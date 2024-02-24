Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1135

Neuer Kommentar
 
Novaja:

Hier ist die Antwort.

Aber auf welche Frage? :)

pantural:

Sie sollten sich selbst für das Ergebnis schämen

ahaha)))), zeig mir deinen Trendindikator, der zumindest nicht viel schlechter sein wird....

 
mytarmailS:

Aber auf welche Frage? :)

In einer Wohnung wird Ihr System schlecht sein.

 
Novaja:

In einer Wohnung wird Ihr System versagen.

keine

sie ausgeben wird, wenn sie von einem flachen zu einem trendigen Zustand übergeht

 
pantural:

Zunächst einmal: Was ist das?

Zweitens: Haben Sie die Farben absichtlich so angepasst, dass man nichts sehen konnte?

Drittens, wo ist die Richtung des Geschäfts wie meines?
[Gelöscht]  
mytarmailS:

Zunächst einmal: Was ist das?

Zweitens: Haben Sie absichtlich enge Farben gewählt, damit es keinen Sinn ergibt?

Mr. Straight Guy scheint das noch schlechter zu können als Sie.)

 
mytarmailS:

Ich habe davon gesprochen, die Richtung eines Handels vorherzusagen.

nicht um Treibgut, Trends...

Es tut mir leid, ich dachte, Sie wollten einen Trend von einer Flaute unterscheiden, wenn die Richtung bedeutungslos ist, können Sie gute Muster nicht mit dem Auge von Rauschen unterscheiden, verwenden Sie einfach die Korrelation zum Beispiel oder Backtest

 
pantural:

Schämst du dich nicht?

Wie kann ich Ihnen das sagen? Es ist eher ein Lachen.)))

 
mytarmailS:

Wie soll ich sagen, es ist eher lustig.)

deine Bilder sind witzig, du kannst auch Bilder von deinen Puppen oder Messern hier reinstellen, das macht sowieso genauso viel Sinn

Ok, wenn es dir gefällt, mache ich dir ein paar Bilder und glaube mir, sie werden viel cooler sein als deine

 

Heiken Ashi Indikator ohne Einstellungen.

Heiken Ashi Indikator ohne Einstellungen.

 
Igor Makanu:

vielleicht wäre es besser, direkt zu einem Raster von Aufträgen überzugehen? ;)

1...112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142...3399
Neuer Kommentar