Russisch gibt?
Ich habe mir bereits einen YouTube-Support gemacht, während ich bei der Theorie feststecke, viele Details, die nicht in Artikeln oder in Foren geschrieben werden.
Im Großen und Ganzen ist alles gleich.Ich weiß nicht, was ich studieren soll, ich weiß fast alles )))
Ich war daran interessiert, eine KI zu entwickeln, die von selbst lernt, nur mit Preisen zu handeln, ohne einen Lehrer oder Experteninformationen. Ich habe das, was ich gemacht habe, in die Kodobase hochgeladen, ich werde es später verbessern.
Ich habe es bereits von kodobase heruntergeladen.
Die Frage nach der besten Wahl der Ausgänge (natürlich automatisch, ohne Eingriffe) ist beispielsweise nicht gelöst.
Dies ist die KI (starke künstliche Intelligenz), die die Matrix geschaffen und die Russen gegen die Amerikaner ausgespielt hat.
Schauen Sie unterhttps://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg nach, dort steht, dass es ein SII ist, aber schief gebaut.
Es gibt eine einfache Version von Andriy Kuchemenko, einem Bandera-Aktivisten:
void AI()
{
std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь
while (true) // цикл
{
cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос
string question;
cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question
string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре
// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль
if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;
else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ
{
cout << "enter answer" << endl;
std::cin >> answer;
memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь
}
}
}
Ich tat einige Baumblatt-Culling und fand heraus, dass ich um Null auf dem Testzeitraum (M1) baumeln, und ich denke, das ist Bullshit - ich tötete fast ein Jahr auf alle diese MO, und dann testete ich versehentlich einen EA mit einem anderen TF (M5), und es zeigte plötzlich ein normales Ergebnis, fing an, verschiedene TFs zu versuchen und fand eine andere mit guten Ergebnissen (M2), sowohl auf der Ausbildung und dem Testzeitraum. Ausbildungszeitraum der Niederschrift von 2015 bis einschließlich 2017, Prüfungen im Jahr 2018.
Ist dies ein Zufall oder eine Manifestation der Fraktalität?
Der Ausbildungszeitraum ist nur M1.
Soweit ich es verstanden habe, gibt der Agent nach dem Zufallsprinzip Signale für die Eröffnung von Aufträgen im Prüfgerät, und am Ende wird der Wald aus Stichproben aufgebaut, die durch Polynome ausgewählt werden.
Ich denke, dass die Eingänge können durch Preisunterschied und ohne Aufträge markiert werden, natürlich, IMHO, aber für die Suche der Ergebnisse, mit maximalem Gewinn, nur für...
1. ja, und die Polynome können nach Belieben geändert werden, ebenso wie der Wald selbst in etwas anderes
2. Ich verstehe das nicht ganz.
Zweitens, warum sollten wir nach Inputs durch zufälliges Ordnungsschießen suchen, denn sie sind fast eindeutig als Höchst- und Tiefstwerte der bestehenden BP definiert, während die Outputs weniger eindeutig sind, so dass wir nach ihnen suchen können.
Unter Ausstieg verstehen wir sowohl Kauf- als auch Verkaufsmarken (jeglicher Art). Ich ziehe keine speziellen Algorithmen zum Verlassen von Positionen in Betracht, da ein Verkaufssignal ein natürliches Signal zum Schließen eines Kaufauftrags ist (obwohl es falsch sein könnte, ich habe nicht darüber nachgedacht).
Dies ist also eine interessante Aufgabe - wie kann man eine Stichprobe von Marken nach dem Zufallsprinzip, aus einer bestimmten Verteilung oder durch Aufzählung von Verteilungen ziehen, um eine Reihe von eindeutigen Strategien zu erhalten und die beste auszuwählen?
mit anderen Worten, wie man eine Belohnungsfunktion auf effiziente Weise ändern kann