Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1135
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hier ist die Antwort.
Aber auf welche Frage? :)
Sie sollten sich selbst für das Ergebnis schämen
ahaha)))), zeig mir deinen Trendindikator, der zumindest nicht viel schlechter sein wird....
Aber auf welche Frage? :)
In einer Wohnung wird Ihr System schlecht sein.
In einer Wohnung wird Ihr System versagen.
keine
sie ausgeben wird, wenn sie von einem flachen zu einem trendigen Zustand übergeht
Zunächst einmal: Was ist das?
Zweitens: Haben Sie die Farben absichtlich so angepasst, dass man nichts sehen konnte?Drittens, wo ist die Richtung des Geschäfts wie meines?
Zunächst einmal: Was ist das?
Zweitens: Haben Sie absichtlich enge Farben gewählt, damit es keinen Sinn ergibt?
Mr. Straight Guy scheint das noch schlechter zu können als Sie.)
Ich habe davon gesprochen, die Richtung eines Handels vorherzusagen.
nicht um Treibgut, Trends...
Es tut mir leid, ich dachte, Sie wollten einen Trend von einer Flaute unterscheiden, wenn die Richtung bedeutungslos ist, können Sie gute Muster nicht mit dem Auge von Rauschen unterscheiden, verwenden Sie einfach die Korrelation zum Beispiel oder Backtest
Schämst du dich nicht?
Wie kann ich Ihnen das sagen? Es ist eher ein Lachen.)))
Wie soll ich sagen, es ist eher lustig.)
deine Bilder sind witzig, du kannst auch Bilder von deinen Puppen oder Messern hier reinstellen, das macht sowieso genauso viel Sinn
Ok, wenn es dir gefällt, mache ich dir ein paar Bilder und glaube mir, sie werden viel cooler sein als deine
Heiken Ashi Indikator ohne Einstellungen.
vielleicht wäre es besser, direkt zu einem Raster von Aufträgen überzugehen? ;)