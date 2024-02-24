Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1076
Die aktuelle Logik scheint wie PNN zu sein :) mit Ausnahme der Bayes'schen Inferenz
Nein...PNN bedeutet "Pulsed Neural Network", d.h. die Entscheidung muss innerhalb einer bestimmten Zeit getroffen werden oder man verlässt das System und geht zur nächsten Schleife....
So müssen nur mit der Verzögerung Prozess wahrscheinlich mit der TickCount() Funktion oder eine andere Funktion und eine weitere Funktion, um die Schleife zu unterbrechen, wenn es zu lange dauert...
nein, polynomisches NN
Möglicherweise wurde die gleiche Terminologie "PNN" sowohl für "Pulsed Neural Network" als auch für "Ploynomial Neural Network" verwendet. aber hier steht, dass PNN für "Pulsed Neural Network" steht.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%
ja, aber ich meine polynomiales NN - es verwendet gmdh und NN und Bayes'sche Inferenzprivate Nachricht prüfen
Ja, dann verwenden wir bereits PNN hier, aber wir sind nicht mit der Wahrscheinlichkeit hier ich denke, die im Buch definiert ist... Oder haben Sie irgendwo implementiert, um die Verlustfunktion oder Fehler mit Pr(Wahrscheinlichkeit von (x,y)) zu berechnen?
Übrigens, was ist "LOG LOSS" und "OOB LOSS" ... bitte definieren
http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss
Ich verwende Klassifizierungsfehler oder Log Loss (Kreuzentropie) für Trainings- und Testdatensätze (eingebettet in RDF-Metrik). RDF gibt diese Fehler nach dem Lernen zurück
Ok, Sie können versuchen, einfach den Code und testen Sie es, wenn es funktioniert oder nicht....Dann, aktualisieren Sie mich...
Ich werde in ein paar Stunden einsteigen...Je besser ich diese Dinge verstehe, desto schneller und besser können wir den Algo verbessern, denn Sie haben die gesamte Kodierung des RDF vorgenommen, und so verstehe ich diese Begriffe und die Syntax nicht so schnell:)))
Alleine. Schriftlich - sie funktionieren nicht. Die Notwendigkeit eines Filters bestätigt dies.
Man könnte genauso gut Umleitungen oder so etwas nehmen und filtern...
Sie filtern die Eingangsdaten, mit denen Sie arbeiten, nicht? Sogar ein Handelssystem selbst ist ein Filter, der wiederum aus anderen Filtern geringerer Größenordnung besteht.
Der Typ von der Website hat gelogen und dich in sein Programmierstudium gelockt.
Maximka, du bist lächerlich, du hast in 5 Minuten beschlossen, ein Problem mit einigen dummen "Niveaus" von Donchin zu lösen, ein Kandidat der technischen Wissenschaften, der es für etwa 10 Jahre gelöst hat und nicht versteht, was der Markt ist oder was ein Niveau ist, du bist lächerlich und primitiv.
das ist es, was Ihnen dieser "Doktortitel" seit 10 Jahren gibt
ok
Sie haben die Ebenen bereits gefiltert, als Sie nach der Dichte gesucht haben.
Nein, bei den Dichten ging es um etwas anderes...
Es sind nur die Ebenen und die Reaktionen darauf, aber es fehlt etwas anderes.
Sie verstehen nicht einmal, dass Extremwerte und Doncian-Werte das Gleiche sind.
Ich werde nicht lachen, weil es traurig ist.
Und Sie haben noch nicht einmal verstanden, dass Extrema keine Stufen sind (((
Auf der nächsten 3-d-Linie möchte ich Polynome anwenden, hier müssen wir einige Eingaben zu den Variablen x und y hinzufügen, zum Beispiel x*y, x*y^2, x^2*y
in Zeile 4 +1 Eingabe mit erhöhtem Polynomgrad... korrigieren Sie mich, wenn etwas falsch ist
später müssen alle Schritte (Zeilen) in einer festen Schleife zusammengefasst werden :) Jetzt sieht der obige Code sehr klar aus, um die Schritte 1 und 2 zu verstehen
Ja, es scheint richtig zu sein, wenn Sie 100% von dem verstehen, was Sie in Bezug auf RDF geschrieben haben, da ich bis jetzt nur 50% bis 60% verstanden habe :)))
Aber beachten Sie, dass Sie diesen Code immer wieder für jede Zeile schreiben müssen, um GMDH und RDF zu implementieren, und das habe ich gerade in einer switch case-Anweisung getan:)))
Ich meine, wenn Sie meine Funktion ersetzen wollen, müssen Sie sie 10 Mal schreiben....:)))
Aber ich bezweifle auch, dass es NICHT mehr GMDH sein wird...es wird ein einfaches PNN sein
Auch, wenn Sie die Verwendung von "Integration" in "ALGLIB" Bibliothek wissen, dann können Sie einfach diese Funktion anstelle von for-Schleifen in meinem Code verwendet aufrufen...