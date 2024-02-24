Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1134
Ich habe einen Indikator entwickelt, der recht gut Trends aufzeigt, bisher habe ich ihn Supertrend genannt))
Derzeit sind zwei Versionen in Entwicklung, in Abb. Eur 5min 25k Punkte
Der blaue Trend ist steigend, der rote Trend ist fallend,
Eine Version ist der anderen voraus und umgekehrt, ich denke, ich werde sie einfach zusammen kreuzen ...
Dieser Indikator hat keine Einstellungen, keine Perioden, keine MO noch)) die Hauptidee in Indikator ist Anpassungsfähigkeit und Ökonometrie ...
Meiner Meinung nach ist dies der beste der Trendindikatoren, die ich je gemacht habe, obwohl die Berechnungen für die Tests ziemlich teuer sind, aber es lohnt sich ...
Da haben Sie es also)) Viel Glück für alle!
https://www.mql5.com/ru/code/16774
Ich werde versuchen, es in der Ebene zu halten.
https://www.mql5.com/ru/code/16774
du wirst in der Wohnung sowieso leiden
Mal sehen, Tests werden zeigen....
Mein Indikator hat nichts mit dem zu tun, was in dem Link steht, auch nicht mit den gleitenden Durchschnitten, er ist grundlegend anders.
Es ist nicht einmal nach dem Preis geordnet, wie es normalerweise der Fall ist.
dem Wesen nach dasselbe, aber nicht der Form nachdie Tests werden jedoch interessant sein
Ach und ach... dasselbe in der Essenz, aber nicht in der Form.Es wird jedoch interessant sein, die Tests zu sehen
Mal sehen, Max, ich möchte wirklich, dass du dich irrst ))
Die Erfahrung sagt, dass es keine Wunder gibt, aber auf der anderen Seite sagt die Erfahrung, dass ich etwas geschaffen habe, das anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe.
es sieht gut aus
nur ein Problem
die Linie zwischen einem Flat und einem Trend ist fast dasselbe wie das Kreuzen von 2 MAs mit allen daraus resultierenden mehrfachen Spreadverlusten
Ja, das ist alles Blödsinn. MAs, ein Kanal, + ein Bruch des Kanals. Und die ganze Liebe.
))))) ahah
Sind Sie etwa ein Student des Forex-Clubs? ))Warum? Stochastik ist besser)))
Hier ist meine Antwort.
Was ist mit den Scheibenwischern? Stochastisch ist besser))))