Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1061
Ich werde Ihnen nichts schicken. Wir sind noch keine Freunde, falls du das vergessen hast, MAX!!!! Wenn du nur mein Freund wärst ohne BE, aber so....
Gut gemacht. Ich mag die Klassiker, aber das entschuldigt dich nicht...
Du bist ein Nubus, ich kann es finden, wenn ich muss, obwohl es nicht viel bringen wird, da alle Algorithmen bereits festgelegt sind und sie sehr einfach sind. Ich interessiere mich nur für den Ansatz, und der passt mir im Moment ganz gut.
Und Sie haben immer noch nichts verstanden.
Hallo Maxim,
In der GMDH sind die Komponenten der Basisfunktion also die Anzahl der Indikatoren, die Sie für die Eingabe in das neuronale Netz verwenden. Habe ich Recht?
Wie viele verschiedene Indikatoren planen Sie zu verwenden?
Hallo Maxim,
GDMH transformiert die Merkmale einfach über Polinome, und dann lernen wir es mit RDF, zum Beispiel 100 oder 1000 Iterationenhttp://www.gmdh.net/articles/
Wer weiß, wie wir solche Dichten programmatisch beschreiben können, um sie in der Zukunft zu finden, wenn wir mit Ebenen experimentieren?
Dem Bild nach zu urteilen, ein Histogramm. Im Allgemeinen gibt es überall fertige Vorlagen - Sie müssen nichts schreiben. In MT - ich weiß es nicht.
Wenn nicht in MT, dann über DLL. Wenn der Wechsel nicht schnell und nicht oft erforderlich ist, reicht der Austausch von Dateien aus.
Bedeutet dieses Histogramm eine Verteilung?oder wie horizontale Bände?
Ja, in diesem Fall bezog sie sich auf die Y-Verteilung.
Okay, ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. Haben Sie den MQL5-Code bereits implementiert und getestet?
Mein Hauptproblem ist, dass ich immer noch nicht 100% klar bin, wie ich RDF mit anderen Rohdaten als Indikatorwerten ohne Fuzzy-Logik auf der Grundlage Ihres früheren Artikels füttern kann.
Wenn Sie mir nur sagen können, wie ich Rohdaten ohne Fuzzy-Logik einspeisen kann, dann wäre das großartig. Ich meine die Funktion "CalculateMamdani()" ohne Fuzzy-Logik. Ansonsten muss ich warten, bis Sie Ihren nächsten Artikel veröffentlichen.