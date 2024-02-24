Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2271
Ja, ich habe nur umrissen, wie das Problem unter diesem Gesichtspunkt aussieht.
aber es ist möglich, nach Möglichkeiten zu suchen, den Beginn des Zyklus vorherzusagen
und das Ende)
oder wie bei herkömmlichen Strategien in der Erwartung, dass es eine Zeit lang funktioniert.
Als ob die Neuronen die Trendlinien zeichnen würden
Das ist ein Mythos, es funktioniert nicht!
Leider ist dies der Industriestandard((Also auf zur Fabrik gg.
Wie zum Beispiel das neuronale Netz dazu zu bringen, Trendlinien zu zeichnen.
Es ist einfach, sie zu zeichnen, aber es geht nur darum, aussagekräftige Daten zu finden.
es ist einfach zu zeichnen...
Versuch es))
Ich berechne die Geschwindigkeiten zwischen den minimalen Extrema und separat zwischen den maximalen Extrema. Wenn sie annähernd gleich sind, bedeutet dies, dass es einen Trend gibt, in der Mitte befindet sich eine Linie. Es stimmt, dass der Algorithmus kompliziert ist.
Was haben Sie und Ihre Berechnungen damit zu tun? ))
Der Algorithmus sollte uns dazu bringen, eine Linie zu ziehen - die Linie, an der der Preis abprallen wird. Die Linie wird ohne Einschränkungen gezogen (ohne Bindung an irgendetwas Gerades). Die AMO zieht, was sie will, von was immer sie will...
Nun, ich habe eine Frage...
Wie wollen Sie diese Linie für den Algorithmus darstellen?
wie wollen Sie es unterrichten?
Wie werden Sie die Daten normalisieren?
.....
...
..
Und Sie sagen einfach))))
Dies ist kein Artikel mit vorgefertigtem Code, oder ein Fisher's irises von Beispielen, hier muss jeder Schritt selbst erfunden werden, und Sie werden keine vorgefertigten Beispiele finden
Es ist nicht wie das Lesen von Artikeln mit vorgefertigtem Code oder das Herstellen von Fischer-Schwertlilien anhand von Beispielen, Sie müssen sich jeden Schritt selbst ausdenken, und Sie werden keine vorgefertigten Beispiele finden
Das ist dasselbe. Wie bereitet man Daten für das Training vor?