Ich habe einen Indikator entwickelt, der recht gut Trends aufzeigt, bisher habe ich ihn Supertrend genannt))

Derzeit sind zwei Versionen in Entwicklung, in Abb. Eur 5min 25k Punkte

Der blaue Trend ist steigend, der rote Trend ist fallend,


Eine Version ist der anderen voraus und umgekehrt, ich denke, ich werde sie einfach zusammen kreuzen ...

Dieser Indikator hat keine Einstellungen, keine Perioden, keine MO noch)) die Hauptidee in Indikator ist Anpassungsfähigkeit und Ökonometrie ...

Meiner Meinung nach ist dies der beste der Trendindikatoren, die ich je gemacht habe, obwohl die Berechnungen für die Tests ziemlich teuer sind, aber es lohnt sich ...

Da haben Sie es also)) Viel Glück für alle!

https://www.mql5.com/ru/code/16774

Ich werde versuchen, es in der Ebene zu halten.

Super Trend Hull Indicator
Super Trend Hull Indicator
  • www.mql5.com
Draw Psy Levels Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга. RSI Filter RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра. Super Trend Averages Супертрендовый индикатор с...
 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/code/16774

du wirst in der Wohnung sowieso leiden

Mal sehen, Tests werden zeigen....

Mein Indikator hat nichts mit dem zu tun, was in dem Link steht, auch nicht mit den gleitenden Durchschnitten, er ist grundlegend anders.

Es ist nicht einmal nach dem Preis geordnet, wie es normalerweise der Fall ist.

mytarmailS:

Mal sehen, Tests werden zeigen....

Mein Indikator hat nichts mit dem zu tun, was in dem Link steht, auch nicht mit den gleitenden Durchschnitten, er unterscheidet sich grundlegend in allem

dem Wesen nach dasselbe, aber nicht der Form nach

die Tests werden jedoch interessant sein
 
Maxim Dmitrievsky:

Ach und ach... dasselbe in der Essenz, aber nicht in der Form.

Es wird jedoch interessant sein, die Tests zu sehen

Mal sehen, Max, ich möchte wirklich, dass du dich irrst ))

Die Erfahrung sagt, dass es keine Wunder gibt, aber auf der anderen Seite sagt die Erfahrung, dass ich etwas geschaffen habe, das anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe.

 
mytarmailS:

Mal sehen, Max, ich möchte wirklich, dass du dich irrst ))

Die Erfahrung sagt mir, dass es keine Wunder gibt, aber auf der anderen Seite sagt mir die Erfahrung, dass ich etwas geschaffen habe, das anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe.

es sieht gut aus

nur ein Problem

die Linie zwischen einem Flat und einem Trend ist fast dasselbe wie das Kreuzen von 2 MAs mit allen daraus resultierenden mehrfachen Spreadverlusten

 
Renat Akhtyamov:

Es sieht gut aus.

Die Sache ist nur die...

die Linie zwischen dem Flat und dem Trend ist fast identisch mit der Kreuzung von 2 MAs mit allen daraus resultierenden multiplen Spreadverlusten

Ja, das ist alles Blödsinn. MAs, ein Kanal, + ein Bruch des Kanals. Und die ganze Liebe.

 
Yuriy Asaulenko:

Ja, das ist alles Blödsinn. MAs, ein Kanal, + ein Kanalbruch. Und die ganze Liebe.

))))) ahah

Sind Sie etwa ein Student des Forex-Clubs? ))

Warum? Stochastik ist besser)))
 
mytarmailS:

Ich habe einen Indikator entwickelt, der recht gut Trends aufzeigt, bisher habe ich ihn Supertrend genannt))

Derzeit sind zwei Versionen in Entwicklung, in Abb. Eur 5min 25k Punkte

Der blaue Trend ist steigend, der rote Trend ist fallend,


Eine Version ist der anderen voraus und umgekehrt, ich denke, ich werde sie einfach zusammen kreuzen ...

Dieser Indikator hat keine Einstellungen, keine Perioden, keine MO noch)) die Hauptidee in Indikator ist Anpassungsfähigkeit und Ökonometrie...

Meiner Meinung nach ist dies der beste der Trendindikatoren, die ich je gemacht habe, obwohl die Berechnungen für die Tests ziemlich teuer sind, aber es lohnt sich ...

Da haben Sie es also)) Viel Glück an alle!

Hier ist meine Antwort.


 
mytarmailS:
 Was ist mit den Scheibenwischern? Stochastisch ist besser))))
Ich danke Ihnen. Vielleicht wird es das.
Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber für eine ganz andere Anwendung. Wahrscheinlich besser zusammen mit den MAs.
