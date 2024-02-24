Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1082
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Gestern habe ich den ganzen Thread noch einmal kurz durchgelesen - Gott, war das ein Spaß! Scharen von Leidenden, die sich gegenseitig wegstoßen und wie Löwen, d.h. buchstäblich mit den Zähnen, an den Netzen reißen. Sie glänzten mit Witz und Wahnsinn... Sie servierten alles, was sich bewegte, sogar einen glatzköpfigen Teufel...
Und was geschah dann? Apathie, schwache Knie und Leere... Der übliche Kater.
Noch einmal: Bereiten Sie Eingabedaten vor, die den Anforderungen von Kolmogorow entsprechen, und Sie werden zufrieden sein.
Wir wissen es, wir haben es gehört:)
Wir wissen es, wir haben es gehört:)
Dies ist der entscheidende Punkt. Wenn Ihnen jemand sagt, dass es unmöglich ist, eine solche Serie vorzubereiten, können Sie ihm ruhig in die Augen spucken. Der Zauberer schafft es irgendwie - er hat praktisch einen stationären Blutdruck und hütet dieses Geheimnis der Verwandlung sorgfältig. Es gibt etwas zu behalten - offensichtlich. Daran müssen wir arbeiten. Ich verwende in meinem Zweig auch schwarzen BP, aber für andere Zwecke.
Dies ist der entscheidende Punkt. Wenn Ihnen jemand sagt, dass es unmöglich ist, eine solche Serie vorzubereiten, können Sie ihm ruhig in die Augen spucken. Der Zauberer schafft es irgendwie - er hat praktisch einen stationären Blutdruck und hütet dieses Geheimnis der Verwandlung sorgfältig. Es gibt etwas zu behalten - offensichtlich. Daran müssen wir arbeiten. Ich biege BP auch schwarz in meiner Branche - aber für andere Zwecke.
Ich versuche es so zu machen, dass eine solche Serie aus irgendwelchen Daten ohne mein Wissen auf Knopfdruck herauskommt :))) und mehr Geld auf natürliche Weise in mein Leben kommt.
Ich versuche es so zu gestalten, dass eine solche Serie ohne mein Wissen, aus irgendwelchen Daten, mit einem Knopfdruck erstellt wird :))) und das große Geld kommt ganz natürlich in mein Leben
Das ist genial.
Wir werden abwarten und sehen, was passiert... Sehr begierig darauf, sich vom NeuroGraal zu betrinken. Sehnsucht ...
Genial.
Warten wir mal ab, was jetzt passiert... Ich habe wirklich Durst auf einen Drink aus dem NeuroGraal. Der Durst...
Neuro Gral!
Super!
Aus einem Schädel gemacht?
Meiner Meinung nach sollte man, wenn man klassische neuronale Netze wirklich verstehen will, keine Übersetzungen lesen, vor allem keine Interpretationen von lokalen Experten, denn das führt in eine Sackgasse oder von Anfang an zu falschen Ergebnissen.
Mit Google im Kopf und einem Übersetzer zur Hilfe, werden Sie zufrieden sein.
verstehst es nicht....
Es ist ziemlich klar.
Nehmen wir eine Winner's Serie 1. Ordnung, d.h:
was bedeutet, dass die igra gleich den ikas multipliziert mit dem entsprechenden A-Punkt-Koeffizienten ist, der für jedes ikas unterschiedlich ist...
Was ist daran so cool?
urkomisch
Nun, multiplizieren Sie eins mit dem Preis.
urkomisch...