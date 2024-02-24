Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1130
Wenn man also ein Fenster von der Größe der ganzen Geschichte nimmt, ist es von Anfang bis Ende flach?
Warum?
Warum?
Ich frage mich nur, was passieren wird?
(Ist es nicht möglich, mit den Augen zu schauen? ))
(Ist es nicht möglich, mit den Augen zu schauen? ))
Das ist mal ein Algorithmus ;)
wollen wir uns das mal ansehen?
Wir können auch versuchen, eine gerichtete Bewegung im Sinne des Algorithmus zu finden
wir betrachten einen Trend, wenn zwei Parameter kleiner als zwei sind
und eine Wohnung, wie es war, mehr als 7
eine Wohnung ist blau und ein Trend rosa markiert
Es waren 50 Punkte in dem gleitenden Fenster.
und jetzt sind es 200 Punkte
Wie kann man in Echtzeit feststellen, ob es ein Muster gibt... es sind die Bilder zur Geschichte
Woher weiß man in Echtzeit, wann ein Muster begonnen hat... Es geht wieder um die Bilder in der Geschichte.
Auf keinen Fall in Echtzeit, sondern nur am Ende des Schiebefensters... Aber der Punkt ist, dass niemand wusste, wie man dieses Muster postfaktisch algorithmisieren kann, das ist die erste Sache, und die zweite Sache ist, dass diese Dinge geclustert werden können und vielleicht keine schlechten Zeichen erhalten werden können
Nun, ich hatte die Aufgabe, mein System algorithmisch umzudrehen, und ich habe es geschafft (Bravo für mich, haha).
Warum sind die nicht schattierten Bereiche in der ersten Abbildung?
Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll.
Dies sind die Bereiche, in denen x1 und x2 größer als "1" (Trend) und kleiner als 8 (flach) waren
Diese liegen in der Mitte zwischen einer Wohnung und einem Trend
Auf keinen Fall in Echtzeit, sondern nur am Ende des Schiebefensters... Aber der Punkt ist, dass niemand auch nur im Nachhinein wusste, wie man diese Fliege algorithmisieren kann, das ist die erste Sache, und die zweite - diese Dinge können irgendwie geclustert werden und vielleicht gute Zeichen bekommen
Nun, ich hatte eine Aufgabe, einen Float für mein System zu algorithmisieren, ich habe es geschafft) bravo für mich, haha)
Nein, ich werde niemals an so etwas glauben - dass es funktionieren wird
Es handelt sich nicht um eine TF.
Das ist richtig, es ist keine TF, die Beispiele wurden auf zufällig generierten Preisen für die Bequemlichkeit und Geschwindigkeit der Reproduktion der Beispiele gemacht. Sie können jede TF nehmen, die Sie wollen.