Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1131
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich werde nichts sagen)))
Sagen Sie mir, was ist so schlimm daran, ich nehme Kritik an.
Sagen Sie mir, was ist so schlimm daran, wenn ich Kritik annehme?
Die Zonen sind weit verstreut.
Es ist nicht ganz klar, was hier vor sich geht.
die flache Zone hat den Trend gefressen...
eine bisher unklare Entscheidung
Ahh, ich sehe.... Ich habe Toxica bereits in diesem Thread gefragt, jetzt bist du dran... Drückt der Napoleon nicht auf die Tube?
)))
Verdammt, wo warst du, als ich jeden hier tagelang gefragt habe, wie man nach einem Wagen sucht?)
Nun, ich werde sowieso meinen Indikator benutzen.
Ersetzen Sie das Wort "Wohnung" durch das Wort "Konsolidierung",
Es gibt auch einen Kanal, seitlich, Sägezahn, Dichte ))
Ich nenne es "flyaway", ich habe mich wohl daran gewöhnt.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
Danke, Musik ok))
Ich habe mich auch gefragt, ob es eine regelmäßige Abwechslung zwischen den Flops gibt.
Ich habe ein Schiebefenster auf den Euro angewendet und die Merkmale meiner Funktion aufgezeichnet
Führen wir eine Spektralanalyse durch)))
Entschuldigung, ich habe den falschen Baum geändert.
Es stellt sich heraus, dass wir die Intervalle zwischen den Flats vorhersagen können, und wenn wir die flache Annäherung vorhersagen können, ist es etwas anderes
Oder vielleicht habe ich nur einen normalen Volatilitätszyklus gefunden undVizard windet sich vor Lachen))
Ich habe mich auch gefragt, ob es eine regelmäßige Abwechslung zwischen den Flops gibt.
Ich habe ein Schiebefenster auf den Euro angewendet und die Merkmale meiner Funktion aufgezeichnet
Führen wir eine Spektrumanalyse durch)))
Es stellt sich heraus, dass man die Intervalle zwischen den Flats vorhersagen kann, und wenn wir den flachen Ansatz vorhersagen können, ist das schon etwas
Die Periode einer Preisreihe ist unendlich
Und deine Periode wird ein Vielfaches deines Zeitfensters sein.In diesem Fall tritt ein Fehler auf, wenn das Kotier über das Fenster hinausgeht (und das wird es in der Dynamik zu 100%).
Ich werde nichts sagen)))
Hurra! Ich habe bereits im Thread über das Betrachten von "Kurven" im Tester geschrieben, Sie haben ein neues Niveau von "Kurven" erreicht ))))
Seltsam, eine solche Frage von einem Mann zu hören, der SSA geschrieben hat
Oder hat er nicht?
Ich werde nichts sagen))))
Ich habe es selbst gesagt )))
Das stimmt, es ist derselbe Zyklus.
SSA ist cool, ich erinnerte mich an meine Arbeit mit Matrizen, sozusagen, um meinen Geist aufzuladen, und einige Ideen über Vorhersagen tauchten auf, dann werde ich Trajektorienmatrizen in neuronale Netze einfügen, und dann... Ich werde entweder Kurven verwenden oder weiter lesen ;)
Kurven funktionieren nicht)